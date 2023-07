Startují nominace do ankety Křišťálová Lupa 2023

Server Lupa.cz dnes odstartoval nominace v 18. ročníku ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. Ta od roku 2006 hledá a oceňuje ty nejúspěšnější a nejzajímavější projekty, užitečné služby a výrazné osobnosti české internetové scény. Ode dneška až do 17. srpna mají široká veřejnost i odborná porota příležitost nominovat své favority. Ti nejúspěšnější pak postoupí do finálového hlasování, které proběhne od 22. září do 1. listopadu. Slavnostní vyhlášení výsledků nás čeká ve čtvrtek 23. listopadu opět v Divadle pod Palmovkou.

Pokud jste fanouškem nějakého projektu, osobnosti české internetové scény, nebo dokonce aktérem či provozovatelem, můžete jej nominovat na webových stránkách ankety.

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje internetová veřejnost:

Cena popularity

Internetové obchodování

Nástroje a služby

Online video

One (wo)man show

Podcast roku

Zájmové weby

Zpravodajství a publicistika

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje odborná porota:





Mladá krev

Anticena

E-commerce inspirace

Globální projekty českých tvůrců

Marketingová inspirace

Obsahová inspirace

Osobnost roku

Projekt roku

Veřejně prospěšná služba – cena České televize

Odborná porota je složená z významných osobností podnikatelského, mediálního a internetového světa.

Připomeňme si výherce v loňském roce: veřejnost nejvíce ocenila podcast Opravdové zločiny (Cena popularity), dále projekty – Seznam Zprávy (Zpravodajství a publicistika), Živě.cz (Zájmové weby), Kluky z Prahy (Online video), Mapy.cz (Nástroje a služby) nebo Těhotného kuchaře (One man show). U odborné poroty vyhrály projekty Kinohobot (Mladá krev), Windy.com (Globální projekty českých tvůrců), Jan Bednář, CEO z ShipMonk R&D jako Osobnost roku, a Stojíme za Ukrajinou a Pomáhej Ukrajině (Veřejně prospěšná služba – cena České televize). Anticenu Křišťálové Lupy loni opět získal Nedostatečný vývoj eGovernmentu v ČR.

Anketu Křišťálová Lupa 2023 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.