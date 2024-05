Srovnání nabídek poskytovatelů placené televize. Jeden z operátorů snižuje kvalitu

Vodafone TV

Nejnovější změnou na trhu je úprava základního tarifu Vodafone TV od operátora Vodafone. Pro nové uživatele je nyní součástí tarifu videotéka prima+ ve své nejvyšší verzi (Premium). Tato změna přináší dvě hlavní novinky: úpravu ceny a změnu názvu.

Služba se nyní nazývá Vodafone TV+. Měsíční poplatek se zvyšuje ze 150 Kč na 220 Kč pro stávající zákazníky, kteří již využívají nějakou službu od Vodafone. Pro nové klienty se cena mění ze 320 Kč na 390 Kč. Operátor však uvádí protichůdné informace – na úvodní stránce televize je uvedena částka 390 Kč, zatímco na stránce věnované službě prima+ je částka snížena na 370 Kč.

Z nutnosti připlácet za službu, kterou ne každý bude chtít využívat, mám smíšené pocity. Předplatné aktivuje přístup do služby prima+, funkce a chování samotné Vodafone TV se nemění a na kanálech skupiny Prima stále není možné přetáčet směrem vpřed.





Rozdílné ceny Vodafone TV s videotékou prima+ na stránkách operátora Autor: Petr Faistauer

Warner TV a Eurosport 4K

Dne 4. ledna skončilo šíření kanálu Eurosport v rozlišení 4K u operátora T-Mobile. Jako jediný operátor tuto stanici v rozlišení Ultra HD nabízí česká pobočka slovenského operátora Antik TV.

Společnost Warner Bros. Discovery letos spustila program Warner TV, první kanál pro volnou distribuci v DVB-T2. Stanice nabízí mix seriálů a filmů z rozsáhlého katalogu společnosti. V rozlišení HD je dostupná v nabídkách Vodafone TV, internetových verzích Magenta TV a Telly TV, dále u SledováníTV, Lepší TV, českého Antiku a v Genius TV. Také je součástí projektu Sweet TV.

Na druhou stranu, Warner TV vlastně už tradičně chybí u M7 Group (Skylink/FreeSat). Operátor O2 TV podle vyjádření tiskové mluvčí Veroniky Zachariášové zařazení tohoto kanálu zvažuje, ale finální rozhodnutí dosud nepadlo.

Mimochodem, v zahraničních placených nabídkách, například v sousedním Německu, jsou nabízeny i sesterské kanály označené Serie, Film, Comedy, které vznikly přejmenováním původních kanálů TNT.

M7 Group (Canal+ Luxembourg)

M7 Group, působící pod značkami Skylink a FreeSat, zůstává jediným operátorem, který ve své nabídce stále postrádá většinu stanic Warner Bros. Discovery. Klientům nabízí pouze prémiové programy HBO a Cinemax v HD rozlišení, včetně přístupu do streamovací aplikace Max. Kanály Cinemax a Cinemax 2 jsou však dostupné pouze v satelitní distribuci, v nabídce Skylink Live TV je nenajdete.





Z portfolia mateřské společnosti Canal+ se v Česku nabízí stanice Canal+ Sport, Canal+ Sport 2 a Canal+ Action. Zde nedošlo k žádné změně – kompletní sada těchto stanic je dostupná ve streamovací aplikaci Canal+, v satelitním Skylinku a v internetové Skylink Live TV. Canal+ Sport a Canal+ Action jsou nadále dostupné pouze u O2 TV a Magenta TV v HD rozlišení a nejsou zahrnuty v nabídkách ostatních operátorů, včetně nově přidaných – Grape SC a Antik CZ.

Pražské studio Canal+ Sport Autor: Filip Rožánek

Nejnovější informace od M7 Group naznačují, že se skupina snaží „jít proti proudu“ a překlápí další kanály do SD rozlišení. Tento krok zdůvodňuje „optimalizací pronajaté satelitní kapacity“ kvůli neshodě s poskytovatelem SES Astra na dalším pronájmu části transpondérů na satelitní pozici 23,5° East. Konkrétně se jedná o frekvence 11,778 GHz (V) a 11,954 GHz (H), které operátor opouští, a v pronájmu mu tak zbývá osm dalších transpondérů.

Tato „optimalizace“ ovlivní celou nabídku operátora, mění se symbolová rychlost, FEC a nastavení Pilot. Překlopení do SD rozlišení se dotkne zpravodajského kanálu CNN Prima News, hudebního kanálu Mezzo a cestovatelského TravelXP. Dále se to týká kanálů z maďarského balíčku a dvou kanálů pro distribuci v zemích Beneluxu, celkem jde o 12 kanálů. Součástí optimalizace je i opačný proces, kdy filmový kanál Filmbox bude překlopen do HD rozlišení z původního SD.

AXN (CEE Thematics BV)

Pod licencí AXN Networks nabízí maďarská pobočka skupiny Antenna v ČR tři kanály: AXN, AXN White a AXN Black. Tyto kanály jsou u většiny operátorů, kromě Grape SC a služby Skylink Live TV, nadále v SD rozlišení. Lepší TV je jediným operátorem v naší tabulce, který inzeruje AXN v HD rozlišení.

V souvislosti s „optimalizací“ zmíněnou v předchozí sekci vydala skupina M7 následující vyjádření: „Lokalizované stanice AXN Black a AXN White budou od 22. 8. 2024 poskytovány výhradně formou OTT v rámci služby Skylink Live TV,“ což znamená, že v satelitní distribuci zůstane pouze hlavní kanál AXN.

Sporty TV

Nová sportovní televize společnosti Perinvest, která nabízí obsah jako volejbal, florbal a házenou, je aktuálně dostupná v nabídkách 11 z 16 srovnávaných operátorů. V SD rozlišení je dostupná u internetové Magenta TV a Vodafone TV. Ve vyšším HD rozlišení ji inzerují například Telly TV (internetová), SledováníTV, český Antik a služba Genius TV operátora Grape SC.

Kanály Nova Sport

Nově spuštěné kanály Nova Sport 5 a Nova Sport 6 jsou nabízeny O2 TV, Vodafone TV a internetovou Telly TV v HD rozlišení. Satelitní Telly TV je nabídne pouze v SD rozlišení, zatímco Skylink nabízí pouze Nova Sport 5, ale v HD rozlišení, a to i ve službě Skylink Live TV. Ostatní operátoři zatím tyto nové kanály nenabízejí.

Kanály Nova Sport 3 a Nova Sport 4 najdete pouze v nabídkách O2 TV, Magenta TV, Vodafone TV, Telly TV, satelitního Skylinku a FreeSatu a také ve službě Skylink Live TV.

Kanály Nova Sport 1 a Nova Sport 2 jsou v nabídce všech srovnávaných placených služeb, včetně českého Antiku a služby Genius TV. Tyto kanály jsou nabízeny v HD rozlišení.

Premier Sport

Rodinu kanálů Premier Sport tvoří celkem pět stanic. Premier Sport 4 Extra HD je exkluzivně dostupný pouze v nabídce O2 TV. Zbylé čtyři kanály v HD rozlišení jsou dostupné u O2 TV, obou variant Telly TV a také v internetové verzi Magenta TV od T-Mobile. Operátor Vodafone, který nabízel Premier Sport 1 a Premier Sport 2, tyto kanály od června z nabídky vyřazuje kvůli přesunu práv mezi placenými stanicemi. Ostatní srovnávaní operátoři tyto kanály nenabízejí.

Sport 1+2

Kanály Sport 1 a Sport 2 z portfolia AMC Networks nyní nabízejí i dva nově přidaní operátoři – Antik TV CZ a Grape SC. Stav u ostatních srovnávaných operátorů zůstává nezměněn, tyto kanály nadále nejsou dostupné v nabídkách O2 TV a Lepší TV.

Hudební kanály MTV

MTV Global (dříve Europe) má v nabídce většina srovnávaných operátorů. Výjimku tvoří český Antik, který tento kanál v nabídce postrádá, a Lepší TV, která portfolio Viacom nenabízí vůbec. Největší zastoupení u operátorů mají tématické kanály MTV 80’s, 90’s a 00’s, které přinášejí klipy konkrétní dekády. Naopak nejmenší zastoupení má MTV Live, dostupná ve verzi SD pouze u Vodafone TV a ve verzi HD u Kuki TV, Nej TV a Sweet TV.

V nabídce služby Genius TV naleznete pouze MTV Global a MTV 00’s. Český Antik nabízí MTV 80’s, 90’s, 00’s, Club MTV a MTV Hits.

Mezzo a Stingray Classica

Kanály věnované klasické nebo „vážné“ hudbě zahrnují Mezzo (SD/HD), Mezzo Live HD a Stingray Classica. Od 1. června 2024 se k O2 TV, která nabízí Mezzo v SD rozlišení, přidává také satelitní Skylink. V HD rozlišení je kanál Mezzo dostupný u Vodafone, SledováníTV, Kuki TV, Nej TV a Sweet TV. Kanál Mezzo Live HD nabízí O2 TV, Vodafone TV a SledováníTV. Kanál Classica kanadské skupiny Stingray najdete v nabídce internetové Magenta TV, Skylinku a FreeSatu (včetně služby Live TV).

Stanice Óčko

Hudební stanice Óčko má v portfoliu čtyři kanály: Óčko, Óčko Star, Óčko Black a Óčko Expres. Zastoupení těchto kanálů je v nabídkách operátorů značně fragmentované. Nejméně jich mají klienti satelitních verzí Magenta TV a Telly TV – pouze Óčko v SD rozlišení. Skylink na satelitu přidává ještě Óčko Star v SD, zbytek je dostupný v HD pouze v internetové Live TV. V nabídce O2 TV chybí Óčko Black. Český Antik nabízí celou čtveřici v HD rozlišení, Grape SC pouze Óčko a Óčko Star v HD.





OK TV

Nově spuštěná hudební televize OK TV (od 16. května 2024) zatím spoléhá hlavně na vysílání přes DVB-T2. V satelitní distribuci ji nenajdete, poskytovatel se rozhodl z ekonomických důvodů tento způsob distribuce nevyužít. V IPTV distribuci je od 24. května 2024 dostupná prostřednictvím Lepší TV, SledováníTV a české Antik TV. S dalšími operátory probíhají jednání. V internetové distribuci je nabízena v HD rozlišení.

Kanály Šláger

S výjimkou internetové Skylink Live TV naleznete ve všech srovnávaných nabídkách minimálně jeden z trojice kanálů společnosti Československá muzika – Šláger Originál, Šláger Muzika nebo Šláger Premium. Tyto kanály jsou nabízeny jak v SD, tak HD rozlišení. Jde prakticky o pokračovatele české Šlágr TV (nyní v konkursu pro neplacení distribučních poplatků), vysílající pod slovenskou licencí.

Tabulkový přehled

Na závěr přikládáme tradiční srovnávací tabulky. Ty dávají představu o všeobecných, sportovních, filmových, dokumentárních, hudebních a dětských stanicích u jednotlivých operátorů. Tabulky nerozlišují, v jakém tarifu je stanice zařazena, jde pouze o to, jestli je vůbec v nabídce dostupná.

