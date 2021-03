Velkolepé plány Intelu, cloud překonal prodeje hardwaru a softwaru, OnePlus 9 je zde

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Nový šéf Intelu Pat Gelsinger začal úřadovat a představil svoji vizi na další roky. Ještě letos se v Arizoně rozjede stavba dvou nových továren, které vyjdou na 20 miliard dolarů a kde výroba odstartuje v roce 2024. Zvládnout mají 7nm EUV proces. Ten by se měl u Intelu objevit už dříve, a to příští rok u generace Meteor Lake a serverových Granite Rapids. Intel také začne používat čiplety (říká jim tiles), stejně jako AMD. Zároveň se rozjede sekce Intel Foundry Services, jež bude nabízet výrobní kapacity dalším společnostem. Zde by mohlo dojít k menší revoluci, Intel totiž chce nabízet jak x86, tak ARM a RISC-V, a stane se tak konkurencí pro TSMC a spol. Intel rovněž bude na vývoji čipů spolupracovat s IBM.

Google, Microsoft a Mozilla chtějí spolupracovat v kompatibilitě webových prohlížečů. Aktivitu nazvali jako Compat2021. Prioritně se mají řešit tyto oblasti: CSS Flexbox, CSS Grid, position: sticky, aspect-ratio, CSS transforms. Na blogu to rozvádí Microsoft a Google.

OnePlus představilo letošní modely telefonů OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro. Oba mají Qualcomm Snapdragon 888, 8 nebo 12 LPDDR5 RAM, 5G, Wi-Fi 6, Android 11 a 120Hz displej. Verze Pro má lepší rozlišení (3216 × 1440 versus 2400 × 1080 pixelů). Předobjednávky se u nás rozběhly od 18 990, respektive 23 990 korun. Dostupnost bude od dubna. OnePlus rovněž ukázalo chytré hodinky OnePlus Watch s vlastním operačním systémem.

Firemní investice do cloudu loni překonaly investice do fyzického hardwaru a softwarových licencí, ukazují čísla Synergy. Cloud si meziročně připsal zhruba 35 procent a dosáhl na necelých 130 miliard dolarů. On-premise svět spadl o šest procent na 90 miliard.

Richard Stallman se vrací do představenstva Free Software Foundation. Učinil tak osmnáct měsíců po své rezignaci, kterou podal kvůli jeho komentářům ohledně znásilnění. Situaci shrnuje ArsTechnica.

Vznikne nový gigant mezi IT distributory. V rámci transakce za 7,2 miliardy dolarů se spojují Synnex a Tech Data. Roční tržby dosáhnout na 57 miliard dolarů, firma bude mít 22 tisíc zaměstnanců. Tech Data je aktivní také v Česku, doposud byla vlastněna fondem Apollo Global Management. Synnex je na burze v New Yorku.

Amazon Web Services bude mít nového šéfa, stane se jím Adam Selipsky. Nahradí otce AWS Andyho Jassyho, který převezme nejvyšší křeslo celého Amazonu po Jeffu Bezosovi. Selipsky v AWS dříve působil a v posledních letech vedl Tableau.

Čína má vlastní 7nm grafický čip pro datacentra. Big Island GPGPU je od firmy Tianshu Zhixin, disponuje 24 miliardami tranzistorů a výkonem v FP16 je 147 teraFLOPS, tedy více než Nvidia A100 či AMD Instinct MI100. Ovšem bez jader Tensor.

SMIC, čínská alternativa k TSMC, v Šen-čenu postaví novou továrnu na výrobu čipů. Zvládat bude 28nm proces a pokryje tedy poptávku od zákazníků, kteří nepotřebují čipy s příliš velkou hustotou a podobně. Produkce se má rozjet v roce 2022, zpracovávat má až 40 tisíc waferů měsíčně. Investice si vezme 2,35 miliardy dolarů.

Naopak HSMC, dřívější čínská čipová ambice, nedávno zavřela krám. South China Morning Post nyní rozebírá, co se kolem této společnosti dělo.

Kdo jsou největší odběratelé TSMC, světové jedničky ve výrobě čipů? S 25 procenty je to Apple následovaný firmami AMD (9,2 procenta), Broadcom (8,1), MediaTek (8,2), Intel (7,2), Qualcomm (7,6) a Nvidia (5,8). Ještě loni byl velkým zákazníkem HiSilicon, čipová odnož Huawei. Kvůli embargu USA ale spadl na nulu. Nejvíce roste AMD, zejména díky konzolím nové generace a úspěšným Ryzenům 5000. Kapacity TSMC jsou nadále nedostatečné, firma letos investuje 27 miliard dolarů.

Xiaomi v Česku začalo prodávat vlajkovou loď Xiaomi Mi 11. Ceny jsou stanoveny na 19 999 korun (8 GB RAM a 128 GB úložiště) a 21 499 korun (8/256).

Samsung má první 512GB DDR5 RAM modul. Je osazen čipy s osmi vrstvami a určený je do serverů. Nasazena je technologie HKMG a rychlosti mají dosahovat až 7200 Mb/s.

Vyšlo Audacity 3.0. Populární open source editor audia opravil 160 chyb a nově má podporu formátu .aup3 založeného na SQLite 3.0.

Prodeje monitorů loni narostly o 8,3 procenta, ukazuje IDC. Jde o nejlepší číslo za dlouhá léta, roli opět hraje covid. Nejvíce si polepšil pátý Samsung (meziroční růst přes 30 procent). Jedničkou je s podílem 21 procent Dell následovaný TPV (AOC a Philips), HP Inc. a Lenovem.

Google má nového šéfa divize čipů, stal se jím veterán z Intelu Uri Frank. Povede snahy Googlu navrhovat si vlastní polovodiče, jejichž vlajkovou lodí jsou jednotky Tensor, z nichž vzešlo i TensorFlow. Google také vyvinul OpenTitan, bezpečnostní open source čip.

Fortinet investuje 75 milionů dolarů do Linksysu. Firmy údajně chtějí zabudovat úroveň firemní bezpečnosti do běžných routerů Linksysu. To má pomoci v prodejích těchto zařízení určených pro home office.

První ze sítě evropských superpočítačů EuroHPC odstartuje provoz. V dubnu se rozjede stroj Vega ve Slovinsku, další, včetně české Karoliny v Ostravě, se rozjedou o něco později. Do Slovinska dodává Atos (Bull Sequana XH2000), jde o petascale stroj s výkonem 6,9 petaFLOPS. Část prostředků v rámci EuroHPC dodává Evropská unie, ostravské IT4Innovations si tak mohlo pořídil o něco lepší model.

VMware kupuje firmu Mesh7. Její technologie umožňuje monitorovat bezpečnost cloud native aplikací a microservices na úrovni API. Chystá se spojení s VMware Tanzu.