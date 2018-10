 »  Týden s prezidentem: kampaň budiž zahájena

Televize Barrandov začala vysílat nový seriál – pardon, diskusní pořad – Týden s prezidentem. Formálně se jedná o kombinaci rozhovoru, ve kterém moderátoři kladou prezidentovi zvídavé otázky, a klasické interpretace názorů zpovídaného subjektu: prezident komentuje nejrůznější problémy, co v uplynulém týdnu hýbaly médii a případným jazýčkem vah v imaginární přízni veřejnosti. V prvním díle jsme si tak mohli poslechnout názory Miloše Zemana na nemocniční poplatky, finanční problémy Andreje Babiše či fotbalovou Slavii (které prezident fandí proto, že ji vlastní Číňané).

Miloš Zeman prohlásil, že žádnou předvolební kampaň činit nebude, a má samozřejmě pravdu. V kampani se totiž musí utkat se svými soupeři v přímé konfrontaci, tak jako u minulých voleb diskutoval s Karlem Schwarzenbergem, kterého díky skvělé přípravě jeho PR týmu porazil na hlavu. V pořadu Týden s prezidentem se nebude muset s žádnými oponenty zdržovat, dostal carte blanche a může si říkat doslova a do písmene co chce. Andrej Babiš je často obviňován z likvidace nezávislého tisku, protože jakožto aktivní politik koupil jeden z nejvýznamnějších mediálních domů v České republice. Miloš Zeman si oproti tomu nic kupovat nemusel.



Autor: TV Barrandov Moderátorská dvojice Alex Mynářová a Petr Kolář.

Velmi si cením toho, že se pan prezident Miloš Zeman rozhodl na tomto publicistickém formátu spolupracovat s naší televizní skupinou, prohlásil majitel Barrandova Jaromír Soukup a do role jedné z moderátorek obsadil Alex Mynářovou, moderátorku Našich zpráv na TV Barrandov a také manželku prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Což samo o sobě představuje minimálně optický problém – může být stokrát dobrou novinářkou, mohla by se klidně pyšnit cenou Ferdinanda Peroutky, a stejně nikdy nikoho nepřesvědčí o tom, že v tomhle pořadu nefunguje jako rekvizita při čistém hradním promu.

Snad aby nebylo všechno tak okaté, partnera jí dělá zkušený a vynikající Petr Kolář, matador české komentátorské scény, který je tam právě od toho, aby pokládal ty nepříjemnější otázky. A pravdou je, že Miloš Zeman výjimečně šetří sarkasmem, mluví věcně a inteligentně, a kdyby si ho vzali do parády image specialisté, mohl by se vším všudy působit opravdu majestátně a reprezentativně. Ale ať si říká kdo chce co chce, tento pořad prostě je součástí jeho předvolební kampaně, a ne že ne.

Petr Honzejk z „hospodářek“ přirovnal Týden s prezidentem k ruskému televiznímu pořadu Přímá linka, ve které v roli „zpovídaného“ (ty uvozovky tam musí být, protože klasický rozhovor to prostě není ani náhodou) vystupuje Vladimír Putin. Já si při sledování vzpomněl spíše na klasické Volejte řediteli, ve kterém Vladimír Železný sděloval týden co týden národu svá moudra a odpovídal na otázky diváků – stejně tak to bude činit prezident, protože reportéři budou otázky pro prezidenta sbírat v terénu, kdy vyrazí na náměstí malých i větších měst s jedinou otázkou: „Na co se chcete zeptat svého prezidenta?“

Miloš Zeman si pro svou sérii promluv k národu před volbami vybral dobrý čas – poslechnout si jej můžete vždy ve čtvrtek ve 20.15. První díl vidělo 220 tisíc diváků ve skupině 15+, což je sice ani ne polovina toho, co měla Michaela Jílková a její Máte slovo, nicméně fanoušky si nové promo našeho minulého, současného a pravděpodobně i budoucího prezidenta (sázková kancelář Fortuna na něj vypsala kurz 1,5, druhý Michal Horáček má 6,75 a třetí Jiří Drahoš rovných 7) určitě najde.

Hodnocení:

Zábavnost: 3

Dialogy: 6 (ať si říká kdo chce co chce, všichni umí pracovat se slovy)

Herecké výkony: 4

Vybízí k dalšímu sledování: 3