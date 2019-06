 »  Vít Klusák (V síti): Mysleli jsme, že jsme narazili na dno pekla. Pak to ale bylo ještě horší

Co byla nejhorší situace, s jakou jste se během natáčení setkali?

Byla to chvíle, kdy maskérka Bára poznala jednoho z predátorů. Jedná se totiž o muže, který je vedoucím dětských táborů.

Při natáčení vznikly stovky hodin citlivého a kompromitujícího materiálu, předali jste nějaký také Policii ČR?

Ano, Policie ČR naši produkci vyzvala, abychom jim natočený materiál odevzdali. Učinili jsme tak a dozvěděli se, že zahajují trestní řízení.

Jaké jsou vlastně další ambice dokumentu, když pomineme osvětu mezi rodiči a dětmi?

Jednou z našich ambic je rozšířit vyučující osnovy o základy bezpečného chování na internetu. Domníváme se, že k dětem by tyto poznatky měly doputovat dřív, než se začnou zajímat o sociální sítě, což je podle výzkumů kolem devátého roku věku.

Z prezentace projektu to zatím vypadá, že se celý problém týká pouze dívek, myslíte si, že chlapci (ať již ze strany mužů, nebo žen) podobně ohroženi nejsou? Zkoušeli jste pracovat také s nimi?

Měli jsme i falešné účty kluků, ale brzy jsme pochopili, že to nepůjde. Náš koncept je založený na tom, že dospělá herečka je stylizovaná do role dvanáctileté dívenky. Je téměř nemožné najít mladého muže, který je starší osmnácti let a přitom mu ještě nerostou vousy, nemutoval a dokáže herecky vystihnout uvěřitelného předpubertálního kluka. Rozhodli jsme se, že raději co nejlépe zpracujeme verzi, ve které se zaměříme na nezletilé dívky. Ale popsaný problém se pochopitelně netýká jen holek, což se snažíme v rozhovorech zdůrazňovat.

Jaké strategie predátoři, na které jste při natáčení narazili, používají nejčastěji?

Cukr a bič. A mirroring neboli zrcadlení. Dítěti, které má na profilu fotky koní, predátor tvrdí, že koně miluje a zvažuje si brzo jednoho koupit. Často se též uchylují k citovému vydírání. Třeba: když mi nepomůžeš s tím, že jsem nadržený, tak budu nemocný.

Myslíte si, že většina predátorů sbírala materiál jen pro vlastní potřebu, nebo za tím může být i tvrdý byznys (obchodování se získaným materiálem)?

Ve filmu se nám podařilo zaznamenat i příběh, ve kterém šlo o byznys.

Jsou podle vás tito lidé nemocní, nebo jen amorální a cyničtí?

Experti tvrdí, že sexuální úchylkou trpí pouze 3–5 % z těch, kteří loví děti na internetu. Všichni ostatní jsou takzvaně psycho-sexuálně normální. Ti muži jsou především neskonale sobečtí. Vůbec jim nedochází, jak hlubokou rýhu můžou v těch dětských duších zanechat na roky dopředu.

Jde podle vás o fenomén současné doby, nebo je zde již dlouho?

Nezřídka se mi stává, že mi podobné příběhy vyprávějí ženy kolem 25 let. Ten fenomén je tu už nejméně 10–12 let, jen se o něm příliš nemluvilo.

Sběr materiálu probíhal z velké části na internetu, plánujete také nějakou větší internetovou kampaň nebo doprovodný internetový projekt?

Plánujeme osvětovou kampaň, která bude na film přímo navazovat. To je i důvod, proč naši sbírku na Hithitu připomínáme až do úplného konce, sbírka se uzavře za 3 dny. Tvářemi kampaně budou právě naše tři herečky v kombinaci s youtubery, jako je kupříkladu mezi dětmi nesmírně populární Jirka Král.