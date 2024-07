Právě jsme otevřeli nominační část ankety Křišťálová Lupa 2024 a těšíme se od vás na tipy nejlepších projektů české internetové scény. Jako široká veřejnost máte ode dneška až do 16. srpna příležitost nominovat své oblíbené appky, online služby, videa nebo osobnosti v osmi kategoriích. V dalších devíti pak nominuje odborná porota. Ti nejúspěšnější pak postoupí do finálového hlasování. Nominace probíhají prostřednictvím online formuláře na webových stránkách ankety.

Letos máme dvě nové kategorie: Influencer, v níž bude hlasovat internetová veřejnost, a kategorii pro odbornou porotu Hvězda.

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje internetová veřejnost:

Internetové obchodování

Nástroje a služby

Online video

One (wo)man show

Podcast roku

Zájmové weby

Zpravodajství a publicistika

Influencer

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje odborná porota:

Mladá krev

Anticena

E-commerce inspirace

Globální projekty českých tvůrců

Marketingová a obsahová inspirace

Hvězda

Osobnost roku

Projekt roku

Veřejně prospěšná služba – cena České televize

Nejúspěšnější projekty z nominační fáze postoupí do finálního hlasování, které určí pořadí v jednotlivých kategoriích. To proběhne od 25. září do 1. listopadu. Slavnostní vyhlášení výsledků nás čeká ve čtvrtek 28. listopadu opět v Divadle pod Palmovkou.

Anketu Křišťálová Lupa 2024 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.