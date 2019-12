 »  Tři velké podvody s kryptoměnami v roce 2019. Jak se nenechat nachytat?

Z hlediska portálů a sociálních sítí, kde se podobná reklama zobrazuje nejčastěji, je zase zrádný sofistikovaný „ad cloaking“, proti kterému se zatím nedaří úspěšně algoritmicky bojovat. V Nizozemsku, kde v rámci tohoto schématu přišli „investoři“ údajně o 1,7 milionu eur, zažaloval mediální magnát John De Mol (autor televizního Big Brothera) Facebook za zneužívání jeho obličeje v podobné kryptokampani, kterou Facebook zobrazuje na svých stránkách.

Když dal soud miliardáři za pravdu a přikázal Facebooku všechny kampaně s miliardářovou podobiznou odstranit a zaplatit pokutu 10 tisíc eur (asi 255 tisíc Kč) za každé jejich zobrazení, Facebook musel neochotně přiznat, že nedisponuje technologií, která by dokázala tyto maskované podvodné reklamy s jinou landing page pro systém a jinou pro uživatele bezpečně vymýtit. „De Mol po nás chce aplikovat perfektní filtr, který neexistuje,“ citoval Bloomberg v listopadu právního zástupce společnosti.

Shalom a díky za všechny „rhyby“ aneb Izraelský phishing za 100 milionů dolarů

Letos v červnu došlo k zatčení dvou izraelských bratrů (Assafa a Eliho Gigi), kteří tři roky úspěšně provozovali kryptoměnové phishingové schéma, kterým připravili nepozorné kryptoinvestory minimálně o 100 milionů dolarů. Větší část fondů se přitom úřadům nepodařilo a již nejspíš ani nepodaří vrátit. Schéma bylo poměrně jednoduché a využívalo obyčejného typosquattingu (URL hijackingu), tedy záměny adres nějaké populární seriózní kryptoburzy, směnárny nebo webové peněženky s odkazem na falešnou, ale vizuálně podobnou platformu.

Nepozorní uživatelé se přihlásili k falešnému účtu, čímž poskytli bratrům přístup ke skutečnému obchodnímu účtu/peněžence a potenciálně i k soukromým klíčům. Jakým způsobem a do jaké míry se bratrům dařilo obcházet bezpečnostní mechanismy, jako je 2FA, není veřejně známo. Bratři své oběti lovili především na cryptotrading fórech na Telegramu a tematicky zaměřených skupinách na Redditu. Bratři jsou navíc také spojováni (viz článek izraelského kriminálního zpravodaje Posta) s hacknutím BitGo peněženek Bitfinexu v roce 2016, tedy útoku při kterém bylo z burzy odsáto 120 000 bitcoinů. Perličkou je, že Eli (starší z bratrů) získával své kriminální kompetence pravděpodobně v době, kdy pracoval jako computer science expert pro Israel Defense Forces.

Nejedná se pochopitelně o jediný typosquattingový scam, který byl v roce 2019 aktivní a který se podařilo rozkrýt a zastavit. Jak se můžeme dočíst v tiskové zprávě Europolu, jen o pár dnů později byla ve Velké Británii a Nizozemsku zatčena skupina šesti lidí, kteří podobným způsobem vylákali ze 4000 nepozorných obětí z celkem 12 zemí kryptoměny za 27 milionů dolarů. Zátah byl vyvrcholením vyšetřování, na kterém se podílel Europol, Eurojust a Britská National Crime Agency. Ve srovnání s ukradenými kryptoměnami za 100 milionů ale působí druhá šestice proti izraelským bratrům trochu jako žabaři.

Plus Token: Omlouváme se, museli jsme běžet

Novinové titulky již půl roku plní také Ponziho schéma jménem Plus Token. Uživatele lákal na extrémně vysoké investiční výnosy (9–18% měsíční výnos) a až do letošního léta byl známý prakticky jen v Asii (zejména Jižní Korea a Čína). Operátory platformy přestal provoz schématu (nebo nepohodlné dotazy uživatelů a jejich právníků) bavit v červnu, kdy ji zavřeli, vybrali přes 3 miliardy dolarů v Bitcoinu, Ethereu a EOSu a zanechali uživatelům jen prostý vzkaz. „Omlouváme se, museli jsme běžet.“ To následně vedlo doslova k honu na systémové administrátory platformy a tvůrce Plus Tokenu. Celé schéma nese nápadně podobné znaky jako v roce 2018 zkrachovalý Bitconnect, který byl populární pro změnu hlavně v anglosaské části světa.

29. června obletěly celý svět novinové titulky o tom, že se v ostrovní republice Vanatu podařilo zadržet šest podezřelých, kteří byli do celého schématu Plus Tokenu zapojení, a že je čeká po vydání zpět do Číny soud. Tím by mohla celá kauza zdánlivě skončit, ale opak je pravdou. Plus Tokenu se podařilo vybrat od svých obětí přibližně jedno procento všech bitcoinů v oběhu a další nezanedbatelné sumy v Ethereu (přes 6 400 000 ETH), EOSu a OMG. Větší část tímto podvodem nabytých kryptoměn je stále v majetku podvodníků, kteří se je snaží postupně vyprat a provést postupný cash out.

Od srpna se tak objevují zprávy (původně jen od čínských tradingových skupin, později potvrzené i některými společnostmi monitorujícími veřejné blockchainové platformy) o snahách tyto prostředky vyprat a po vyčištění prodat na veřejných kryptoburzách a OTC trzích, čímž údajně ženou cenu bitcoinu a s ním i zbytku trhu setrvale dolů. Schéma je (alespoň v případě Bitcoinu) celkem jednoduché, ze známých Plus Token peněženek prostředky algoritmicky rozmělnit na velké množství nových adres (ideálně za pomoci CoinJoin protokolu), celý proces několikrát zopakovat a následně prostředky opět zkonsolidovat a po částech na burzách a OTC trzích postupně vyvést za hotovost.

I’ve been seeing a lot of Twitter FUD opining on miner capitulation in the last few days.



This got me thinking… could the selling by the PlusToken scammers have had an abnormal effect on this market cycle? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF — ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) November 21, 2019

Vedle výše popsané techniky, jejíž první část je de facto obyčejné mixování, využívají útočníci ještě jinou zajímavou techniku praní kryptoaktiv, a to pomocí tzv. „peel chains“. Během ní podvodníci posílají prostředky v rychlém sledu skrze velké množství adres a při každé transakci se pokusí z nové adresy malou část prostředků vybrat, zatímco zbytek prostředků putuje na novou adresu.

Podle Chainalysis nicméně největší část kryptofondů Plus Tokenu stejně končí po jednoduchém průchodu nějakým známým mixérem na běžných OTC trzích, ty totiž mívají oproti tradičním burzám pro běžné smrtelníky výrazně nižší KYC pravidla a podvodníci si evidentně nechtějí ještě více komplikovat život. Podle Chainalysis se takto skrze OTC obchodníky Plus Token zbavil bitcoinů již za 185 000 000 dolarů.

Lze si z uvedených příkladů vzít poučení?

Když jde o nakládání s vlastními prostředky, doporučuje se vždycky dvakrát měřit a jednou řezat. U kryptoměn platí totéž, jen je vhodné kvůli koncentraci podvodů počet měření raději vynásobit alespoň dvěma, raději ale spíše deseti.

Teď ale vážně, ani jeden z uvedených (a prokazatelně vysoce úspěšných) podvodů neobstojí při podrobení alespoň naprostému minimu kritického uvažování a věnování alespoň elementární pozornosti činnostem, které na internetu provádíme (obzvláště, pokud mají nějaký potenciální ekonomický dopad).

Je vlastně s podivem, kolik lidí se na podobná schémata nechá stále nachytat. V případě typosquattingu s největší pravděpodobností stačilo málo (použití 2FA) a bylo možné tragédii zabránit. Oběťmi tedy s největší pravděpodobností budou hlavně lidé, kteří s kryptoměnami (a elementárními zásadami kybernetické bezpečnosti) před tím do styku nepřišli a toto je jejich první a hned pořádně hořká zkušenost. A to je docela smutné a je to trochu škoda.

Napadá vás, jak by se dal tento stav vyřešit? Napište nám to do komentářů.