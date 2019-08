 »  V čem se může televizní vysílání inspirovat u internetové konkurence?

Televizi čeká v blízké budoucnosti hned několik výzev, které patrně povedou k její značné proměně. Potvrdilo to hned několik desítek odborníků na konferenci Evropské asociace televizní a rádiové reklamy (EGTA), která sdružuje desítky společností nejen z evropských států.

Konference se zúčastnilo více než 100 generálních ředitelů a vedoucích pracovníků televizních společností, kteří si kladli otázku budoucího vývoje televize v kontextu stále sílícího online prostředí. Nyní se lze s odstupem podívat nejenom na přínos červnové konference, ale také na televizní trh v nových souvislostech. Na co se tedy připravit?

Televize se z hlediska počtu diváků těší stále pevné pozici nejsilnějšího média. Stabilní jsou také příjmy ze strany zadavatelů, zřetelná je ale postupně vzrůstající konkurence v podobě velkých online hráčů. Zatímco doménou televize je totiž celoplošná reklama s obrovským zásahem, zadavatelé i tak investují stále více peněz do online platforem umožňujících přesnější cílení.

Aby televize udržela krok, je potřeba jít rostoucí oblíbenosti personalizované reklamy naproti – a tedy ji zavést také. V průzkumu to ostatně ještě před konáním konference potvrdilo až 88 % odborníků v dotazníku EGTA, kteří vidí v personalizované reklamě hlavní příležitost pro budoucnost televize.

Druhým problémem, na který bude muset televize v blízké budoucnosti pohotově reagovat, je pak tzv. cord-cutting, neboli odliv diváků od operátorů placené televize na jiné platformy, jakými jsou VOD služby typu Netflix.

Nejvýraznější je tento odliv u diváků mladší věkové kategorie. I v tomto případě by televizní stanice měly využít trend ve svůj prospěch a nabízet kvalitní obsah na vlastních VOD službách. O zkušenost, jak se s takovou situací vypořádat, se podělil například Chris Goldson z britské ITV. Za jednu z nejefektivnějších cest považuje spojení se s dalšími televizními hráči a poskytnutí široké nabídky video obsahu.

Přesně za tímto účelem vytvořila ITV společně s BBC službu Britbox. Aktuálně funguje v USA a Kanadě. V domovské Velké Británii by měla být služba spuštěna letos na podzim. Je potřeba ale podotknout, že zatímco v některých státech západní a severní Evropy má některou z video-on-demand služeb předplaceno i více než 50 procent domácností, v České republice je situace odlišná – z domácností je tu využívá jen několik málo procent.

Na základě zkušeností se zahraničím je však na místě očekávat, že i u nás se může číslo v budoucnosti rychle zvýšit, zejména u mladé generace.

Z uvedeného vyplývá, že pro televizní hráče bude v následujících letech klíčové změnit způsob fungování. Televizi už nelze dále rozdělovat na lineární a nelineární, musí začít oslovovat diváky napříč platformami i zařízeními. Nutností bude i implementace personalizované reklamy. Jako médium a dlouho zavedená platforma se silným postavením na trhu by navíc měla televize být inspirací a udávat směr.

Během konference to svými slovy potvrdil i Stéphane Coruble, výkonný ředitel RTL AdConnect ze skupiny RTL. Podle něj by právě televize měla být dominantním a sjednocujícím hráčem, který marketérům pomůže najít způsob, jak co nejlépe fungovat v době, kdy jsou média a publika fragmentována.