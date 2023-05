Továrna na čipy v Rožnově za 44 miliard, Nvidia varuje před odříznutím Číny, nastupuje kocovina z 5G

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Americká společnost Onsemi chce v Rožnově pod Radhoštěm investovat 44 miliard korun do výroby čipů. Rozšířila by stávající výrobu o kompletní proces produkce na bázi karbidu křemíku. V něm se teď posiluje po celém světě, je klíčovou součástí pro elektrovozy. Onsemi chce být světovým číslem jedna. To, zda Česko investici získá, má ovlivnit 20procentní investiční pobídka od státu. Konkurentem jsou USA a Jižní Korea, kde Onsemi také působí. Pobídky v čipech bohužel hrají významnou roli, a to kvůli ekonomické a geopolitické citlivosti a přetlačování se.

Čínští hackeři sledují americkou kritickou infrastrukturu, píše Reuters. Informace předložily západní tajné služby s tím, že jde o zatím největší známou čínskou špionážní akci tohoto typu. Microsoft hackerskou skupinu označil jako Volt Typhoon a prý vyvíjí schopnosti narušit kritickou komunikaci mezi USA a Asií.

Intel potichu pracuje na úpravě architektury x86. Nová verze má jméno x86S a klíčové u ní je to, že se má zbavit legacy podpory 32 bitů, respektive půjde o 64bitovou architekturu bez zpětné kompatibility. Primární je zbavit se této podpory u operačních systémů. Časová osa vydání není známá.

Majiteli českých tvůrců Kingdom Come: Deliverance drasticky spadly akcie. Švédská Embracer Group oznámila, že jí nevyšel důležitý deal, který měl přinést dvě miliardy dolarů. To ovlivní cash flow, ziskovost a zaplacení již investovaných nákladů na vývoj her. Některé tituly se opozdí. Embracer u nás kromě Warhorse Studios vlastní brněnské Ashborne Games, koupil práva na mobilní hry od Madfinger Games a vydal hru The Last Oricru českého studia GoldKnights.





Čipová válka s Čínou způsobí obrovské škody americkému polovodičovému průmyslu, varoval výkonný ředitel Nvidie Jensen Huang. USA mimo jiné zakazují Nvidii vyvážet nejpokročilejší čipy pro trénování AI, embarga jsou ale na hromady dalších oblastí. Huang řekl Financial Times, že omezování nutí Čínu k vytváření vlastních firem a technologií a že USA už nebudou potřebovat. Stejně už nějakou dobu mluví šéf ASML. Další příklad: čínská firma Empyrean vyvíjející EDA software pro návrh čipů už údajně zvládá 7nm proces. EDA software je další silnou doménou USA, která je v ohrožení.

Čína zase zakázala používání čipů od americké firmy Micron. Argumentuje bezpečností. Akcie jihokorejských firem Samsung a SK hynix, tedy největších konkurentů Micronu ve výrobě paměťových čipů, vyrostly. Bílý dům reagoval, že nařčení Pekingu nejsou postavena na faktech – úplně stejně reaguje Čína při zakazování svých firem.

Jižní Korea žádá USA, aby přehodnotila svůj zákon o čipech. Ten uvolňuje přes 50 miliard dolarů na podporu produkce čipů, ale opět zavádí restrikce ohledně spolupráce s Čínou. Korea s Číňany spolupracuje, zároveň ale investuje v USA, chce si na peníze sáhnout a kladené podmínky se jí nelíbí.

V Číně opět začal růst počet jednorožců, tedy startupů s hodnotou jedné miliardy dolarů a více. A to i přesto, že vláda před časem na technologické obry zaklekla a mimo jiné způsobila rostoucí nezaměstnanost. Země zavelela k nové strategii: už žádné fintechy, sociální sítě a e-commerce, ale strategické investice do polovodičů nebo AI. Mnohem větší roli začal hrát státní rizikový kapitál. Naopak západní kapitál mizí, protože nemá jistotu ve stále více se hrotícím geopolitickém napětí. Pěkně to rozebírá podcast od The Economist.

Apple se spojil s Broadcomem a společně budou navrhovat a vyrábět komponenty pro 5G doma v USA. To lze opět číst jako čínský decoupling a zároveň jako pokračující snahy Applu dělat si vlastní 5G komponenty, kvůli čemuž koupil sekci od Intelu, i když s tím má zatím problémy.

OpenAI vydala aplikaci ChatGPT pro iOS. Je zdarma a součástí je i převod mluveného slova na text (Whisper). Dostupnost startuje v USA s postupným šířením do dalších zemí. Verze pro Android přijde časem.

Proton Technologies spouští rodinné předplatné pro jeho zabezpečené služby. Zahrnuje to Mail, Calendar, VPN, Drive a Pass. Startuje se na 20 dolarech měsíčně při úvazku na dva roky.

V Minnesotě schválili zákon o právu na opravu. Od července příštího roku budou muset výrobci elektroniky zajistit, aby opravny a spotřebitelé mohli nakupovat náhradní díly a provádět opravy.

Svět pomalu střízliví z obrovských očekávání kolem 5G. Light Reading zmiňuje operátory z Asie, kteří v 5G nevidí finanční přínos. Také čeští operátoři opatrně přiznávají, že u koncových uživatelů to není nic žhavého, a zkouší to spíše s network slicingem nebo privátním 5G, ani to ale zatím není terno.

Nvidia představila grafické karty GeForce RTX 4060 a 4060 Ti, tedy dostupný mid-range – při dnešních uklidněných cenách už skutečně dostupný. Ceny jsou 499 (Ti s 16 GB paměti), respektive 299 dolarů. Výhodou je menší spotřeba než u ekvivalentů z předchozí generace a samozřejmě podpora DLSS 3. Výkony jsou ale jen o něco lepší. AMD proti tomu na trh posílá své karty Radeon RX 7600, výkon ale není oslnivý, cenově však Nvidii podstřelují.

Sony představila Project Q, což je herní handheld z rodiny PlayStation. Není ovšem samostatný a bude sloužit jako streamovací zařízení z PS5 přes Wi-Fi, a to na osmipalcový displej. Cenu a dostupnost neznáme. Sony také chystá sluchátka (pecky) v designu PS5.

Meta Platforms (Facebook) si navrhl vlastní čip pro AI inference. Jmenuje se MTIA v1, vyrábí se 7nm procesem u TSMC a především je postaven na otevřené instrukční sadě RISC-V. Meta dále chystá čip pro trénování AI.

Ampere představuje nový serverový ARM procesor AmpereOne. Jde o následovníka modelů Altra a Altra Max. Využívá čiplety a disponuje 192 jádry. Ampere přechází na vlastní jádra a opouští Neoverse N1. AmpereOne podporuje PCI Express 5.0 a DDR5. Vyrábí se pomocí 5nm procesu TSMC.

Indie pracuje na vlastních procesorech. Mají mít 96 jader ARM Neoverse V1 a čiplety. Výroba bude 5nm u TSMC. Více píše Cnews.cz.

Tržby čínské společnosti Lenovo v posledním kvartálu spadly o 24 procent, zisk o 75 procent. Největší světový výrobce počítačů to svádí na pokles poptávky po PC, která vystřelila za covidu, aby pak začala padat.

V Bruselu začala fungovat nová lobbistická organizace zastupující menší evropské firmy z oboru AI. The European AI Forum (EAIF) je založena organizacemi z devíti zemí, Česko tam chybí. Chystaná regulace AI ze strany Evropské unie u mnoha nejenom softwarových firem a odborníků budí hrůzu, existuje velké obavy z toho, že obor zadupe do země.