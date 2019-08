 »  Slibujeme, že to nepoděláme. Yahoo kupuje Tumblr za 1,1 miliardy dolarů [AKTUALIZOVÁNO]

Informace o jednání mezi Yahoo a Tumblr.com se poprvé objevila v pátek na AllThingsD (viz Will Yahoo Try to Get Its “Cool Again” by Doing a Deal for Tumblr?) s úvahami o tom, že by akvizice mohla Yahoo dopomoci k opětovnému získání mladší (18–24) generace.

Zmíněna byla i cena, o které by se mělo aktuálně vyjednávat a která také odpovídá současné tržní hodnotě (za předpokladu dokončení nové vlny financování, nutno poznamenat). Jedna miliarda dolarů byla později potvrzena i z dalších zdrojů (viz Yahoo in Talks to Acquire Tumblr) a někde se hovoří už i o 1,1 miliardy.

V neděli Wall Street Journal na svém Twitteru oznámil, že představenstvo Yahoo schválilo akvizici Tumblru za 1,1 miliardy dolarů,

A v pondělí už firmy vydávají oficiální tiskovou zprávu a šéfka Yahoo Marissa Mayer informaci stylově píše na svůj blog na Tumblr. Hned v druhé větě píše: „Slibujeme, že to nepoděláme. (We promise not to screw it up).“

Sto milionů blogů

Tumblr, (mikro)blogovací síť, má aktuálně něco přes stovku milionů blogů (107,8 milionu podle vlastních údajů) a měsíčně dosahuje celosvětové návštěvnosti 117 milionů návštěvníků (duben, comScore). V USA má Tumblr 37 milionů návštěvníků (23 milionů podle Compete.com), což by ho stavělo do zhruba stejné pozice jako LinkedIn či Twitter.

Jako většina internetových firem Tumblr klasicky postrádá obchodní model, zejména takový, který by mu umožnil stát se ziskovým. Jediné s čím se podařilo doposud přijít je poměrně čerstvá aktivita prodávající inzerci na uživatelských panelech. Ta (a ostatní mírné snahy) měla v loňském roce přinést 13 milionů dolarů a letos by mohla přinést až 100 milionů.



Starší porovnání Instagramu a Tumblru

Stejně jako většina ostatních internetových firem i Tumblr se snaží naskočit na vlnu sociálních aktivit a sociálních médií, ale ani zde se nepodařilo přijít na žádný masově úspěšný recept, jak proměnit mikroblogovací služba na sociálně blogovací službu (o jednom možném čtěte o odstavec dále). Jedno je nicméně jisté, Tumblr milují právě mladší návštěvníci, takže předpoklad „omlazení“ Yahoo je správný (viz též Tumblr láká mládež o něco více než Facebook, tedy alespoň tu americkou).

Před několika měsíci se navíc Tumblr objevil jako zásadní prvek ve hře o to, kam odejde mladá generace z Facebooku (viz Facebook začíná mladé nudit, do čeho se vrhnou po něm?). Vychází to nejspíš i hlavně z toho, že Tumblr funguje trochu jinak, než klasické blogovací platformy – právě mladí uživatelé využívají toho, že si dokáže na Tumblru vybudovat „newsfeed“ ze zajímavých blogů, které chtějí sledovat. S trochou nadsázky je docela dobře možné, že Tumblr je daleko více oblíbený jako nástroj na konzumaci obsahu, než jako blogovací platforma.

Ne nezajímavá domněnka je i ta, která zazněla v březnu, když se řešilo, kam utíkají mladí z Facebooku. Tumblr se v cílech jejich útěku objevil i proto, že jejich rodiče stále nepřišli na to, že nějaký Tumblr vůbec existuje.