DOPLNĚNO: Václav Moravec oznámil odchod z České televize

Moderátor Václav Moravec v neděli v přímém přenosu oznámil, že odchází z České televize. Rozhodnutí sdělil divákům na závěr Otázek Václava Moravce, nejsledovanější politické diskuse v zemi, které moderoval více než dvě desetiletí. Moravcův odchod je vyústěním měsíců trvajícího sporu o to, kdo má právo rozhodovat o hostech veřejnoprávních diskusních pořadů.
„Čas pro náš rozhovor se naplnil. Stejně tak se naplnil můj čas v České televizi, po víc než 21 letech. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize,“ řekl Moravec po rozhovoru s posledním hostem, bývalým guvernérem České národní banky a bývalým předsedou vlády Jiřím Rusnokem.
ČT: Odmítáme tvrzení, že není garantována nezávislost redakční práce
„Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu. Děkuji vám všem, divačkám a divákům, za 21letou přízeň, České televizi pak za skvělou příležitost. Děkuju všem desítkám a stovkám lidí, kteří se mnou vysílali Otázky. Přeji hezký zbytek neděle a někdy příště na shledanou,“ dodal moderátor.
Svým vyjádřením překvapil i své nadřízené. „O tomto rozhodnutí Václava Moravce, které respektujeme, nebylo vedení ČT a vedení zpravodajství předem informováno,“ sdělil Lupě mluvčí televize Michal Pleskot. „Situace kolem nedělního diskusního pořadu se bude v dalších dnech řešit. V tento moment je předčasné cokoliv více komentovat. Zásadně ale odmítáme tvrzení Václava Moravce, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce. Na Václava Moravce, v pozici moderátora hlavní politické diskuse ČT, se vztahuje zcela standardní editoriální přístup, stejně jako na všechny ostatní moderátorky či moderátory dalších pořadů ČT,“ dodal mluvčí.
Vážení diváci, můj čas v České televizi se dneškem po více než 21-ti letech naplnil. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje nejen preambule Kodexu… pic.twitter.com/OnyWQmZXyM— Václav Moravec (@vaclavmoravec) March 8, 2026
Dnešní vydání Otázek mělo symbolický náboj. Jedním z hostů první části byl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), tedy politik, jehož dlouhodobá nepřítomnost v pořadu stála na počátku celé kauzy. Okamura dostal pozvánku do Otázek po mnoha letech, během nichž ho dramaturgie nedělní debaty vynechávala a zvala místo něj jiné představitele SPD.
Zástupci SPD byli zvaní dle zákona, říká Moravec
Moravec na výhrady dlouhodobě reagoval, že na zvaní konkrétního politika do konkrétního pořadu není žádný nárok. V rozhovorech připomínal, že zákon i Kodex ČT ukládají hodnotit vyváženost vysílání jako celku a kromě toho SPD své zástupce v pořadu měla přesně podle zákona. „Buď zákon platí pro všechny, a my tedy žijeme v právním státě, anebo jsou někteří lidé, v tomto případě jde o některé radní ČT, nad zákonem a my v právním státě nežijeme – tady není možné být někde na půl cesty,“ řekl například pro Aktuálně.cz.
Už v polovině února Moravec hájil nezávislost dramaturgie pořadu poté, co poslanec Jindřich Rajchl (SPD) napadl rozhodnutí redakce nezařadit ho mezi hosty diskuse o obraně. „Veřejná služba není služba politickým stranám/hnutím. Politici si podle Kodexu ČT nesmějí diktovat, kdo a kdy bude pozván. Právě tomuto nátlaku se OVM brání celé roky. Politické strany/hnutí si rozhodují o tom, kdo bude ministrem obrany či jeho náměstkem, ne kdo za ně bude chodit do OVM. Děkuji za pochopení, že nejsme samoobsluhou politiků,“ napsal tehdy na sociálních sítích.
Spor kolem Otázek Václava Moravce se dostal do centra pozornosti loni na podzim. Na listopadovém jednání Rady České televize v Brně generální ředitel Hynek Chudárek na základě stanoviska Etického panelu ČT a dvou dalších posudků konstatoval, že dlouhodobou nepřítomností předsedy SPD v pořadu „nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize pro diskusní pořady a pluralitu“. Rada následně většinově přijala usnesení, v němž „považuje dlouhodobé nezvaní kteréhokoliv předsedy parlamentní politické strany či hnutí za možné narušení demokratické soutěže politických stran“.
Odvolání dramaturgyně Hany Andělové
Na začátku letošního roku vedení České televize přistoupilo ke konkrétnímu kroku. Z dramaturgického týmu Otázek odvolalo dlouholetou dramaturgyni Hanu Andělovou, která v pořadu působila zhruba patnáct let. Mluvčí ČT Michal Pleskot její odchod zdůvodnil tím, že na poradách „opakovaně vystupovala v rozporu s principem rovného přístupu“. Dramaturgii dočasně převzala zástupkyně šéfredaktora zpravodajství Martina Riebauerová. Andělová v televizi zůstala jako dramaturgyně pořadu Fokus Václava Moravce.
Moravec na odvolání Andělové reagoval ostře. Ve vysílání 1. února 2026 své dlouholeté kolegyni poděkoval za „profesní a osobní integritu“ a pro Forum24 postup svých nadřízených popsal jako „hanebné řešení v bolševickém duchu“.
Generální ředitel Chudárek na zasedání Rady ČT potvrdil, že došlo ke změnám v dramaturgickém týmu pořadu a že se vedení zpravodajství začalo účastnit redakčních porad Otázek. Termín pro vyřešení celé záležitosti stanovil na konec února.
Editoriální panel České televize se k případu vyjádřil v prosinci. „Novinář veřejné služby by se měl vždy vyhýbat byť jen zdání zaujatosti. Dlouholetá nepřítomnost předsedy jedné parlamentní strany v hlavním diskusním pořadu ČT není věcně obhajitelná a vysvětlitelná. Ke všem relevantním politickým subjektům a jejich vrcholným představitelům musíme dle novinářských standardů a zásad přistupovat vyváženě,“ konstatoval panel. Zároveň označil ignorování vrcholného politika za „rezignaci na jedno ze základních pravidel žurnalistiky, tedy kontrolu, kritiku či konfrontaci hlavního představitele politického subjektu podílejícího se na moci“.
Česká televize také na začátku prosince vydala stanovisko, v němž reaguje na moderátorovy mediální výstupy. „Smyslem a účelem zákona o ČT a Kodexu ČT má být docílení skutečné, nikoliv pouze formální vyváženosti. Za tímto účelem nebude dostačující porovnávání časového prostoru poskytnutého jednotlivým politickým stranám či hnutím jako prostého součtu celkové doby poskytnuté těmto uskupením ve vysílání, ale v potaz je třeba vzít i další aspekty. V daném kontextu pak hraje roli nejenom vysílací čas diskusního pořadu, ale také formát konkrétního pořadu či sestava pozvaných hostů,“ citovala z posudků, které si nechala udělat k dramaturgii Otázek.
„Vzhledem k postavení pořadu Otázky Václava Moravce nelze uplatnit argument, že v jiných pořadech téhož vysílatele příslušný politik vystupuje. Dlouhodobá úplná absence konkrétní osoby může vyvolávat pochybnosti o vyváženosti. Při posuzování vyváženosti hraje roli jako jedno z relevantních kritérií pro výběr diskutujících také postavení diskutujících v hierarchii politických stran. Lze proto očekávat, že předsedové politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nebudou z účasti v diskuzních pořadech České televize dlouhodobě vyloučeni bez adekvátních důvodů,“ pokračovalo stanovisko.
„Kodex ČT předvídá určité důvody, které mohou dlouhodobou neúčast konkrétní osoby v diskuzním pořadu odůvodnit. Není však možné, aby neúčast byla projevem libovůle,“ podotkla televize.
Doplněno v 15:30 o vyjádření ČT.