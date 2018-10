 »  Vladimír Mužík (Mafra): S internetovým vysíláním na iDnes Kino pracujeme stejně jako s televizí

Přešli zaměstnanci Playtváku do iDnes Kino?

Zatím se změnil hlavně název, ale do budoucna by mělo být iDnes Kino více profilováno jako zábavný a seriálový portál. Naopak iDnes.tv bude zaměřena hlavně na zpravodajství a publicistiku.

Od letošního srpna jsou veškeré videoplatformy vydavatelství Mafra včetně hrané tvorby uváděny pod novým brandem iDnes Kino a z videoportálu Playtvak.cz se stala produkční organizace, vyrábějící pro iDnes Kino potřebný videoobsah. Co tyto změny ve skutečnosti znamenají, vysvětlí v rozhovoru ředitel videotvorby mediální skupiny Mafra Vladimír Mužík.

To nechci komentovat.

Kolik lidí tvoří aktuálně tým iDnes Kino?

O produkci portálu se v zásadě starají dva zaměstnanci, jedná se o úsporný model.

Vladimír Mužík

Koho považujete v rámci tuzemského trhu za největšího konkurenta?

Naším konkurentem je každý, kdo nám bere reklamní čas. Nejde tak zdaleka jen o projekty jako Stream.cz, ale i o televize. Nejvíc přehraných videí má v souvislosti se soutěží Tvoje tvář má známý hlas právě televize Nova. Novináři si často myslí, že když vyrábíme videa pro internet, jsou naší konkurencí jen webové projekty. Tak to ale není, naší konkurencí jsou i velké televize.

Dotkl se vás nějak exodus vybraných tvůrců a autorů do připravované Mall.TV, jako tomu bylo v případě Stream.cz?

Ne.

Uvažujete o vstupu do zemského televizního vysílání, jako to učinil Seznam?

Ne, protože součástí naší mediální skupiny jsou hudební stanice Óčko. Když budeme chtít licenci, tak využijeme televizi Óčko.

Spolupracujete s Óčkem po obsahové stránce?

Samozřejmě, navzájem si předáváme vybrané formáty. Některé formáty vyvinuté pro iDnes Kino se vysílají na Óčku a stejně to funguje i naopak. A tato vzájemná výměna už funguje zhruba dva roky.

Co bude páteří programu iDnes Kino?

Stejně jako na Playtváku bude sto procent obsahu tvořit vlastní tvorba.

O akvizicích neuvažujete?

Měli jsme jednu akvizici z Estonska, ale nijak zvlášť nezafungovala.

Kteří autoři nebo pořady a formáty jsou z pohledu programu hlavní oporou iDnes Kino?

Aktuálně uvádíme seriál Světlu vstříc, ve kterém hrají Petr Čtvrtníček, Dana Batulková nebo Ladislav Županič. Spolupracujeme ale samozřejmě s vícero autory a herci.

Jaké novinky připravuje iDnes Kino pro letošní podzimní a vánoční sezónu?

Zmiňoval jsem seriál Světlu vstříc, to je náš aktuální programový tahák pro letošní podzim. Na Vánoce neplánujeme žádnou novinku, protože během nich se odbaví zdaleka nejméně reklamy.

Jaký je poměr nového obsahu na iDnes Kino ve srovnání s Playtvákem? Je přidaných videí více, nebo méně?

Zatím je přidaných videí o něco méně, než tomu bylo na Playtváku, ale jejich poměr by se měl výhledově vyrovnat.

Co si od projektu iDnes Kino mediální skupina Mafra slibuje a jaké si klade cíle?

Cílem je odbavit všechnu televizní a internetovou reklamu.

Vladimír Mužík

Podobné online projekty nepodléhají zákonnému omezení množství odvysílané reklamy, je pouze potřeba je zaregistrovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako audiovizuální službu. To už jste učinili?

Ano.

Které pořady a formáty přejdou z Playtváku na iDnes Kino?

Na iDnes Kino přešly všechny pořady a o ukončení konkrétních projektů rozhodujeme každého půl roku podle jejich výsledků.

Ohledně návštěvnosti iDnes Kino nemáte nějaké konkrétní ambice?

Počet zhlédnutí samozřejmě monitorujeme a naším cílem je odbavit veškerou prodanou reklamu. Je to jednoduché, pokud budeme vytvářet inventory naprázdno, tak de facto vyhazujeme peníze oknem. Obecně se hodně projektů honí za vysokou návštěvností, ale nakonec jen utratí peníze bez potřebného efektu. Já opravdu na čísla nehraji. Když budeme mít milion zhlédnutí a pouze jeden preroll, tak jsme devět set tisíc devět set devadesát devět zhlédnutí vyhodili z okna. K čemu jsou taková čísla?

Jak tedy klientům prodáváte reklamu? Na televizní měnu GRPs?

Vždy nám jde jen o to, abychom odbavili všechnu reklamu, kterou si klienti nakoupili, a my jim nemuseli vracet vložené peníze. Jedná se tedy o jistou formu GRPs a dá se tedy říci, že reklamu na iDnes Kino prodáváme v podstatě stejně, jako to dělají komerční televize. S internetovým vysíláním pracujeme stejně jako s televizí.

Reklamu na iDnes Kino si prodáváte sami, nebo spolupracujete s nějakou mediální agenturou?

Naše obchodní oddělení spolupracuje i s mediálními agenturami.

Balíčkujete třeba reklamu na iDnes Kino s reklamou na televizi Óčko?

To úplně nejde, protože Óčko primárně spolupracuje s Media Clubem, mediazastupitelstvím televize Prima.