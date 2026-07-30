Konec Sporty TV se blíží, pro diváky chystá rozlučkový pořad

Po dvou letech provozu skončí volně šířený sportovní program Sporty TV. Majitel stanice, společnost Perinvest Group, se dohodl na přesunutí projektu do televizní skupiny Prima. Dohoda se však netýká vysílací licence původního kanálu. Prima místo toho spustí vlastní program pod názvem Prima Sport.
Stanice Sporty TV vysílá od 1. března 2024. V programu má třeba přenosy fotbalové Chance Národní ligy či nejvyšší volejbalové, florbalové nebo házenkářské ligy. Podle údajů společnosti Atmedia, která prodává reklamní prostor ve vysílání Sporty TV, je typickým divákem muž ve věku od 25 do 54 let.
Stanici si v roce 2025 naladilo průměrně 214 tisíc dospělých diváků měsíčně, kteří sledovali alespoň tři minuty vysílání v kuse (měsíční reach). „Úspěch televizního projektu se pozná podle počtu diváků. Poznáte ho ale také podle toho, když o něj projeví zájem silný partner. A troufám si tvrdit, že se v našem případě povedlo obojí,“ napsal majitel Perinvest Group Tomáš Petera na profesní síti LinkedIn.
„Když jsme před dvěma lety začínali, nevěděli jsme v Perinvest Group o televizním vysílání téměř nic. Měli jsme ale jasnou představu: vytvořit volně dostupný sportovní kanál, který díky moderním technologiím a efektivnímu řízení nabídne prostor širokému spektru sportů, včetně těch, které třeba nemají takový komerční výtlak. Výsledek? Přes 30 sportů a více než 440 živých přenosů,“ ohlédl se za fungováním Sporty TV.
Z dosud zveřejněných programových plánů to vypadá, že posledním vysílacím dnem bude neděle 16. srpna 2026. Celý den vyplní reprízy, jako úplně poslední pořad je uveden záznam utkání druhé nejvyšší české hokejové soutěže mezi jihlavskou Duklou a zlínskými Berany. Začne ve 21:25, skončí půl hodiny po půlnoci.
Už od pátku 7. srpna bude do programu opakovaně zařazen magazín Jdeme do finále, který upoutávka představuje jako „informační pořad pro diváky Sporty TV k ukončení vysílání sportovního kanálu“. Moderátorem je šéfredaktor stanice Jiří Kalemba.
„Spojení s FTV Prima je pro Sporty TV obrovskou příležitostí. Věřím, že náš projekt dostane nový impuls, osloví ještě více diváků a bude dál naplňovat myšlenku, se kterou jsme ho před dvěma lety zakládali,“ dodal majitel Perinvest Group Tomáš Petera.
Od pondělí 17. srpna už bude v provozu Prima Sport. Zatímco Sporty TV odbavovala vysílání ze studia v pražských Nuslích, Prima Sport bude mít produkční zázemí ve Strašnicích, tedy v hlavní budově televize Prima.
Podobně jako Sporty TV plánuje také Prima Sport vysílat kromě samotných sportovních přenosů i další pořady se sportovní tematikou. Vysílání může být například doplňováno tematickými magazíny, licence ale zmiňuje také možnost reality show nebo dokumentárních žánrů.
Zjevnou výhodou Primy je, že si může finančně dovolit práva na prémiové sportovní události, jak ukázala třeba při vysílání ženského finále Wimbledonu. Přeplatila tehdy jiné zájemce včetně České televize a pořídila sublicenci na přenos od majitele Eurosportu.
Do budoucna se Primě otevírá příležitost ucházet se o sportovní obsah, který si po plánované změně financování nebude moci dovolit Česká televize. Pokud Babišova vláda změnu prosadí a bude trvat na tom, že veřejnoprávní televize nedostane ze státního rozpočtu víc peněz, než kolik vybrala na poplatcích v roce 2024, povede to k drastickým škrtům ve výrobě – a ty se nevyhnou ani sportovnímu vysílání.
Prima se vybudováním sportovního kanálu na základech původní Sporty TV dostane k licenčním dohodám na vysílání domácích a zahraničních sportovních soutěží. Z domácích sportů je to druhá nejvyšší hokejová soutěž Maxa Liga, druhá nejvyšší fotbalová soutěž Change Liga, dále český volejbal (mužská ČEZ extraliga a ženská Datart extraliga) nebo florbal.
Ze světa Sporty TV vysílá nejprestižnější sérii plážového volejbalu světa (Beach Pro Tour Elite), nejvyšší polskou fotbalovou soutěž Ekstraklasa, dánskou fotbalovou superligu, mezinárodní sérii v maratonské cyklistice, automobilové závody FIA WEC, nejvyšší profesionální ligu amerického fotbalu v Evropě, evropský šampionát v boxlakrosu, světový pohár ve skialpinismu nebo atletickou Grand Slam Track League.
Prima o vlastní sportovní stanici poprvé uvažovala už v době, kdy se přecházelo z analogového na digitální vysílání a vytvořil se tím prostor pro nové celoplošné kanály. V prosinci 2004 podala žádost o slovní ochrannou známku Prima sport, tu jí však Úřad průmyslového vlastnictví o několik měsíců později zamítl. Na jaře 2005 pak úspěšně získala grafickou ochrannou známku Prima Sport, ještě v tehdejším vizuálním stylu. Novější variantu si registrovala v prosinci 2009.
S vysíláním sportovních přenosů má zkušenosti, soustředila se především na fotbal. Historicky kromě české ligy vysílala třeba Premier League nebo Euro 2008. K vysílacím právům na evropský šampionát se dostala díky tehdejšímu spolumajiteli, skandinávské skupině MTG, která licenci dohodla pro několik trhů, kde působila.
Jenže potom nejen na český televizní trh dopadla ekonomická krize, navíc ceny za sportovní práva začaly prudce růst kvůli nové konkurenci. Licenci na Premier League tehdy například za přemrštěnou sumu koupil majitel Digi TV. Prima musela škrtit náklady a projekt sportovní stanice dlouho nedospěl dál než k předběžným konceptům. Určitou dobu Prima úplně rezignovala i na sportovní zpravodajství.
Nová příležitost se naskytla v roce 2023, kdy se mimo jiné soutěžilo o vysílací práva na hokejovou extraligu a na nejvyšší českou fotbalovou ligu. Příprava sportovní stanice se ale ukázala jako velmi náročná, protože by musela kompletně vzniknout za několik měsíců. „To okno se otevřelo někdy na konci jara, ale s tím, že v září to musí běžet. To se dá udělat, ale nebyli jsme si jistí, jestli tak, abychom za to potom spíš nedostali těžkou bídu, že to není tak dobré jako ČT sport nebo Nova Sport,“ komentoval plány tehdejší šéf Primy Marek Singer. Stanice tedy opět přibrzdila.
Mezitím už se chystala na start Sporty TV, která měla původně fungovat od ledna 2024, ale nakonec zahájení provozu posunula na březen. A po dvou letech se obě mediální skupiny dohodly, že teď už je ten pravý čas na novou etapu. Prima Sport bude volně dostupná v DVB-T2 Multiplexu 24, do své nabídky ji zařadí také provozovatelé placených televizních služeb.
Podrobnosti o programové nabídce a distribuci zveřejní Prima na tiskové konferenci 6. srpna. Dva dny předtím bude pod hlavičkou Primy odvysílán fotbalový zápas Sparty s Lyonem v rámci 3. předkola Ligy mistrů.
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