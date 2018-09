 »  V říjnu se na trhu objeví první dostupné 8K televizory. Co od nich můžeme očekávat?

Na zářijovém veletrhu IFA v Berlíně představili dva jihokorejští konkurenti, Samsung a LG, vlastní modely 8K televizorů. Minimálně ty od prvně jmenovaného výrobce by se měly během letošního podzimu objevit i na českém trhu a nabídnout divákům ještě kvalitnější obraz hlavně u větších uhlopříček nad 1,6 metru.

8K jako budoucnost televizního průmyslu?

Zatímco většina televizních diváků sleduje stále ještě SD verze tuzemských programů a 4K rozlišení je kromě zahraničních VOD služeb typu Netflix nebo Amazon dostupné pouze pro satelitní diváky a v rámci jedné IPTV platformy v podobě kanálu americké NASA, výrobci do prodeje uvádějí obrazovky se čtyřikrát větším počtem pixelů, než má zmiňované 4K, a šestnáctkrát větším oproti HD rozlišení. Konkrétně se v případě 8K jedná o rozlišení 7680 × 4320 na více než 33 milionech pixelů.

Oba výrobci označují 8K rozlišení za budoucnost televizní zábavy, i když každý využívá pro jeho zprostředkování jinou technologii. Samsung sází na QLED model Q900R, dostupný v uhlopříčkách 65, 75 a 85 palců. Televizor LG s uhlopříčkou 88 palců (224 cm) je postaven na technologii OLED a neveřejně byl představen už v lednu na americkém veletrhu CES.

Čtvrt milionu 8K televizí v letošním roce

Berlínská prezentace v rámci IFA naznačuje, že by LG mohlo svůj 8K model nasadit do prodeje během příštího roku, o jeho ceně zatím není rozhodnuto. Zástupci společnosti odhadují, že v roce 2022 se na celém světe prodá pět milionů 8K televizorů, což by mělo být více, než se za první tři roky prodalo 4K televizorů.

Výzkumná agentura Counterpoint Research pak udává ještě vyšší odhady, jen v letošním roce by podle její analýzy mělo být na trh dodáno téměř čtvrt milionu 8K televizních panelů. Do roku 2022 by jejich počet měl vzrůst dokonce na sedm milionů.

Spolu s jejich rozšířením by měla růst i průměrná velikost použitých uhlopříček, protože 8K vypadá nejlépe na velkých obrazovkách. Podle zmiňované agentury bude průměrná velikost 8K televize 65 palců (1,65 metru), ale populární budou i obrazovky větší než osmdesát palců.

Obrazovky se 4K rozlišením už se pro výrobce pomalu stávají standardem a právě 8K pro ně znamená další možnost, jak se odlišit. Odhadujeme, že rychlý rozvoj a rozšíření 4K televizorů na čínském trhu zároveň v příštích letech nastartujepoptávku po 8K obrazovkách a tento trend budou následovat diváci v Severní Americe, západní Evropě a jinde, uvedl pro CNBC výzkumný ředitel citované agentury Neil Shah.

Nejmenší 8K za 130 tisíc

Zatímco u LG modelu cena není známa, server Technet zveřejnil ceny 8K obrazovek od Samsungu pro český trh. Nejmenší model s uhlopříčkou 65 palců by měl být dostupný za necelých sto třicet tisíc korun, uhlopříčka 75 palců za téměř sto osmdesát tisíc a největší 85 palcová obrazovka 379 tisíc korun. Na trhu by měly objevit v průběhu letošního října a listopadu.