 »  Tesla uvedla betu Autopilota, softwaru, který pomáhá řídit na dálnicích

Různé softwarové pomůcky – například pro automatické parkování – už se v osobních autech docela zabydlují. Tesla teď uvádí svého Autopilota pro Model S, který má řidičům usnadnit zejména dlouhé cesty po dálnicích.

Automat umí udržovat auto na silnici a v dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel. Dokáže také bezpečně přejet do vedlejšího pruhu (stačí rozsvítit blinkr a mírně uvolnit stisk volantu), varovat řidiče před možným nebezpečím, případně zapnout varovná světla a zastavit (pokud například řidič přestane reagovat).

Podstatná část řízení ale stále zůstává na řidiči. A Tesla upozorňuje, že člověk musí při jízdě stále držet ruce na volantu. Je to důležité také kvůli případné právní odpovědnosti. „Pokud by došlo k nějaké nehodě, bude za ni odpovědný řidič,“ podotkl na tiskové konferenci šéf firmy Elon Musk.



Radar, kamery i čidla

Systém je zatím určený spíše pro jízdu po dálnicích, ve městě by to bylo horší, protože nedokáže například automaticky zastavit na semaforech – to stále zůstává „v kompetenci“ lidského řidiče (technicky přitom rozpoznávání semaforů nic nebrání, ale zprovozněna tato funkce není).

Fungování Autopilota umožňují senzory, kterými jsou Tesla S (i Tesla X) vybaveny. Jde o ultrasonická čidla, která sledují blízké okolí auta, čelní radar a kameru, které sledují prostor před autem (kamera navíc dokáže číst dopravní značky), a GPS jednotku.

Tesla také přichází s funkcí automatického parkování – v tomto ohledu ale spíš jen dohání konkurenci, která ji už delší dobu nabízí.

Betaverzi systému ve verzi 7.0 si mohou koupit (za 2500 dolarů) a nainstalovat majitelé Modelu S zatím jen v USA. V Evropě a Asii musejí počkat, než Tesla získá příslušné úřední povolení.

Jak to funguje v praxi – podívejte na video serveru Ars Technica: