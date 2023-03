Tchaj-wan nabídl Česku vybudování centra na návrh čipů. Schválení ještě potrvá

Česká republika dostala od Tchaj-wanu nabídku na vybudování výzkumného centra pro návrh čipů. O námluvách už se nějakou dobu jednalo, během delegace vedené šéfkou sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) v této polovodičové velmoci došlo k upřesnění. Čeští představitelé podle informací Lupy nyní budou podoby nabídky procházet a s Tchaj-wanem budou ladit detaily. Termín konečné dohody se nyní nedá odhadovat.

Projekt čipového centra projednává zejména skupina CyberSecurity Hub, ve které se sdružují Masarykova univerzita, ČVUT a VUT. Do Tchaj-peje rovněž přiletěla náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace Jana Havlíková, která na projektu dlouhodobě pracuje.

Jednání proběhla v budově National Science and Technology Council (NSTC) a National Applied Science Laboratories (NARLabs), jejichž součástí je Taiwan Semiconductor Research Institute.

Konkrétní nabídka

Právě NARLabs daly Čechům konkrétnější obrysy nabídky. Vzniknout by mohlo Advanced Chip Design Research Center (ACDRC).

NARLabs je organizace podporující akademický výzkum, vědu a další aktivity. Laboratoře poskytují služby kolem designu integrovaných obvodů, které kromě výzkumníků a vědců využívají i společnosti.





National Science and Technology Council, Tchaj-wan

Tchajwanci by v rámci českého centra mohli poskytovat know-how a služby kolem návrhu čipů, jejich implementaci, tape-outu (vyrobení funkčních vzorků) a následné testování. Ve hře je dále školení studentů, inženýrů a profesorů. Rozjet by se mohly i společné mezinárodní projekty ve výzkumu a vývoji. Součástí jsou i licence na EDA software (slouží pro návrh čipů) či cloudové služby.

Vzdělávat se a zkoumat by mělo být možné v rámci více oblastí včetně SoC, napájecích čipů, senzorů, digitálu i analogu, MCU, CMOS MEMS, GaN a tak dále.

Málo lidí

Tchaj-wan už v Česku spustil čipová stipendia. V rámci Taiwan Semiconductor Scholarship Programu se do Asie vypraví první válka studentů, kterým prostředky poskytne pět státních tchajwanských univerzit.

Někteří zástupci českého univerzitního prostředí, kteří se jednání na Tchaj-wanu zúčastnili, se na tato stipendia nedívají s největší důvěrou. Mají obavy, že Tchaj-wan takto chce získat chytré české mozky a „nevrátit je“. I když asijská země v mnoha ohledech dominuje polovodičovému sektoru a pro výchovu talentů má vypracovaný rozsáhlý systém, stále se potýká s nedostatkem lidí. Podobné programy by mohly situaci řešit. „Stipendia jsou výhodná pro Tchaj-wan, ne pro nás,“ řekli Lupě dva akademici.

Vicerektor ČVUT Radek Holý při podpisu spolupráce s Taipei Tech na Tchaj-wanu

„Například ČVUT má s Tchaj-wanem už bilaterální smlouvu a studenti tam jezdí na zkušenou. Prozatím tam nikdo natrvalo nezůstal, tyto obavy nesdílím,“ uvedl spoluzakladatel a výkonný ředitel softwarové firmy Ackee Martin Půlpitel, který přednáší na Fakultě informatiky ČVUT a který byl také součástí tchajwanské výpravy.

V Česku je odborníků na polovodiče málo, což v debatách často zmiňují i Tchajwanci. V zemi máme centra firem jako STMicroelectronics, Renesas, NXP Semiconductors, Onsemi, Espressif, ASICentrum, Codasip, Tropic Square nebo Intel, problém získávat nové lidi je ale velký a brzdí to rozvoj. I od firem lze proto vůči akcím Tchaj-wanu slyšet skepsi, a to kvůli možnému přetahování lidí, byť je pravděpodobné, že by šlo spíše o dlouhodobý přínos.

Například na FEL ČVUT, kde nedávno otevřeli polovodičový Nanolab, čipové obory ročně absolvuje třicet až čtyřicet magistrů, a to z oborů Elektronika (program Elektronika a komunikace) a Technologické systémy (Elektrotechniky, energetiky a management). Už během školy si je firmy rozeberou.

Další projekty

Pekarová na jednání v NSTC uvedla, že výměna informací v polovodičích je pro Česko velmi důležitá. Ředitel této instituce Tsung-tsong Wu řekl, že Tchaj-wan je ochotný sdílení know-how rozšířit. National Taipei University of Technology během české návštěvy podepsala s ČVUT dohodu o společných investicích do projektů kolem čipů a dalších oblastí, jako jsou Internet věcí, energetika a smart cities. NSTC také podepisovala dohody s Technologickou agenturou ČR a Akademií věd.

Česko aktuálně nemá ambice získat Tchaj-wan jako investora do lokální čipové továrny. O tom se jedná v Drážďanech. „Do jednání nejdeme s ambicí mít tady výrobní závod. Jde nám o design čipů a zároveň se chceme více zapojit do dodavatelských řetězců týkajících se polovodičů,“ shrnul Marek Libřický, ředitel Odboru států Asie a Pacifiku na ministerstvu zahraničních věcí.

Čeští představitelé se po čipových investicích a projektech dívají také jinde. Například ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) byl před pár dny na podnikatelské misi ve Spojených státech, kde navštívil společnost Intel. Ta se chystá v Evropě investovat 33 miliard eur do výroby a na to navázaných aktivit kolem výzkumu, vývoje a podobně. Intel už má R&D v Brně, díky koupi části tamní firmy Netcope se tam zaměřuje na FPGA.

Ministr v USA zavítal také do firmy Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí čipy pro automobilky a průmysl. V plánu má další zdejší investice týkající se produkce na karbidu křemíku.