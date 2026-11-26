Futuristické Los Angeles, dvůr rakouské císařovny Sisi nebo sídlo panovnice z korejského romantického seriálu. To všechno v uplynulých letech vznikalo v českých filmových ateliérech, na zámcích i v průmyslových areálech. Výrobci tří seriálových novinek, které v listopadu uvedly streamovací služby Prime Video, Netflix a Disney+, utratili v České republice bezmála 2,25 miliardy korun.
Vyplývá to z údajů, které ve středu zveřejnil Státní fond audiovize.
Zdaleka největší zakázkou byl osmidílný sci-fi seriál Blade Runner 2099, který je od středy dostupný na Prime Video. Zahraniční produkce doložila v Česku uznatelné náklady ve výši 1,8 miliardy korun. Prostřednictvím filmových pobídek získala zpět 300 milionů korun. Na každou korunu vyplacené pobídky tak připadlo šest korun uznatelných výdajů.
Dalších téměř 362 milionů korun stála česká část natáčení závěrečné řady historického seriálu Císařovna pro Netflix. Jihokorejská produkce seriálu The Remarried Empress pro Disney+ v tuzemsku utratila 84,7 milionu korun. Štáby všech tří seriálů tu dohromady strávily 190 natáčecích dnů.
Významnou část zakázky na výrobu seriálu Blade Runner 2099 získaly barrandovské ateliéry. Vznikla v nich část města, v němž se odehrává příběh s Michelle Yeoh a Hunter Schafer v hlavních rolích. Ze 114 natáčecích dnů v České republice připadlo 73 právě na Barrandov. Samotnému Barrandov Studiu projekt vynesl tržby přibližně 235 milionů korun.
„Podíleli jsme se na stavbě přibližně 30 dekorací, včetně rozsáhlých scénických celků na našem pozemku a v ateliérech, a zajistili jsme výrobu velkého množství rekvizit včetně těch speciálních pro další natáčení ve Španělsku,“ uvedl ředitel Barrandov Studia Petr Tichý.
Kompletní výrobu seriálu měla na starosti česká producentka Veronika Lencová ze společnosti Film United. První jednání o zakázce absolvovala v Los Angeles už na začátku roku 2023. O rok později začaly přípravy na Barrandově. Do výroby se zapojily stovky českých profesionálů z různých oborů.
„Pro sérii vzniklo více než 100 dekorací v 11 ateliérech a na lokacích. I přesto, že trendem je natáčet před zeleným pozadím a vytvářet vše v počítači, Blade Runner 2099 se spolehl na řemeslnou výrobu,“ popsala Lencová. Čeští řemeslníci například ručně vyrobili desetitisíce kachliček, kterými obložili budovy futuristického Los Angeles. Modelář Martin Péč vytvořil létající vozidla charakteristická pro svět Blade Runnera. Na seriálu pracoval také na Oscara nominovaný mistr zvuku Viktor Prášil.
Americké velkoměsto na konci 21. století si diváci mohou spojit i s pražskou stanicí metra Hradčanská, bývalým dolem Mayrau ve Vinařicích u Kladna nebo zatopeným lomem Borek na Havlíčkobrodsku. Štáb natáčel také v Horních Počaplech na Mělnicku a v Jablonci nad Nisou.
Podle Lencové rozhodla o umístění výroby seriálu do České republiky mimo jiné dostupnost filmových pobídek. Producenti při výběru země pro natáčení posuzují vedle vhodných míst, kvalifikace místních pracovníků a technického zázemí především celkové náklady na výrobu.
Nezanedbatelné příjmy přinášejí českému audiovizuálnímu průmyslu také zakázky, které se opakují. Příkladem je německý historický seriál Císařovna o životě Alžběty Bavorské. Produkční společnost Sommerhaus spolupracovala s českou firmou MIA FILM už při výrobě druhé řady, na kterou v tuzemsku vynaložila 365 milionů korun. S třetí řadou se k českému partnerovi vrátila. Obě série tak v Česku představovaly uznatelné výdaje v souhrnné výši téměř 727 milionů korun.
Od loňského září do letošního ledna absolvovali tvůrci Císařovny v Česku dalších 61 natáčecích dnů. Císařský dvůr našel zázemí například na zámcích Sychrov a Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Filmaři využili také Konopiště, hrad Točník, chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebo pražské Malostranské náměstí. Závěrečnou řadu seriálu, který v roce 2023 získal mezinárodní cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál, nabízí Netflix od 12. listopadu.
Na české památky se při výrobě seriálu pro Disney+ zaměřili také jihokorejští filmaři. S hledáním vhodných míst jim pomohlo zastoupení agentury CzechTourism v Soulu, které je propojilo s Českou filmovou komisí (Czech Film Commission). Tuzemskou část výroby zajistila společnost Keystone Films.
Co taková zahraniční zakázka znamená pro menší město, ilustruje příklad Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku. Korejští filmaři si prostřednictvím Národního památkového ústavu pronajali zámecká nádvoří, park i některé interiéry včetně římských lázní a čínské čajovny. Radnice jim zase poskytla za úplatu prostor na náměstí Míru, kde měli maskérny, kostymérny a herecké karavany. V okolních ulicích parkovaly další vozy filmového štábu.
Během pouhých patnácti natáčecích dnů navštívili korejští filmaři nejméně šest českých krajů. V seriálu se objevuje Květná zahrada v Kroměříži, vodní hrad Švihov, jihočeská Červená Lhota, Hrádek u Nechanic, Kutná Hora nebo zámek v Tochovicích.
Zakázka může mít pro některá z těchto míst význam i po skončení natáčení, pokud přiláká zahraniční turisty. Podle údajů Disney+ měl The Remarried Empress v prvních třech dnech celosvětově nejsledovanější premiéru mezi původními tituly, které služba vyrábí pro jednotlivé místní trhy. Od 25. listopadu je na platformě dostupná celá série.
|Seriál
|Streamovací služba
|Uznatelné výdaje v ČR
|Blade Runner 2099
|Prime Video
|1 800 000 000 Kč
|Císařovna – 2. řada
|Netflix
|365 000 000 Kč
|Císařovna – 3. řada
|Netflix
|361 871 000 Kč
|The Remarried Empress
|Disney+
|84 700 000 Kč
Zdroj: Státní fond audiovize
Zahraniční filmové zakázky přitom nejsou jen záležitostí audiovizuálního průmyslu. Podle Státního fondu audiovize připadá 60 procent výdajů spojených s filmovou výrobou v rámci pobídkového systému na dodavatele mimo filmový sektor. Jde například o stavební firmy, dopravce, hotely nebo gastronomické služby.
„Na obrazovce český divák možná pozná zámek nebo stanici metra. Už ale neuvidí, kdo postavil dekorace, ušil kostýmy, přivezl techniku, nebo ubytoval štáb. Zapojení českých štábů a služeb se rozhoduje ve chvíli, kdy producent vybírá zemi pro natáčení,“ upozornila ředitelka Státního fondu audiovize Veronika Slámová.
Podle údajů Asociace producentů v audiovizi, o kterých jsme na Lupě informovali v létě, se obrat zahraničních produkcí v České republice loni meziročně zvýšil z 5,5 na 6,6 miliardy korun. Na celkovém obratu tuzemské audiovizuální produkce se zahraniční zakázky podílely 59 procenty. Rekordním rokem byl zatím rok 2022, kdy obrat zahraničních produkcí přesáhl 11 miliard korun.
Česká republika od loňského ledna nabízí výhodnější podmínky filmových pobídek. Základní sazba se zvýšila z 20 na 25 procent uznatelných nákladů, v případě animované a digitálně vyráběné tvorby dosahuje 35 procent. Maximální výše pobídky na jeden projekt stoupla na 450 milionů korun.
Ani vyšší sazby ale samy o sobě nezaručují plynulý přísun zahraničních zakázek. Letos koncem března musel Státní fond audiovize kvůli vyčerpání disponibilních prostředků dočasně přestat přijímat žádosti o zápis nových projektů do pobídkového systému. Příjem žádostí obnovil 1. září.
Na financování Státního fondu audiovize se nově podílejí také globální streamovací služby s českými zákazníky. Fond od nich letos poprvé vybral audiovizuální poplatky. Samotné filmové pobídky fungují na principu zpětného proplácení části skutečně vynaložených nákladů, jejichž uznatelnost ověřuje auditor.
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