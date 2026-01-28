Dramaturgyně Otázek Václava Moravce končí. Podle ČT nerespektovala principy zvaní hostů

Vedení České televize odvolalo z týmu diskusního pořadu Otázky Václava Moravce dlouholetou dramaturgyni Hanu Andělovou. Důvodem je podle oficiálního stanoviska televize její přístup k výběru hostů. Ten měl být v rozporu s televizními pravidly.
O změně jako první informoval server Aktuálně.cz. Dramaturgii pořadu dočasně přebírá zástupkyně šéfredaktora zpravodajství Martina Riebauerová. Andělová, která byla klíčovou členkou týmu Václava Moravce zhruba patnáct let, v televizi nekončí a nadále zůstává dramaturgyní pořadu Fokus Václava Moravce.
Mluvčí České televize Michal Pleskot krok vedení zdůvodnil tím, že dramaturgyně na poradách „opakovaně vystupovala v rozporu s principem rovného přístupu“. Její postoj se podle něj neshodoval s názorem vedení redakce ani se závěry Editoriálního panelu ČT. Přestože redakce vyjádřila dramaturgyni poděkování za mnohaletou práci, Pleskot zároveň tlumočil „lítost, že neshody kolem dodržování základních novinářských principů vyústily až v toto rozhodnutí“.
Dramaturgie Otázek Václava Moravce čelí kritice za dlouhodobou absenci předsedy SPD Tomia Okamury v nedělní debatě. V pořadu se dosud neobjevil ani poté, co se na podzim stal předsedou Poslanecké sněmovny, tedy třetím nejvyšším ústavním činitelem v zemi po prezidentovi a předsedovi Senátu. Názorový proud SPD v debatě reprezentují jiní zástupci poslaneckého klubu. Moderátor v dřívějších rozhovorech připomněl, že žádný předpis nemluví o jmenovitém zvaní konkrétních politiků a zdůraznil, že jeho pořad dodržuje vyváženost přesně podle Kodexu ČT i zákona o České televizi.
Redakce zpravodajství však tento pohled nesdílí. „Novinář veřejné služby by se měl vždy vyhýbat byť jen zdání zaujatosti. Dlouholetá nepřítomnost předsedy jedné parlamentní strany v hlavním diskusním pořadu ČT není věcně obhajitelná a vysvětlitelná. Ke všem relevantním politickým subjektům a jejich vrcholným představitelům musíme dle novinářských standardů a zásad přistupovat vyváženě. Kromě toho lze ignorování jediného vrcholného politika označit za rezignaci na jedno ze základních pravidel žurnalistiky, tedy kontrolu, kritiku či konfrontaci hlavního představitele politického subjektu podílejícího se na moci ve vrcholných orgánech zastupitelské demokracie,“ konstatoval na začátku prosince Editoriální panel ČT, jehož celé stanovisko má redakce Lupy k dispozici.
V listopadu ke zvaní politiků do diskusních pořadů přijala usnesení i Rada České televize. Kontrolní orgán většinově konstatoval, že „považuje dlouhodobé nezvaní kteréhokoliv předsedy parlamentní politické strany či hnutí (a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě) za možné narušení demokratické soutěže politických stran“.
Na lednovém jednání Rady České televize poté generální ředitel Hynek Chudárek oznámil, že se šéfredaktor zpravodajství Michal Kubal začal účastnit porad Otázek Václava Moravce. Termín pro vyřešení celé záležitosti ohledně zvaní nebo nezvaní politiků do tohoto formátu byl podle generálního ředitele stanoven na konec února.