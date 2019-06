 »  Temný režim v iOS, Rusko bude nahlížet do zpráv na Tinderu, Nokia v 5G překonala Huawei

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Na seznam služeb, které musí na vyžádání ruskému státu poskytnout data uživatelů včetně soukromé komunikace, se nově dostal Tinder. To u randící appky nepotěší. Na svých stránkách to oznámil ruský digitální úřad Roskomnadzor. Tinder už je čtvrtá seznamovací aplikace, která se na takzvaný ORI seznam dostala. V databázi už je 175 služeb. Ruský zákon přístup k datům vyžaduje údajně v rámci boje proti terorismu a podobně, kritici ovšem upozorňují na možné zneužívání a cenzuru.

Apple měl tento týden konferenci WWDC 2019 a tentokrát řadu fanoušků spíše potěšil. Ukázán byl mobilní operační systém iOS 13, který přidává temný režim, zrychlení Face ID, zmenšení aplikací a aktualizací nebo obdobu Street View do Apple Maps. Představena byla služba Sign in with Apple, pomocí které se bude možné přihlašovat k internetovým aplikacím. Na rozdíl od Googlu a Facebooku ale nemá nikoho sledovat. Apple si také napravuje reputaci s novým strojem Mac Pro. Ten sice vypadá jako struhadlo, má ale 28jádrový Intel Xeon, až 1,5 TB RAM, Radeon Pro Vega II DUO, FPGA akcelerátor či možnosti úprav. Cena startuje na šesti tisících dolarů. Spolu s tím dorazil rovněž Apple Pro Display XDR pracující s Thuderbolt 3. Cena je pět tisíc dolarů a za další tisícovku se pořizuje stojánek. Tablety iPad nyní mají vlastní operační systém iPadOS. Ten přidává například podporu USB datových zařízení či práci se soubory. Apple tak iPady opět více přibližuje počítačům. Dále byl ukázán desktopový systém macOS Catalina, ve kterém konečně dojde ke konci iTunes a jeho rozsekání do aplikací Music a podobně. Novinky nabízí i watchOS 6, tvOS 13 a vývojářské nástroje.

Google za 2,6 miliardy dolarů kupuje startup Looker a udělá z něj součást Google Cloudu. Looker je nástroj na práci s daty – jejich modelování, vizualizaci, business intelligence a tak dále. Nabízí vlastní jazyk LookML. Nový šéf Google Cloudu Thomas Kurian, který přišel z Oraclu, v datech vidí příležitost, jak pozici Googlu v cloudovém byznysu více přiblížit k Amazonu a Microsoftu.

V polovodičovém světě se odehrál další velký obchod – německý Infineon za 10 miliard dolarů koupil Cypress Semiconductors. Vzniká tak osmá největší firma svého druhu na světě. Infineon se chce zaměřovat především na dodávky čipů a komponent do elektrických vozidel či průmyslových IoT projektů.

Bill Gates, zakladatel Uberu Travis Kalanick, jeho současný šéf Dara Khosrowshahi a další investují devět milionů dolarů do rok starého startupu Luminous Computing. Ten chce vyvinout fotonický čip, který by měl výrazně urychlit zpracování operací spojených s AI. Firma uvádí, že by jeden její čip měl nahradit tři tisíce TPU desek. Moc dalších detailů neříká a upozorňuje, že fotonický čip bude hodně složitý úkol. „Silicon Valley nám už před lety slíbilo realitu jako ze Star Treku, která bude poháněná AI. Stále čekáme na to, až tato realita dorazí,“ píše Luminous v prohlášení.

Amazon na konferenci re:MARS představil dva nové roboty. Jmenují se Xanthus a Pegasus a jsou určení pro nasazení v distribučních centrech. Amazon zároveň uvedl, že už v nich nasadil přes 200 tisíc robotů. Na to, jak může vypadat robotická továrna s roboty a skoro bez lidí, se můžete podívat v naší reportáži.

Huawei na ohebném telefonu Mate X otestovalo rychlost downloadu v rámci 5G sítě. Dostala se přes 1 Gb/s. Čína se aktivně připravuje na spuštění 5G sítí a vláda tento týden začala operátorům China Mobile, China Telecom a China Unicom udělovat licence.

AMD se začíná tlačit do chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Firma oznámila dohodu se Samsungem, který od AMD bude odebírat nová mobilní GPU využívající architekturu RDNA. Společnosti prozatím mluví o navýšení standardů mobilní grafiky a nízké spotřebě.