Sociální sítě začínají vypadat všechny stejně, GIMP slaví 25 let a Twitter opět chystá ověřené účty

Sociální sítě začínají vypadat všechny stejně, píše Axios a má pravdu. Klon TikToku totiž spustil už i Snapchat a záplava funkcí je stejná napříč platformami. Stories například chybí už jen na TikToku, Pinterestu, Redditu a Twitchi. V článku najdete užitečnou srovnávací tabulku.

Velká Británie chce regulovat Facebook a Google. Tamní Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy získá novou Jednotku digitálních trhů oprávněnou navrhovat pravidla i vymáhat jejich dodržování. Mělo by se to ale týkat jen těch společností, které mají na trhu „strategický status“. Jak toto bude definováno, prozatím není známo, ani jaká omezení se chystají. Detaily též v tiskové zprávě úřadu na CMA welcomes government response to digital advertising study.

TELEgraficky

Ruská kyberfarma. Geniální ■ Chaos Walking ■ GNU Guix 1.2.0 ■ Kahoot koupil Drops ■ Pěkně čtení o Apple Silicon M1 ■ Penguin kupuje Simon & Schuster ■ Square kupuje Credit Karma Tax ■ RIP Tony Hsieh ■ PHP 8.0 je venku ■ SEO pro zpravodajské weby ■ EmuOS ■ Šikovné čtení pro vývojáře ■ CrossOver umí Windows aplikace na M1 Mac ■ Paw ■ TwitGrid ■ Porno parodie na Cyberpunk 2077 ■

WEBDESIGN, INTERNET

Americký Comcast zavede omezení 1,2 TB měsíčně pro domácí internetové uživatele. Po překročení si za dalších 50 GB zaplatí po 10 USD, ale maximálně 100 USD. V USA je mimochodem měsíční omezení přenosů na pevných připojeních poměrně běžné, tedy pokud nemáte neomezený tarif. Comcast samozřejmě ujišťuje, že 95 procent zákazníků se nijak uvedenému limitu nepřiblíží. Medián je 308 GB měsíčně.

Google Search Console má nové vylepšené informace o crawlu vašeho webu.

Šetrnější embed videa z YouTube pro web šetří čas a data. To proto, že embed od Googlu načte na 800 kB dat a vykoná přes dvacet požadavků, aniž by uživatel vůbec video spustil.

HARDWARE

Redmi má první chytré hodinky za 45 dolarů, které možná uvidíme i přímo pod značkou Xiaomi. Jsou vybavené NFC, BT 5.0, sledováním srdečního rytmu, voděodolností do 50 m a Xiaomi uvádí, že baterie vydrží až 7 dní.

SOFTWARE

Praktický přehled podporovaných aplikací na Apple M1 je k nalezení na Is Apple Silicon Ready? Nové Mac/MacBooky s M1 procesorem už nejsou Intel, ale ARM a znamená to řadu zásadních změn. Rychlé jsou ale natolik, že druhá verze Rosetta dokáže doslova divy. Neznamená to ale, že se obejde bez komplikací.

Služba Spotify měla v pátek výpadky v Evropě i dalších částech světa. Netýkaly se všech, ale podle Spotify is down byly velké. Zajímavé je, že Spotify má na Twitteru @spotifystatus. Klasický Down Detector pro Spotify problémy potvrzuje.

Poslední aktualizace Windows 10 vám (opět) aktivuje Skype, aniž byste to chtěli. Do panelu nástrojů vám nadělí ikonku Sejít se hned. Chybí přitom možnost kompletního odinstalování, jediné, co můžete udělat, je vypnout ikonku (v menu má Skrýt/Hide) případně ji v Nastavení Lišty přesunout do notifikační oblasti. Pokud se divíte, proč Microsoft buduje Teams a současně Skype Meet Now, tak vítejte do klubu.

Spotify chce spustit něco jako Příběhy z Instagramu a aktuálně je testuje s vybraným umělci. Zásadní otázkou zůstává, jak by to mohlo fungovat, když se na Spotify prakticky vůbec nedíváte a pouze posloucháte.

GIMPu je 25 let, počátek má v červenci 1995. První verze se ale objevila 21. listopadu 1995. Slaví to shrnutím a povedenou narozeninovou infografikou.

Guido van Rossum nastoupil do vývojářské divize Microsoftu. Je autorem Pythonu (gvanrossum.github.io), což dělá toto oznámení skutečně zajímavým.

Raspberry Pi posloužilo pro hack Tesly Model X. Samozřejmě to nestačilo, potřeba byl ještě nějaký ten další hardware. Úspěšný pokus nakonec vedl k aktualizaci firmwaru v automobilu, aby jej nebylo možné zopakovat.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook (opět) chybně účtoval za inzerci. Tentokrát byla chyba v počítání úspěšnosti inzerce (konverzí) a šlo o objemy v milionech dolarů za období jednoho roku. Facebook je postiženým firmám nabídne ve formě kreditů na reklamu. Velcí inzerenti volají po nezávislém ověřování čísel Facebooku. Což se nakonec stejně nestane. Detaily ve Facebook’s Latest Error Shakes Advertisers’ Confidence.

YouTube dalo týdenní ban One America News (OANN) za propagování falešné léčby COVID-19. Video bylo smazáno. Navíc budou muset znovu zažádat o možnost monetizace videí. OANN je pravicový televizní kanál známý i šířením dezinformací o amerických prezidentských volbách.

Facebook chce znemožnit vznik akademické studie o politické reklamě na Facebooku. Je kritická, což samozřejmě vadí. Ukazuje, jak se Facebooku nedaří řešit podvody, okrádačky a politické dezinformace. Firma tvůrcům vyhrožuje, že pokud neukončí činnost a neodstraní publikované informace do 30. listopadu, budou čelit dalším opatřením. Zakládá to na ochraně soukromí uživatelů – autoři studie totiž využívají rozšíření pro prohlížeče, které jim umožňuje sbírat reklamu i údaje o reklamě, kterou uživatelé vidí. Sesbírané pak (bez osobních údajů či informací) zveřejňují v Ad Observatory.

Amazon využívá detektivní aktivity pro sledování zaměstnanců, odborů i aktivistů. Ukazují to desítky uniklých interních dokumentů. Hodně aktivní je v tomto ohledu Amazon v Evropě, zejména ve vánočním období či okolo Black Friday. Amazon si najímá i Pinkertony a také potlačovatele odborů.

Donald Trump označil Twitter za národní bezpečnostní hrozbu poté, co se začal masivně a virálně šířit hashtag #DiaperDon. Vše přitom vzniklo zcela nevinně. Trump podepisoval listiny u absurdně malého stolečku a reakce využily výše zmíněný hashtag. Během krátké doby se dostal do trendů. Naráží na parodickou nafukovací figuru Trumpa v nadživotní velikost pouze v plenkách.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Router prodávaný Walmartem a další podobné na Amazonu či eBay obsahují zadní vrátka. Ta jsou používána pro vytváření botnetů a jsou v routerech přímo od čínských výrobců. Potenciálně jde až o miliony zařízení. Detaily ve Walmart-exclusive router and others sold on Amazon & eBay contain hidden backdoors to control devices.

Nemohlo to dopadnout jinak. Fleets na Twitteru nemizely po 24 hodinách. Navíc je bylo možné získávat, aniž by se autor dozvěděl, že jste je viděli. Zajímavé na A bug meant Twitter Fleets could still be seen after they disappeared je i to, že Twitter si obsah z Fleets nechává až 30 dní. Instagram ostatně také, na účtu máte přístupný archiv Příběhů i se statistikami.

Spotify až 350 tisícům uživatelů resetovalo hesla, která unikla od třetí strany, přesněji řečeno se stala součástí jiných úniků a šlo o uživatele, kteří na Spotify používají stejné heslo jako jinde. Přihlašovací údaje uživatelů se objevily v nezabezpečené ElasticSearch databázi jako část více než 380 milionů záznamů.

Parler nejspíš nebyl hacknut, i když vysvětlení (pro přístup je nutné mít účet) CEO Johna Matze řada lidí nevěří. Hack ale vyvrací například i Snopes ve Was Parler Hacked? Podrobně v Parler Wasn't Hacked, but That Doesn't Mean It's Safe to Use.

Nový způsob hacknutí účtu na WhatsApp je vlastně docela bizarní. Zabránit mu může nastavení dvoufaktorového ověření. Začíná tím, že se útočníkovi podaří hacknout účet a využije ho ke konverzi všech kontaktů na Whatsapp Business account. Kontaktům přijde SMS s kódem od WhatsApp, kterou útočník zkusí získat zprávou s omluvou. Pokud číslo předáte, útočník ukradne váš účet. Delší vysvětlení ve Use 2FA to Stop This New WhatsApp Account Attack.

123RF bylo hacknuto, 8,3 milionu záznamů o uživatelích je na prodej. Pokud jste tento zdroj stock fotografií používali, můžete počítat s tím, že vaše heslo není bezpečné. Unikla jména, e-maily, MD5 hash hesel (v řadě případů snadno rozlousknutelný), telefonní číslo, IP adresa, PayPal e-mail, firma, adresa. Finanční informace žádné. Je možné, že jde o zhruba rok stará data. Na 123RF.com žádné varování uživatelů nenajdete.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Charli D'Amelio má 100 milionů sledujících na TikToku a má tak nejsledovanější účet. Fanoušky se jí podařilo nasbírat od května 2019. Má zároveň dost náskok. Addison Rae na druhém místě se blíží k 70 milionům, Zach King na třetím překročil 50 milionů.

Sociální sítě nedokáží nahradit mizející klasická diskuzní fóra. Právě ta byla předchůdci sociálních sítí. Nadvláda Facebooku či Twitteru ale znamená, že řada z nich končí. Na Facebooku je sice možné najít obdobu ve skupinách, které ale mají dva problémy v absenci skutečného moderování, jak bylo ve fórech zvykem, a také v nalezitelnosti. Čtěte v As internet forums die off, finding community can be harder than ever.

Populární tiktoker @tonesterpaints míchající barvy dostal vyhazov. Chtěl pomoci svému zaměstnavateli, ale ten to pojal jako porušování pracovní kázně, poškozování jména a zneužívání firemních prostředků. Vlastně dost neuvěřitelný příběh v A College Student Behind A Massively Popular Paint-Mixing TikTok Page Was Fired From Sherwin-Williams. Video o jeho vyhazovu má na TikToku 28,4 milionu zhlédnutí.

Novinář Jakub Zelenka z Deníku N má pozastavený účet na Twitteru. Taková ta klasika, když děláte novinářskou práci, a tak vám to ti, o kterých píšete, chtějí znemožnit, nebo alespoň zkomplikovat. Souvisí s tím další klasická věc: na uživatelskou podporu se prostě nedostanete a nedostanete. Když už ano, tak to stejně bude někdo, kdo vůbec netuší, o co jde. Jak tohle asi dopadne? Mimochodem, novináři na Twitteru jsou velmi často cílem pokusů o hacknutí. Což je jeden z častých důvodů, proč Twitter (z bezpečnostních důvodů) pozastaví účet.

Twitter v roce 2021 plánuje návrat možnosti získání ověřeného účtu. Žádá přitom samotné uživatele o zpětnou vazbu a návrhy, jak na to. Ověřené účty bylo naposledy možné získat v roce 2017. Via Help us shape our new approach to verification.

MOBILNÍ APLIKACE

Snížení poplatku v App Store na polovinu ovlivní 98 % vývojářů. Ti ale představují pouze 5 % příjmů přes App Store. Via Apple Halves Its App Store Fee for the Smaller Companies.

STARTUPY A EKONOMIKA

25 společností, které v době pandemie nejvíce vyrostly. Asi nepřekvapí, že na prvních místech jsou obvyklí technologičtí giganti.

Akcie Slacku stouply poté, co WSJ napsal, že o koupi služby uvažuje Salesforce. Akcie Salesforce zareagovaly mírným poklesem. Pokud by došlo k dohodě, mohlo by jít o transakce přesahující 17 miliard dolarů. Via Slack shares soar following report of possible Salesforce acquisition.

Koupě Slacku ze strany Salesforce by mohla změnit SaaS. Řeší to Tomasz Tunguz v How a Merger of Salesforce and Slack Would Change the SaaS Landscape. Třeba proto, že oba jsou konkurenti Microsoftu (Teams) a Slack by se mohl dostat do prodejních kanálů Salesforce.

Black Friday v USA přinesl obraty ve výši 9 miliard dolarů, 3,6 miliardy na chytrých telefonech, 21,6% meziroční růst a druhé místo v žebříčku, na prvním místě je Cyber Monday z roku 2019. Právě blížící se Cyber Monday je spojeno s předpovědí útraty 10,8 až 12,7 miliardy dolarů. Detaily v Black Friday online shopping comes in $9B, $3.6B on smartphones a Adobe Digital Insights 2020 Holiday Predictions.

Libra od Facebooku by mohla být spuštěna již v říjnu, uvádí Reuters. Libra je kryptoměna, se kterou měl Facebook zásadní celosvětové plány a na počátku k ní nalákal řadu velkých společnosti ve světě financí. Ty ale postupně z projektu vycouvaly poté, co se Libra setkala s kritikou regulátorů a politiků.

INFOGRAFIKY

50 let herní historie s ohledem na příjmy. Zajímavá vizualizace doplněná o dostatečné vysvětlení jednotlivých období. Povedené.

Nejlepší služby pro e-mail marketing (tedy ty, co konkurují Mailchimpu či českému Mailkitu) v mimořádně odpudivé infografice.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.