Videozáznam rozhovoru (cca 40 minut) je k dispozici pro podporovatele Lupy.
Odchod z České televize oznámil moderátor Václav Moravec letos v březnu. Koncem května následně spustil svůj vlastní mediální projekt. Při jeho představení oznámil, že předplatitelům nabídne několik původních pořadů týdně.
O tom, jak se projektu daří, mluvil známý moderátor na konferenci Czech Internet Fórum 2026. Sám přiznal, že ho řada věcí překvapila. Místo očekávaného času navíc pro obsah teď podle svých slov řeší hlavně cash flow, AI agenty a inovace. Zároveň se ale cítí svobodněji. V ČT podle něj odvahu brzdilo pseudovyvažování a odpovědi na stížnosti pro Radu ČT, které zabíraly tři čtvrtiny pracovního času.
Projekt se blíží k devíti tisícům předplatitelů, do černých čísel se dostane při 11 až 12 tisících. Největší nejistotu podle Moravce vnášejí měsíční předplatitelé, kteří se odhlašují a zase vracejí, proto lidi přemlouvá k ročnímu předplatnému. Výpadky ale kryjí drobní dárci a firemní předplatné, firmy už kupují i stovky voucherů pro zaměstnance.
Za projektem stojí malá pětičlenná redakce kolem Hany Andělové a mladí externisté. Díky nim moderátor zjistil, že technologie nejsou tak drahé, jak se v České televizi tvrdilo. „Televizní studio se dá postavit za nějaký milion bez DPH. Můžete začít dělat s malým kašpárkem velké divadlo,“ řekl Moravec.
V rozhovoru se hodně vyjadřoval ke clickbaitu. Překvapilo ho, že i platící publikum nejvíc táhnou kontroverzní politici. Kolegům přesto zakázal sledovat analytiku a natáčí i díl Kontextů o Srbsku, na který se skoro nikdo nedívá. Ztrátové pořady rušit nechce. „Kdybych postupoval podle tohohle principu, škrtám Generaci, škrtám Kontexty, pořady, na které jsem nejvíc hrdý,“ dodal.
Do budoucna sází na umělou inteligenci při analytice, střihu, titulkování a překladech. Chce vybudovat moderní zpravodajské médium, které se jednou může přejmenovat. Sám by pak zůstal „otcem zakladatelem“.
O čem byla dál řeč
- Jak mu fungují sociální sítě
- Jak vnímá novinářské hodnoty
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- Proč pozval jako prvního hosta Petra Macinku
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