Šmuclerová představila Jasně.cz. Web s televizními tvářemi doplní knihovna JasPlay

Na český mediální trh vstoupí nový projekt Jasně.cz. Místo proudu článků chce nabídnout příběhy, ve kterých se budou střídat text, krátká videa, fotografie a grafika. Vydavatelem bude nový mediální dům Czech Expert Media, jehož generální ředitelka Libuše Šmuclerová představila podobu projektu na úterním setkání s novináři. Hlavní prostor mají dostat pravidelné tematické pořady, nikoli všeobecné zpravodajství. Přesné datum spuštění ještě neurčila, zvažuje polovinu ledna nebo začátek února 2027.
„My nejsme zpravodajský web,“ zdůraznila Šmuclerová. Klasické články mají podle jejího odhadu tvořit přibližně 15 procent obsahu. Poskytnou stručný přehled důležitých událostí ze tří oblastí, na které se redakce soustředí. Těžiště nabídky bude v publicistice, která má vysvětlovat problémy každodenního života a ukazovat možnosti jejich řešení.
Typickými příklady jsou orientace ve vyúčtování energií, doplatky u zubaře nebo možnosti vzdělávání dětí. Výběru témat mají předcházet analýzy dat a zjišťování, co lidem působí potíže. Následovat má vlastní novinářská práce, ověřování příčin a hledání souvislostí. Osmdesát procent obsahu by podle Šmuclerové mělo končit konkrétními kroky, které může uživatel sám podniknout.
Projekt cílí na širokou střední třídu, především na takzvanou sendvičovou generaci. Tedy lidi, kteří se současně starají o děti a pomáhají stárnoucím rodičům. Dovednostmi přitom redakce rozumí nejen školství, ale například používání umělé inteligence.
První vrstva příběhu má nabídnout rychle pochopitelný základ. Krátké video může doplnit text či graf a jednotlivé části půjde rozkliknout do podrobnějšího vysvětlení, delšího rozhovoru nebo zdrojových dat. Uživatel si tak má sám zvolit, kolik času tématu věnuje. Nepůjde tedy o dlouhou televizní reportáž, kterou musí sledovat od začátku do konce.
Průvodcem má být konkrétní novinář, který se na začátku objeví před kamerou. Většinu materiálů si mají redaktoři natáčet sami na mobil, delší rozhovory vzniknou také ve studiu. Známé tváře mají podle Šmuclerové posílit osobní vztah s publikem a odpovědnost za obsah.
Uspořádáním se nabídka přiblíží televiznímu programu. V každé ze tří oblastí poběží jedno měsíční téma rozdělené do čtyř týdenních kapitol s každodenními doplněními. „Ta věc trvá měsíc a my jsme v ní měsíc zakousnutí,“ popsal vedoucí redaktor Robert Malecký. Redakce si má témata připravovat dopředu a průběžně je rozvíjet, včetně investigativní práce.
Smyslem pravidelných cyklů je podle Šmuclerové také to, aby návštěvník věděl, co může čekat příště. I když den vynechá, má v nabídce snáze zachytit pokračování tématu, které ho zajímá.
Každý týden mají vyjít tři rozhovory Barbory Černoškové s odborníky: o penězích, zdraví a dovednostech. Vlastní sérii připravuje také Zuzana Tvarůžková. U tohoto typu pořadů projekt zvažuje i zapojení dotazů publika a následné doplnění odpovědí.
Vedle aktuálně řazeného obsahu Jasně.cz vznikne JasPlay, tematická knihovna připomínající uspořádáním streamovací služby. Stejné pořady se v ní mají objevovat souběžně s hlavním webem. Nebudou to pouze uložená videa: zůstane zachována celá kombinace textu, obrazu a dalších prvků. Knihovna má starší materiály znovu nabízet v aktuálních souvislostech.
S tím souvisí plán na hlídání jejich aktuálnosti. Technologický ředitel Martin Malý popsal automatický nástroj, který má přepisovat videa a upozorňovat například na změny legislativy. Redakce pak může obsah opravit nebo přetočit. Sdílený odkaz má zpravidla vést právě do knihovny, aby příběh zůstával dostupný i po vyřazení z aktuální nabídky.
Základem má být progresivní webová aplikace, tedy web s některými vlastnostmi mobilních aplikací. Projekt si vyvíjí vlastní redakční systém, přehrávač a reklamní systém. Využije videoslužbu Mux, cloudové služby Amazonu a platformu Hetzner Cloud. „Nemůžeme vzít běžnou mediální platformu a použít ji,“ vysvětlil. Hotové systémy podle něj neodpovídají zamýšlenému propojení formátů.
Logo a vizuální identitu vytvořilo studio drawETC., na návrhu webového prostředí se podílí designér Lukáš Kijonka. Důraz má být na snadnou orientaci uživatele mezi jednotlivými vrstvami obsahu.
Vůči nástrojům umělé inteligence chce projekt postupovat vstřícně a usnadňovat jim práci s odkazy na vlastní obsah. Malý očekává, že tak mohou přivádět návštěvníky, na dotazy novinářů ale připustil i riziko převzetí obsahu bez odpovídající návštěvnosti. Za hlavní úkol redakce považuje vlastní zjišťování a ověřování informací. „Novináři jsou ti, kteří se musejí zvednout od Googlu, vyjít z redakcí a vrátit se na ulici,“ řekl.
Za financováním stojí Radomír Lapčík, finančník spojený s Trinity Bank. Podle Šmuclerové ji kvůli novému angažmá oslovili personální poradci už před rokem. Investor chtěl prostřednictvím informací vracet něco společnosti, vysvětlovala motivaci vlastníka. Konkrétní podobu média pak navrhla ona.
Zdrojem příjmů má být inzerce. Její prodej povede Anna Mařáková. Projekt počítá s televizními i internetovými reklamními formáty a dlouhodobými partnerstvími. Před krátká úvodní videa však vydavatel nechce vkládat reklamu, aby nenarušovala vyprávění. Prostor pro videoreklamu nabídnou delší rozhovory.
„Paywall odporuje tomu, co jsem dostala jako zadání,“ uvedla Šmuclerová k úvahám o předplatném. Základní obsah má být volně přístupný, později ale nevylučuje placenou doplňkovou službu. Konkrétní výši investice ani rozpočet nesdělila. Doufá, že po dvou letech by projekt mohl být provozně ziskový. Cílovou návštěvnost rovněž nezveřejnila.
Publikum chce získávat přes sociální sítě a postupně budovat přímé návštěvy vlastní značky. Zapojení do obsahového feedu Seznamu zatím neplánuje. Přesnější podobu reklamní nabídky vedení teprve představí, takže ekonomická životaschopnost konceptu zůstává otázkou, kterou musí ověřit provoz.
Úspory má přinášet menší tým i natáčení na telefony místo běžných televizních štábů. Pro delší rozhovory by si vydavatel mohl pronajímat studio Trinity Bank, pokud ho banka vybuduje. Šmuclerová tuto možnost popsala jako záměr, který zatím není jistý.
Tým má nyní 17 kmenových členů, většinou zaměstnanců, a může se rozšířit o dva až tři lidi. Měsíční témata připravují tři dvojice: peníze Robert Malecký s Markétou Batulkovou Mikešovou, dovednosti Jaroslav Brousil se Zbyškem Pechrem a zdraví Tomáš Kačmár s Monikou Evou Kabourkovou. Každý měsíc jeden z dvojice téma prezentuje, zatímco druhý pomáhá a připravuje další. Denní zprávy má na starosti Miroslav Honsů, který spolupracuje také na rozhovorech Černoškové. Datům a infografice se věnuje Jan Hrdlička, produkci zajišťuje Donika Žánová.
Czech Expert Media patří pod SAB Holding, který ve svých zveřejněných dokumentech uvádí jako další dceřinou společnost vydavatele ekonomického webu Newstream.cz. Oba projekty podle Šmuclerové zatím fungují souběžně, do budoucna předpokládá spolupráci. Manažerka k poslednímu lednu odešla z Czech News Center. Předtím působila také ve vedení televize Nova.
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