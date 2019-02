 »  Ve stanicích nového metra chytíte i LTE. Na tunely se ale zase nedostalo

Pomalu se z toho stává nekonečný příběh: mobilní operátoři tvrdí, že chtějí pokrýt svým signálem i tunely mezi stanicemi metra. Ale současně upozorňují na to, že je to složité, a také nákladné – a že jen tak brzy to asi nebude.

Zprovoznění nové trasy metra A (označované jako V.A) určitě bylo vhodnou příležitostí k tomu, aby se ze slibů konečně stala realita. Byť třeba jen v rámci nově zprovozněné trasy. Protože kdy jindy budou mít operátoři (resp. pro ně pracující firmy) vhodnější příležitost k instalaci svých technologií do tunelů, než v době, kdy se teprve budují a ještě se jimi nejezdí? Jakmile provoz začne, už se tam dostanou vždy jen na pár hodin v době noční přestávky.

Jak to vidí operátoři?

Klíčovým aspektem je určitě dohoda mezi operátory a Dopravním podnikem na podmínkách, za jakých mohou operátoři instalovat a provozovat své technologie v metru. Příslušná jednání zřejmě probíhají již delší dobu, a jen občas z nich něco „probleskne“ na veřejnost. Jako třeba téměř přesně před rokem, kdy operátoři (skrze svou asociaci APMS) vydali společnou tiskovou zprávu, a v ní trochu „zatlačili“ na protistranu:

Cílem operátorů je v tuto chvíli pokrýt nově budované stanice a tunely metra A, jejichž otevření je plánováno ke konci roku 2014, a zde pak otestovat provoz pilotně. Rozhodujícím úkolem je dosáhnout shody na platbách za umístění vyzařovacích kabelů, které pokrytí tunelů mobilním signálem umožní.

Důležitost tématu pokrytí metra signálem deklarovalo DPP již ve své tiskové zprávě v prosinci 2012 (zde). Podle mluvčího dopravního podniku Jiřího Štábla dal DPP operátorům pro realizaci standardní komerční podmínky pro umístění zařízení v prostorách metra. Dopravní podnik neprojevil zájem se na budování sítí podílet.

Dnes už tedy víme, že jednání skutečně nepokročila – alespoň ne natolik, aby se zprovozněním nového úseku metra V.A (na Velikonoční pondělí, 6. 4. 2015) byly tunely mezi novými stanicemi pokryty.

Jak to vidí Dopravní podnik?

Včera, na tiskové konferenci k pokrytí nové části metra, pořádané společně Dopravním podnikem a třemi operátory, zazněl i pohled druhé strany, tedy Dopravního podniku hl. m. Prahy. Jeho generální ředitel Jaroslav Ďuriš zde řekl:

Po mnoha složitých a těžkých jednáních jsme ve stavu, kdy funguje signál ve stanicích, ten si budete moci vyzkoušet, a stále ještě finalizujeme smlouvu k podpisu na pokrytí tunelů. Čili v tuto chvíli pokrytí tunelů ještě nefunguje, nicméně jednání mezi čtyřmi partnery je velmi komplikované. Jestliže jsme na začátku února měli pocit, že jsme v té úplně finální fázi před podpisem smlouvy, tak snad je tomu až teď.

Dále zmínil i konkrétní podmínky, na kterých se s operátory zřejmě již dohodli:

K těm finančním záležitostem: dohodli jsme se na tom, že veškeré náklady budou v rámci sdružení operátorů, jak bylo dopředu avizováno, a Dopravní podnik bude mít pronájem, resp. nájem podle platné smlouvy – ve stanicích to je 40 000 za stanici a 80 000 za mezistaniční úsek a rok.

Jinými slovy: Dopravní podnik nebude přispívat operátorům, jak mohla naznačovat jejich věta o tom, že „Dopravní podnik neprojevil zájem se na budování sítí podílet“. Či dnešní diplomatičtější vyjádření o tom, že

jednání zdržel zejména odlišný pohled operátorů a DPP na podmínky pronájmu v tunelech metra.

Kolik to bude stát?

Výsledek tedy zřejmě bude takový, že veškeré náklady – na budování a provoz – ponesou mobilní operátoři. Přesněji jejich sdružení. A Dopravní podnik bude od operátorů inkasovat nájem: až budou skutečně pokryty i tunely mezi novými stanicemi (a dosavadní konečnou na Dejvické), mělo by se jednat o 4 * 40 000 Kč (za 4 stanice) plus 4 * 80 000 Kč (za 4 úseky tunelů). Celkem tedy 480 000 Kč ročně.

To koresponduje se zaokrouhleným odhadem cca 500 000 Kč (ročně), který se objevil v rámci prezentace na tiskové konferenci.

Je půl milionu ročně moc, nebo to tak moc není? Schválně si to porovnejme s odhadem nákladů, který včera na tiskové konferenci také zazněl: jednorázové investiční náklady na pokrytí celé nové části metra A (V.A) by měly dosáhnout cca 35 milionů Kč. Z toho: