 »  Spory na Wikipedii aneb válka o „h“

Ještě před tímto rozhodnutím se někteří wikipedisté, mezi nimi Jan Pospíšil , pokoušeli o tzv. mediaci , tedy o urovnání sporů přes prostředníka. Kromě těchto neúspěšných pokusů je zajímavá zvláště snaha Vrby z 21. září. Jeho mediace probíhala trochu odlišně – Vítu Zvánovci byl umožněn přístup na Wikipedii s tím, že směl editovat pouze jednu stránku, kde mělo dojít k urovnání. S mediací však někteří wikipedisté, zejména Cinik, z principu nesouhlasili. Cinik prý navíc nesouhlasil s tím, jak k ní Vít Zvánovec přistupoval – na stránku mediace dal ukázky svých budoucích článků namísto popisu, jak si svou budoucnost na Wikipedii představuje. Na IRC chatu Wikipedie proto došlo k další prudké hádce a správce Wikimol se ji rozhodl ukončit zrušením mediace a opětovným zablokováním Víta Zvánovce. Sám k tomu dodává: Některá vyjádření na IRC naznačovala, že mediace má možná spíše poskytnout nějaké argumenty pro případ jednání, do kterého by byla zatažena nadace, a Vít má takříkajíc dostat prostor se historicky znemožnit.

Každopádně si Vít Zvánovec nakonec ve sporu pomohl svými správcovskými právy, která mu stále patřila, a Pastoria za porušení pravidla tří revertů zablokoval. To zvedlo vlnu odporu mezi dalšími wikipedisty, kteří upozorňovali na nevhodnost rozhodování vlastních sporů touto cestou. Správce Dodo Pastoria odblokoval a skupina wikipedistů (kterou Vít Zvánovec nazývá „bandou 25“) iniciovala hlasování o zbavení Víta Zvánovce práv správce (desysopování). Hlasování však dopadlo těsně v jeho prospěch. Na odebrání práv byly potřeba dvě třetiny hlasů. Pro bylo 25, proti 11 a 2 se zdrželi hlasování. Návrh tak o jediný hlas neprošel. To pak také vyvolalo polemiku, jak se vlastně mají hlasy „zdržel se“ počítat, každopádně pro onu chvíli Vítu Zvánovci práva zůstala.

Pokračování přišlo již na sklonku téhož roku, v listopadu a prosinci. Tou dobou na Wikipedii přišla řada nových lidí, kteří s Vítem Zvánovcem zabředli do ještě hlubšího konfliktu. Ostatně on sám o nich dnes hovoří jako o „fašistovi Miracetim “, „adolescentovi Eggovi “ či „Hitlerovi české Wikipedie Cinikovi “. Ačkoliv se řada polemik týkala i obsahu jednotlivých hesel, hlavním tématem byl stále pravopis. Debata vedla k předložení několika návrhů závazných pravopisných pravidel. Ačkoliv se zdálo, že uspějí zastánci striktnějšího dodržování zásad oficiálních Pravidel českého pravopisu, nakonec nedošlo k žádné dohodě, spor vyšuměl a i nadále platilo původní pravidlo o určování gramatiky autorem. Vít Zvánovec přesto v lednu 2005 Wikipedii dobrovolně opouští, poté, co byl zablokován za editační válku o obsah hesla Interupce .

První spor vyvolal Jiří Kozelek (viz diskusi ). Ten začal již v květnu 2004 sporná slova upravovat na běžné tvary. Podle tehdy platných pravidel a zvyklostí však nebyl v právu, takže došlo k revertům (navracením článků do původního stavu) a nakonec i k zamykání článků proti editacím, když ve své aktivitě pokračoval. Správcům se nepodařilo tohoto uživatele zablokovat, nakonec však Jiří Kozelek sám Wikipedii opustil, čímž spor o pravopis na krátkou chvíli ustal.

Konečně od ledna do května proběhla tzv. arbitráž – tedy proces, při kterém volený Arbitrážní výbor na základě shromážděných důkazů pronese definitivní „rozsudek“. Výbor rozhodl o ročním zablokování Víta Zvánovce a stanovil i další podmínky pro jeho působení po uplynutí této lhůty. V odůvodnění se především zmiňují osobní konflikty, editační války i zakládání loutkových účtů. Přes „pouze“ roční lhůtu není pravděpodobné, že by se Vít Zvánovec na Wikipedii někdy vrátil. Sám to dokonce označil za zcela vyloučené.

Tomáš Pecina

Lidí, kteří z jakéhokoliv důvodu vstoupili na české Wikipedii do nějakého konfliktu, je ovšem samozřejmě více. Zajímavý je případ Tomáše Peciny. Tomáš Pecina je osobním přítelem Víta Zvánovce. V jeho případu se však z počátku vůbec neangažoval a i po jeho zablokování pokračoval v přispívání do Wikipedie. Podobně jako on však zastává neobvyklý názor na českou gramatiku. Ke svému přístupu říká: Já jsem stoupencem toho, že by pravopis měl odrážet povahu textu, proto např. v tomto e-mailu píšu „úzus“ nebo „hypotéza“, kdežto v žalobě bych zřejmě napsal „usus“ nebo „hypothesa“… Tuto zásadu se nepodařilo na Wikipedii prosadit, tam je nyní povinný progesivistický styl („teze“, „verze“, „kurz“…), přestože Pravidla českého pravopisu v řadě případů připouštějí dublety.

Důvodem jeho odchodu byl článek Consilium abeundi. V něm použil tvar „latinská fráse“ a opakovaně revertoval pokusy o změnu na „latinská fráze“ i dokonce „latinské úsloví“. Vše bylo navíc komplikováno tím, že v té době měl správcovská práva, kterých využíval ve svůj prospěch. Po následné přestřelce se sám rozhodl Wikipedii opustit a v této chvíli provozuje vlastní encyklopedii na bázi wiki zaměřenou na právo pod názvem Iuridictum. Ta má dnes již něco okolo 200 článků a při letmém porovnání je jejich kvalita výrazně vyšší než kvalita stejných článků na Wikipedii (pokud vůbec existují). Na druhou stranu Wikipedie naopak obsahuje řadu článků o právu, které chybějí na Iuridictu, a skutečně relevantní srovnání by mohl provést pouze odborník.

Ross Hedvicek

Jako posledního člověka, který měl na Wikipedii nějaký problém, jsem vybral Rosse Hedvicka (Rostu). Tento emigrant žijící ve Spojených státech je i mimo Wikipedii proslaven svými kontroverzními názory na porevoluční vývoj v Česku. Zvláště sporný je jeho e-mailový občasník, respektive zejména způsob, jakým získává e-maily příjemců – Ross Hedvicek bývá obviňován ze spamování. Bouřlivé reakce vzbudilo i jeho blogování zde na Lupě.

Jeho působení na Wikipedii bylo stejně nepřehlédnutelné. Své příspěvky psal obvyklým svérázným způsobem, který většinou porušoval wikipedistický princip NPOV (neutral point of view). Kromě toho v nekonečných diskusích označoval své soky za komunisty, narušoval články podivnými editacemi a podobně. Alespoň tak se praví na stránce jeho arbitráže. Dnes je Ross Hedvicek zablokován na dobu devíti měsíců.

Pravopis

Jelikož velká část wikiválek se točí okolo pravopisu, zeptal jsem se na poradně Ústavu pro jazyk český, jaký je postoj oficiálních pravidel k různým sporným tvarům. Od Ludmily Uhlířové se mi dostalo odpovědi: Pokud jde o psaní t/th v slovech řeckého původu, píšeme běžně t, ale psaní th se zachovává ve slovech úzce odborných a jejich odvozeninách, tedy metyl, metoda, mýtus, teologie, teorie, vedle toho též např. ethan, methyl, dithyramb atd. Počet dublet se s/z, které byly kodifikovány v Pravidlech českého pravopisu ve vydání z r. 1993, byl později – po živé diskusi – rozšířen o další varianty. Můžeme psát analýza i analysa, pulzní i pulsní, diskuze i diskuse, prezident i president, these i teze atd. … Je třeba upozornit, že mezi pravopisnými variantami jsou v některých případech stylové rozdíly.

Schválené pravidlo Wikipedie k tomu dodává: „Umožňují-li Pravidla více variant téhož slova, musí být konzistentní text celého článku a název hesla. Ostatní tvary názvu by měly existovat jako přesměrování. Při výběru z více variant je třeba dát přednost formě stylově neutrální nebo takové, která se výrazně častěji používá v jiných textech. Jsou-li obě varianty rovnocenné, například kurz a kurs, zvolte pro svůj text podle svého vkusu a v ostatních článcích pravopis neměňte. Rozhoduje autor největší části textu hesla.



Odborné názvosloví může být někdy v rozporu s obecnými Pravidly, například chemické názvosloví. V článcích o daném oboru pak česká Wikipedie dává přednost oficiálním zvyklostem daného oboru. V chemických článcích píšeme vždy ethanol a nikoli etanol. To proto, aby odborníci mohli do Wikipedie psát, jak jsou zvyklí. Ovšem v úvodu článku musí být tučně napsaná i forma podle Pravidel a musí z ní existovat přesměrování. V článku o bramborách, který není primárně o chemii, má ale přednost tvar etanol, podle slovníku Pravidel.“

Závěr?

Při psaní tohoto článku jsem měl velký problém vyhledat a utřídit všechny důležité informace z té spousty článků a diskusí, které aktéři sporu dokázali vyprodukovat. Proto chci poděkovat Berenovi, Vítu Zvánovci, Tomáši Pecinovi, Rossu Hedvickovi a dalším za jejich vyjádření a pomoc. Stejně nelehké je vytvořit si jednoznačný názor. Je jasné, že svéráznost pravopisu Víte Zvánovce a Tomáše Peciny, stejně jako svéráznost Rosse Hedvicka jako takového, mohla snadno způsobit konflikty. Ostatně Beren mě upozornil, že Vít Zvánovec měl podobně vyhraněné vztahy i na anglické Wikipedii, kde dokonce vytvořil seznam údajných tamních fašistů. Na druhou stranu jejich úplné vyloučení z Wikipedie ji připravilo o řadu zajímavých článků – jak názorně ukazuje Iuridictum Tomáše Peciny.

Vinu bych hledal v neosobnosti Internetu. Virtuální konflikty se daleko snáze stupňují a hůře urovnávají. Odchod několika rozporuplných wikipedistů samotnou encyklopedii samozřejmě neohrozí, Wikipedie má dobrou šanci stát se nejkvalitnějším a nejobsažnějším českým zdrojem informací. Důležité ovšem je, jestli případy, které jsem popsal v tomto článku, jsou ukázkou funkčnosti, nebo nefunkčnosti komunity okolo Wikipedii a tedy i funkčnosti, nebo nefunkčnosti celého systému.