Virtuální Olympiáda, mazání teroristického obsahu z webů a Basecamp v problémech

Facebook a Google neodstraňují podvodné reklamy. Upozorňuje na to Which?, organizace na ochranu spotřebitelů. Uvádí i navíc poměrně dost alarmující čísla. Neobjevili nic nového. Před delší dobou Google i Facebook znemožnili nahlašovat podvody a inzertní systémy mají zaplavené podvodníky ve vysoké míře. Stejně tak jako další systémy, kde se objevuje reklama.

Nesmyslný návrh Václava Klause mladšího na trestání omezování svobody projevu na sociálních sítích míří do druhého čtení. Autor nejspíš netuší, že se bude týkat i jím tak oblíbeného mazání a blokování odpůrců a nevhodných názorů na jím spravovaných profilech. Protože tam bude „provozovatelem“ především on, Facebook (a další) až v druhé řadě.

Mezinárodní olympijský výbor oznámil vstup do e-sportu a virtuálních sportů. Baseball, cyklistika, veslování, plachtění a motoristické sporty se nově budou konat virtuálně. Oznámení najdete v IOC makes landmark move into virtual sports by announcing first-ever Olympic Virtual Series.

TELEgraficky

Vývoj rozhraní O/S za 40 let ■ Snap koupil Pixel8earth ■ Děravý Mac OS ■ Toyota koupila autonomní divizi Lyftu ■ Fedora Linux 34 je venku ■ Rollic (Zynga) kupuje Uncosoft ■ QEMU 6.0.0 je venku ■ EA koupili Glu Mobile za 2,4 miliardy dolarů ■ Z Basecampu odcházejí lidé ■ Elementary OS 6 Beta ■ Winnie

WEBDESIGN, INTERNET

EU přijala kontroverzní nařízení vyžadující smazání teroristického obsahu do jedné hodiny od jeho nahlášení úřady. Kritici upozorňují, že může být zneužit pro potlačování svobody projevu. Problematické je i to, zda povede k nasazení automatických filtrů a detekcí obsahu. Podrobnosti v New rules adopted for quick and smooth removal of terrorist content online a Teroristický obsah musí z webů zmizet do hodiny. Europoslanci schválili nové nařízení. V platnost vstoupí 12 měsíců po zveřejnění v EUR-Lex.

HARDWARE

Microsoft prý (konečně) opraví přeskupující se pozice i velikosti oken na více displejích. Týká se to zejména situace, kdy máte DisplayPort, a dokáže to dělat neuvěřitelné věci. Po každém probuzení systému budete ručně vracet všechna okna kam patří. Je pár způsobů, jak to částečně řešit, ale 100% řešení neexistuje. Viz též Avoid Annoying Unexpected App Rearrangement – Your PC Can Sleep Without Nightmares.

Velká Británie se prý chystá legalizovat auta bez řidiče. Dokonce bez nutnosti držet ruce na volantu. Viz ‚Self-driving‘ cars to be allowed on UK roads this year, kde uvádějí, že první bude povolen ALKS (automatický systém udržení se v pruhu) s omezením do 60 km/h. Jenže ALKS rozhodně není „auto bez řidiče“ (self-driving).

Co čekat od Apple AirTag? Má svá omezení a není to jenom vysoká cena. Podle Apple AirTag is a disappointment [Review] je problém s dosahem UWB, zejména pokud je AirTag nevhodně pozicovaný (třeba pokud leží na stole). UWB také neprochází dobře skrz zdi. Ve výsledku pak selhává polohové navádění. Výhodou je to, že hledání používá síť jablečných zařízení po celém světě, ale i to má omezení. Pokud na zařízení neběží potřebný proces, využito nebude. A pokud chcete vidět, jak vypadá AirTag uvnitř, mrkněte do Teardown video reveals Apple AirTag innards.

Apple AirTags jsou rizikové pro domácí násilí a šmírování, upozorňuje NNEDV. Ne snad, že by byly přímo nebezpečné, ale tím, že je možné je umístit někam bez vědomí šmírované osoby. Prostě o starost více, když se snažíte udržet soukromí po odchodu od žárlivého partnera.

SOFTWARE

Zoom má nový Immersive View. Můžete v něm uspořádat účastníky do učebny. Od jednoho stolu až po školní lavice. Mělo by to umožnit poněkud příjemnější užívání než klasické zobrazení v matici. Účastníci jsou navíc „vystřižení“ z jejich pozadí.

Mighty je Chrome pro macOS streamovaný z cloudu. Podle tvůrců má být rychlejší než lokální prohlížeč. Jednu věc ale určitě bude dělat lépe: snese větší množství otevřených záložek. Celé to ale, samozřejmě, bude závislé na kvalitě internetového připojení pro „přenos“ cloudového Chromu na váš počítač. Samotný cloudový Chrome ale bude mít velmi pravděpodobně zásadně rychlejší připojení než vy.

DeepL překládá lépe než Google Translate a další podobné. Pozitivní je i to, že umí česky. Pro základní objemy můžete využít zdarma, včetně možnosti přeložit si 3 soubory měsíčně bez placení.

VMware Fusion nebude umět x86 VM na M1 Mac. Spouštět x86 virtuální stroje na Apple Silicon architektuře se ukazuje jako komplikovanější. Via Fusion on Apple Silicon: Progress Update.

MARKETING A KOMUNIKACE

Tohle Basecampu úplně nevyšlo. Zakázat diskuzi o politice ve firmě… a nakonec je to raději jinak. Následky jsou ale značné. Z Basecampu odcházejí masivně lidé, včetně vedoucích pozic, v reakci na „zákaz politiky v práci“. Detaily v Basecamp Employees Are Leaving After CEO Bans Politics at Work a Basecamp implodes as employees flee company, including senior staff.

Dění okolo Basecampu je mimochodem dost složité a emotivní. Casey Newton nabízí dobrý přehled v BREAKING CAMP a nebude to tak jednoduché, jak to někteří podávají, tedy ve stylu „zpovykaní, socialismem poblouznění zaměstnanci chtějí mluvit do všeho“. Na druhou stranu, přesně tohle je v tom poměrně dobře viditelné, pokud se na to díváte optikou „dvou vlastníků, kteří mají firmu čistě pro vlastní zábavu“ a přidáte k tomu ještě to, že tam někde zjevně chybí nutná pokora.

Marka Zuckerberga vyfotili při surfování s šílenou vrstvou krému na obličeji. Nakonec proč ne, byť tedy jeho vysvětlení je originální. Prý že si všiml paparazziů a snažil se, aby ho nepoznali. Což se tedy moc nepovedlo.

Volkswagen má s nepovedeným aprílem Voltswagen problém, PR akci vyšetřuje SEC. Problémem je, jak akce ovlivnila cenu akcií a zda nedošlo k porušení zákonů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Školy v USA používají blokovací software od securly, který blokuje, co nemá (a co má blokovat, neblokuje). Dost poučné čtení ve Schools Use Software That Blocks LGBTQ+ Content, But Not White Supremacists se hodí i pro rodiče, kteří se rozhodnou používat nějaký software na „ochranu“ dětí před nevhodným obsahem. Měli by si velmi pečlivě ověřovat, co vlastně blokuje a co naopak neblokuje.

Soud rozhodl. Amazon nese odpovědnost za bezpečnost produktů třetích stran, které prodává. Rozhodnutí padlo jako výsledek požárů hoverboardů z roku 2015. Amazon tehdy první kolo sporu vyhrál a odpovědnost mít neměl, konečné rozhodnutí je ale jiné. Pro Amazon to bude znamenat změnu prodejních podmínek a dopad to bude mít i na další podobná „tržiště“. Via Court says Amazon is responsible for the safety of third-party products.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Algoritmy Twitteru udržují uživatele v bublině a potlačují odkazy mimo Twitter. Dvě zásadní zjištění jsou popsaná v Twitter’s Timeline Algorithm Buries External Links. Nejvíce potlačuje odkazy mimo Twitter právě algoritmický newsfeed, takže pokud chcete vidět to, „co jste si objednali“, rozhodně používejte chronologický newsfeed. V tom algoritmickém navíc 55 % tweetů tvoří ty, které jste si neobjednali, od zcela cizích účtů. Kompletní studie v More Accounts, Fewer Links: How Algorithmic Curation Impacts Media Exposure in Twitter Timelines (PDF).

Facebook vyplatí 5 milionů dolarů lokálním novinářům ve snaze posílit newslettery. Služby jako Substack prostě vypadají jako hrozba a je potřeba se pokusit to převálcovat penězi. Právě Substack čerstvě oznámil podobnou aktivitu, ale chystá se investovat pouze 1 milion dolarů.

Pinterest vzrostl na 478 milionů MAU (měsíčních aktivních uživatelů, 30% meziroční růst) a hlásí silné finanční výsledky za Q1 2021. Kompletní zpráva přímo od Pinterestu v tomto PDF.

Facebook inzerentům umožňuje cílit na děti mající zájem o kouření, alkohol a hubnutí. Facebook se k tomu vyjádřil v tom smyslu, že oni dělají, co mohou, ale že zákony mají dodržovat hlavně inzerenti.

Twitter má nově 199 milionů mDAU (22% růst ve světě, 13% v USA), žádná sláva to ale není. Twitter stále pokračuje v udávání mDAU, tedy „zpeněžitelných“ denních aktivních uživatelů, což je metrika zcela nekompatibilní s široce používaným čistým DAU. A tradičně nijak neověřovaná. Q1 2021 přinesl 1,036 miliardy příjmů, o 28 procent více než v Q1 2021. Kdyby Twitter konečně umožnil inzerci všude a bez komplikací (stejně jako to dělá Facebook), bylo by to podstatně lépe. V Česku stále na Twitteru inzerci v češtině přímou cestou mít nelze.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook se dal dohromady se Spotify. Project Boombox umožní přímo v aplikaci Facebooku poslouchat hudbu a podcasty ze Spotify. Nic sofistikovaného v tom nehledejte, věci nasdílené ze Spotify na Facebooku se budou přehrávat přímo. Tak, jako se kdysi bez problémů například přehrávalo YouTube, než to začal Facebook komplikovat.

Covidové trasovací aplikace nechávají citlivé informace v logovacích záznamech. Do těch se mohou dostat jiné aplikace a také výrobci jednotlivých modelů telefonu. Via Google Promised Its Contact Tracing App Was Completely Private—But It Wasn’t.

Eddy Cue chtěl iMessage na Androidu v roce 2013. Tehdy dost správně poznamenal, že pokud nechtějí přijít o jednu z nejdůležitějších aplikací v mobilním prostředí, tak je to nutné. Zajímavé zjištění v dokumentech získaných v rámci sporu mezi Epic Games a Apple.

Desítky tisíc aplikací prozatím povolily App Tracking Transparency, podle 9To5Mac jsou to převážně hry. A také důvod, proč výzvu k povolení/zákazu šmírování příliš často neuvidíte (druhý důvod může být i ten, že jste to již dříve v telefonu/tabletu zakázali plošně).

Facebook ve svých mobilních aplikacích uživatele na iOS 14.5 přemlouvá, aby nevypínali sledování. Před vlastní žádosti systému o povolení/zakázání vkládá dialog upozorňují na to, jak špatné to bude, pokud uživatel bude chtít mít soukromí.

Instagram Live chce konkurovat Clubhousu. Stačí vypnout video a používat Mute.

STARTUPY A EKONOMIKA

Spotify zdražuje, tentokrát i v Evropě a Velké Británii. Student a Duo zdraží o 1 euro (na 5,99 eura / 19,99 eura). Family/rodinné z 14,99 na 17,99 eura. Při 150 milionech předplatitelů to přinese nové finance. Velmi potřebné, Spotify je v tomto čtvrtletí 125 milionů eur v minusu.

Skoro polovina příjmů pro Fortnite byla od hráčů na PlayStationu 4. To byste nejspíš nečekali. Xbox One má více než čtvrtinový podíl, iOS pouze sedmiprocentní. Ve zbylých necelých dvaceti procentech je Android, Nintendo Switch a PC. V roce 2019 přitom šlo celkově o 1,8 miliardy dolarů a pro rok 2020 Epic Games předpokládaly celkové příjmy (ze všech her) 3,85 miliardy dolarů.

Apple čelí evropskému antimonopolnímu obvinění z důvodu vynucování provizních plateb za transakce v App Store přes vlastní systémy. V USA se tohle odehrává v rámci sporu s Epic Games, v EU jde o hudební aplikace. Výchozím bodem zde byla stížnost od Spotify.

SAP v tisících případů nelegálně vyvážel software do Íránu v letech 2010 až 2017. Nyní za to zaplatí pokutu 8 milionů dolarů na základě dohody, předá 5,14 milionu dolarů ze zisků a měl utratit 27 milionů dolarů za sanace a dodržování předpisů.

Apple má rekordní finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí 2021, Mac 9,1 miliardy USD (70 % meziroční růst), iPad 7,8 miliardy (79% růst), iPhone 47,9 miliardy (66% růst). Služby 16,9 miliardy (27 %) a nositelná elektronika 7,8 miliardy s 25% růstem. Celkem tedy příjmy 89,6 miliardy dolarů, zisk 23,6 miliardy dolarů. Detaily přímo od Applu v Apple Reports Second Quarter Results.

Na malé podniky pandemie brutálně dopadla. Amazon měl třikrát vyšší příjmy. První čtvrtletí 2021 přineslo příjmy 8,1 miliardy dolarů, za celé pandemické období 26,9 miliardy. Velkým prostě krize prospívá.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.