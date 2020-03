 »  Spokojenost s pořady ČT stoupla na 83 procent, její videa vedou na webu

Hodnoty 1 % podílu nedosahují zpravodajské programy v Irsku (RTÉ News Now), Itálii (Rai News 24), Francii (FranceInfo), Německu (Tagesschau24) ani Nizozemsku (NPO Nieuws).

Kavčí hory upozorňují, že divácký zájem o nabídku České televize roste i v letech, kdy zrovna není olympiáda nebo velká fotbalová akce. Všechny kanály ČT dosáhly v roce 2019 ve skupině diváků starších 15 let podílu na sledovanosti 29,99 %. Česká televize se díky tomu stala divácky nejvyhledávanějším vysílatelem na tuzemském trhu. „Meziročně posílil u diváků hlavní program ČT1, který dosáhl podílu na publiku 16,54 %, což znamená nejvíce za posledních šest let,“ uvádí výroční zpráva.

Na rozdíl od minulých let přibyly k výroční zprávě na přání poslanců třeba seznamy vysílaných a vyráběných pořadů.

„Rok 2019 byl pro Českou televizi úspěšný i z programového hlediska a ukázal, že naše strategie, která klade důraz na kvalitní původní tvorbu, je správná. V České televizi se nám tedy podařilo udržet rozsah i vysokou kvalitu veřejné služby, a to i přes stále se zhoršující ekonomické podmínky, jež pro svoji činnost máme. Náš program dokonce v roce 2019 dosáhl u diváků nejvyššího zájmu z celé domácí televizní nabídky a spokojenost s pořady vzrostla na 83 %,“ napsal v úvodním slovu generální ředitel Petr Dvořák.

Česká televize poslala do sněmovny výroční zprávu o činnosti za loňský rok. Dokument, který připravuje a schvaluje Rada České televize, je opakovaně předmětem vyhrocených politických diskusí. Je zároveň jedním ze dvou klíčových materiálů, podle kterých sněmovna posuzuje fungování veřejnoprávní televize a plnění jejích úkolů ze zákona. Tím druhým je auditovaná výroční zpráva o hospodaření, kterou ale sněmovna tradičně dostává až na konci srpna.

Z hlediska odložené sledovanosti se nejúspěšnějším pořadem ČT24 staly Otázky Václava Moravce. 30. června 2019 byl hostem premiér Andrej Babiš a sledovanost daného dílu v televizi činila 203 tisíc diváků. Na internetu si ho dodatečně vyhledalo ještě 42 tisíc diváků.

Velký úspěch má dětský program Déčko (ČT :D). V cílové skupině dětí 4–12 let loni dosáhl podílu na publiku 28,22 %, jde o meziroční zvýšení o 1,8 procentního bodu. Program je úspěšný zejména u mladších dětí ve věku 4–9 let, kde činil podíl na sledovanosti 34,35 %.

Vánoční speciál oblíbené ságy Jak vycvičit draka vidělo 193 tisíc diváků starších 4 let a dalších 45 tisíc si ho v následujících sedmi dnech pustilo na internetu.

Děti však sledují i jiné stanice České televize. Z dětí ve věku 4–12 let se jich v době od 6 do 20 hodin dívalo na ČT 38,08 %.

Stanice ČT art, která je zaměřená na umění a kulturu, loni v cílové skupině diváků starších 15 let ve vysílacím čase 20.00–6.00 dosahovala podílu 0,92 %. V prime time od 20.00 do 23.00 to bylo 0,95 %. Největší ohlas získala ČT art ve třetím čtvrtletí, kdy průměrný podíl na publiku přesáhl hranici jednoho procenta: 1,06 % (vysílací čas 20.00–6.00) a 1,13 % (20.00–23.00).

V evropském srovnání je to podobné jako BBC 4 (share 1,00 %) nebo německé vysílání ARTE (share 1,1 %).

Diváci jsou spokojenější

Veřejnoprávní televize však nesleduje jen sledovanost, ale také další parametry. K jejich zjišťování používá průzkumy externích dodavatelů nebo online tracking, do něhož se loni zapojilo 7514 respondentů.

Navzdory kritice, která vůči České televizi zaznívá hlavně na internetu nebo na politické scéně, jsou kvalitativní ukazatele stabilní. Za důvěryhodnou považuje ČT 68 % obyvatel starších 18 let, 70 % obyvatel si myslí, že ve vysílání v dostatečné míře dostávají prostor různé názory a úhly pohledu. 74 % se přiklonilo k názoru, že ČT dostatečně přispívá k rozvoji vzdělanosti svých diváků. Stejné procento obyvatel si myslí, že ČT přináší divákům i pořady, které ostatní TV nevysílají.

Nejslabší hodnotu z kvalitativních ukazatelů vykazuje inovativnost. Veřejnoprávní televizi považuje za inovativní 58 procent respondentů.

Na 83 % vzrostla celková hodnota spokojenosti s pořady České televize (v předchozím roce to bylo 82 %). Nejspokojenější jsou diváci sportovního kanálu, ČT art a ČT2.

Z jednotlivých pořadů byla v roce 2019 vysoko hodnocena desátá řada StarDance, druhá řada kriminálního seriálu Rapl, detektivní minisérie Vodník a Živé terče nebo komediální seriál Most! Z programu ČT art dosáhl vysoké spokojenosti pořad Národní divadlo: Mýtus a realita a z programu ČT2 druhá řada oblíbeného cyklu Modrá krev nebo Manželské etudy: Nová generace.

Česká televize dlouhodobě v evropském srovnání vyniká i podílem vlastní tvorby na celku vysílání. V roce 2019 činil 73 %. Podíl premiérových pořadů na celku vysílání setrvává dlouhodobě na obdobné hodnotě 39 % a u jednotlivých kanálů je prakticky beze změn.

Česká televize na webu

Pořady České televize zaznamenaly rostoucí zájem i v internetovém prostředí. Mezi třiceti nejúspěšnějšími pořady, sledovanými odloženě, se jich v roce 2019 podle oficiálního měření umístilo celkem 18. Pořady ČT byly na prvních 12 místech žebříčku.

Nejvíce zájmu si získala štědrovečerní pohádka Princezna a půl království, kterou odloženě sledovalo 562 000 uživatelů. Mezi nejúspěšnějšími pořady se umístily díly komediálního seriálu Most! a další pohádky, vysílané o Vánocích 2019.

Z pohledu sledování videa ostatních televizních skupin v internetovém prostředí tvořila nabídka obsahu České televize 50,3 % celkového odsledovaného času (včetně komerčního plnění). „Pokud bychom hodnotili jen obsah bez komerčního plnění, podíl České televize dosáhl 51,8 %,“ uvádí výroční zpráva. Při interpretaci hodnot je však třeba vzít v úvahu, že ČT od začátku měření započítává všechny platformy, tedy prohlížeče, mobilní a tabletové aplikace i HbbTV. Televize Prima postupně v 1. pololetí roku 2018 tyto platformy implementovala, TV Nova začala měřit HbbTV až v závěru roku 2019 a TV Barrandov a stanice Óčko měří pouze prohlížeče.

Česká televize ve výroční zprávě potvrdila, že se chystá technicky předělat internetový archiv pořadů. O přebudování infrastruktury spojené s online odbavováním videa rozhodla už v červenci 2018. Cílem je nahradit současné iVysílání. Nová videoplatforma je budována na principu personalizace, která umožní nabízet videoobsah na základě preferencí jednotlivých uživatelů.

Druhým pilířem nové videoplatformy má být aktivní dramaturgie, tedy propojování pořadů ve větší celky, jejich strukturování podle témat, žánrů a dalších vlastností.

Technologicky je videoplatforma rozložena do malých, vzájemně nezávislých službách, jež jsou snáze popsatelné, mají jednodušší vývoj, lze je samostatně testovat a kdykoliv vyměnit nebo vylepšit část, která je již zastaralá nebo nevyhovující, a to bez dopadů na celý ekosystém. Nová videoplatforma bude dostupná také jako aplikace pro mobily a tablety.

DVB-T2 posílilo zájem o HbbTV

Zájem o nabídku České televize v prostředí hybridního vysílání (HbbTV) výrazně narostl poté, co si domácnosti začaly pořizovat nové přijímače kvůli přechodu na DVB-T2. Moderní televizory i některé typy set-top boxů už funkci známou jako „červené tlačítko“ podporují.

V roce 2019 bylo spuštěno nové digitální měření zásahu HbbTV. Zpracovává ho společnost Nielsen Admosphere, tedy stejný dodavatel, který na českém trhu měří sledovanost pomocí peoplemetrů.

Na základě těchto údajů měla Česká televize na konci roku 763 031 aktivních uživatelů HbbTV (měsíční data 12/2019), zatímco ještě v polovině roku jich bylo 375 216 (7/2019). Počet všech zobrazení (statický i videoobsah) činil 23 381 723 (12/2019), přičemž v červenci to bylo necelých 15 milionů zobrazení.

Nejvíce užívaná byla aplikace iVysílání s počtem 584 964 unikátních uživatelů (12/2019). To je více než dvojnásobek proti datům z července (265 595 unikátních uživatelů).