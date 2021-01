Vláda jde na TikTok. Do reklamy chce dát půl milionu – nesmyslné video zcela mimo cílovku, peníze pro čerstvě založenou firmu, která ani není plátcem DPH. V tu nejméně vhodnou dobu. Součástí toho je i výstižné oznámení od Andreje Babiše „Strakovka je prý ode dneška i na TikToku, sice nevím, co to je, ale doma mi to občas ukazují děti. Sledujte“. Patří k tomu i smlouva, kde sice nejde jenom o TikTok, ale zato v ní není vůbec určené, jaké plnění za půl milionu vlastně bude. Jde navíc pouze o nákup reklamy na jeden měsíc. Na Lupě viz Vláda má nově účet na TikToku, influenceři tam mají vyvracet dezinformace o očkování a autoři kampaně nakonec oznámili, že peníze na nákup reklamního prostoru od vlády inkasovat nebudou.

Za tweet za mříže? V Číně šlo do vězení 50 lidí v posledních třech letech. V řadě případů to byli obyčejní lidé, bez vlivu, jen si dovolili používat západní sociální síť, kterou v Číně zakazují. Většinou Twitter, ale i některé jiné. Vězení za narušování veřejného pořádku a útok na stranu. Detaily v China Is Now Sending Twitter Users to Prison for Posts Most Chinese Can’t See.

Zuckerbergův problém bude Joe Biden. Zajímavé čtení připomínající to, že se předpokládalo, že Mark měl v plánu se ucházet o prezidentský úřad. A také to, že Biden se k Facebooku staví jako jednomu z nejprominentnějších padouchů mezi technologickými monopolisty.

Janek Rubeš pro Strakovku ■ Godzilla vs. King Kong ■ GPS má problém ■ Netflix přidává Shuffle ■ Collecta.space ■ OOP je největší omyl počítačové vědy ■ Wattpad prodán Naveru ■ Chrome 88 už je bez Flashe

WEBDESIGN, INTERNET

Něco podivného se stalo s doménou Perl.com. Vypadá to, že se ji podařilo přebrat někomu z doménových squatterů, na prosté opomenutí obnovit registraci to totiž nevypadá.

Nextdoor v tichosti nahrazuje noviny v malých městech. Platí to samozřejmě jen pro USA, v Česku se Nextdoor nevyskytuje a máme tu i poněkud jiné podoby žurnalistiky (a jiný rozměr země). Zajímavé to ale každopádně je.

Google každý den odhalí 25 miliard spamovacích stránek:

HARDWARE

Apple nakonecvaruje před MagSafe a iPhone 12 coby rizikem pro defibrilátory či kardiostimulátory. Původně to podle Applu nemělo být rizikovější než předchozí modely, pak se objevila studie Heart Rhytm Society, která upozorňovala na rizika. Tu ještě v Applu moc vážně nebrali, ale o pár týdnů později už v dokumentaci uvádí, že by se iPhone a MagSafe měly držet v bezpečné (15 cm u telefonu, 30 cm u nabíječky) vzdálenosti od takovýchto zařízení.

Update pro iOS (14.4) a HomePod Minirozšiřuje možnosti i chování handoff. Tedy funkce pro „předávání“ přehrávání hudby mezi telefonem a chytrým reproduktorem. Již dříve slíbené využití širokopásmového čipu U1 zjednoduší předání a přidá nové funkce. Pro klasický HomePod nikoliv, tam U1 není. A funkční pouze pro iPhone 11 a iPhone 12.

Tvůrce robota Sophiaplánuje prodávat droidy pro lidi potřebující společnost v době koronavirové. Sophia se proslavila varietními vystoupeními, kde zdánlivě odpovídala na otázky a konverzovala. Otázky ale bylo nutné dodat předem a za odpověďmi byl živý operátor. Tedy žádná AI, jak Hanson Robotics tvrdili (a tvrdí nadále).

Výzkumníci vyvinuli rychlý a dostupný kvantový generátor náhodných čísel. Dost důležitá zpráva, protože prakticky všechny dnešní dostupné způsoby „náhodnosti“ ve skutečnosti skoro vůbec náhodné nejsou.

ByteDance (TikTok) upouští od plánu vyrábět vlastní chytrý telefon. Ten měli uvést na trh se společností Smartisan. Šéf Smartisanu Luo Yonghao si dělal naděje na vytvoření konkurence pro Apple. Na trhu uvedl model R1 doplněný TNT Station, počítačem používajícím Android. V roce 2019 se ale Smartisan dostal do finančních potíží a ByteDance koupilo sadu patentů a najalo zaměstnance do nově vzniklé New Stone Lab aktivity. Detaily ve Smartisan founder’s dream of beating Apple dies as ByteDance suspends smartphone business.

SOFTWARE

Hush je užitečné rozšíření pro mobilní i desktopové Safari (Mac). Dokáže odfiltrovat všechny zbytečné vyskakující „souhlasy s cookies“, přihlášky k odběru e-mailem a další nepříjemnosti. A je to open source (GitHub).

Celeste 2 si můžete zahrát dokonce i v prohlížeči. Nebo stáhnout pro Windows, Linux, OS X a Raspberry Pi.

Firefox 85 vyrážído boje proti supercookies. Změna v architektuře prohlížeče odděluje spojení a cache podle navštívených webů. Znemožní tím šmírovacím nástrojů zneužívat cache pro vytváření „supercookies“ – ty jsou využívány pro sledování uživatelů napříč weby. Podobné opatření se objeví i v Chromu.

Apple pro iCloud ve Windows chystá podporu Klíčenky v Chrome (přes rozšíření). Doufejme, že to nebude fungovat stejně špatně jako iCloud pro Windows samotný. Ten mimochodem je jenom jednosměrný.

Spotify má patent na poslouchání toho, jak mluvíte, a na základě toho doporučení hudby. Mělo by to odpovídat vaší „náladě“, pohlaví, akcentu, a dokonce toho, v jakém prostředí se nacházíte. Detaily v Identification of taste attributes from an audio signal a SPOTIFY’S LATEST INVENTION MONITORS YOUR SPEECH, DETERMINES YOUR EMOTIONAL STATE… AND SUGGESTS MUSIC BASED ON IT a U.S. Patent 10,891,948.

RP1 uvedlo novou škálovatelnou platformu pro „shardless“ metaversum. Nevím, jak „shardless“ přeložit do češtiny – ve virtuálních světech i hrách to znamená absenci nutnosti rozdělování uživatelů mezi více virtuálních prostorů – praxe běžná v dnešních „světech“ i online hrách – vynucená tím, že servery zpravidla zvládnou jen stovky až nižší tisíce uživatel „v jednom světě“ (či místě). Zajímavé čtení v RP1 debuts a scalable platform for the ‘shardless’ metaverse.

Prohlížeč Brave doplnil podporu pro IPFS (InterPlanetary File System) a tím podporu pro obsah, který není umístěn centralizovaně na serverech, ale decentralizované na více místech. Můžete to brát jako webový obsah v BitTorrentech. Detaily v IPFS Support in Brave.

CD Projekt popírá, že by demo hry Cyberpunk 2077 na E3 bylo kompletní fake. Můžete si to připsat k další vlně kontroverzí a potíží, do kterých se dlouho očekávaná hra dostala. Od té doby se ale objevil alespoň Patch 1.1 pro PS4 a hotfix napravující padání na Xbox One. Zajímavé starší čtení je i Cyberpunk 2077 full development reportedly didn’t start until 2016.

MARKETING A KOMUNIKACE

Microsoft si dělá legraci z Applu a Touch Baru v nové reklamě na Surface:

Síť botů na Twitteru se pustila do kampaně proti banu 5G od Huawei v Belgii. Účty už předtím byly použité v pro-čínských kampaních. Falešné účty se vydávají za belgické technologické experty a novináře. Jsou několik let staré, ale tweetovat začaly až v roce 2020. Profilové obrázky vypadají na počítačově vygenerované. Detaily v Accounts with GAN Faces Attack Belgium over 5G Restrictions Executive Summary a v detailní analýze (PDF).

Instagramu se restaurace už skutečně nemohou vyhnout, píší v Instagram Really Isn’t Optional for Restaurants Anymore. Zdůvodňují to i tím, že dorazil koronavirus a být online je podstatnější než předtím. Instagram se tak z čistě marketingového nástroje začal měnit i v prodejní.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Moxie Marlinspike, CEO Signalu, v rozhovoru o budoucnosti aplikace, hrozbách pro soukromí a dalších věcech. Čtěte v Signal CEO Moxie Marlinspike explains his vision for the app — and what he sees as the biggest threats to privacy.

Kritická chyba v sudo (CVE-2021–3156) existuje od července 2011. Jakýkoliv lokální uživatel ji může využít (bez znalosti hesla) k získání rootu. Stačí jen použít „sudoedit -s“ s parametrem končícím na jedno zpětné lomítko.

Osobní údaje z nizozemského koronavirového trasování byly ukradeny, dokonce ve dvou případech. Zodpovědný úřad prozatím dokonce ani netuší, kolika lidí se to dotklo. Únik je navíc přímo ze sledovacího systému, nikoliv mobilní aplikace. Jeden z případů vypadá na to, že zaměstnanci šmírovali prominenty, v druhém případě došlo k úniku množství dat, které byly nabízeny ke koupi.

Do iOS 14 snad konečně dorazí zásadní změny týkající se soukromí. Telefon a tablet se bude uživatelů ptát, zda aplikaci dovolí šmírování napříč webem a aplikacemi. Jde o funkčnost, kterou Apple už jednou odložil. A Facebook si kvůli ní kupoval lživé a zavádějící inzeráty v klasických médiích. Via Apple’s App Tracking Transparency feature will be enabled by default and arrive in ‘early spring’ on iOS.

Hacker zveřejnil data 2,28 milionu lidí ze seznamky MeetMindfull. Jména, přístupové tokeny na Facebook, e-maily, geolokace, preference, stav, data narození a další údaje v 1,2GB volně dostupném souboru. MeetMindfull uživatele informují v User Security Notification a tradičně vše zlehčují. Data označují za stará (má jít o uživatele, co si založili účet před březnem 2020) a pouze základní.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Grindrdostal pokutu 10 milionů eur od Norska za porušení GDPR. Grindr je gay/bi/trans/queer seznamka s 13,8 milionu aktivních uživatelů a jejich data byla sdílena nezákonným způsobem. Grindr namítá, že jde o věci z roku 2018. Vyjádření Grindru v Ads on Grindr: Setting the Record Str8.

Ověřené účty na Twitteru lámou rekordy. Ve sdílení klamavého obsahu. Na Facebooku lámou rekordy interakce s klamavým obsahem. Via Social Media Engagement with Deceptive Sites Reached Record Highs in 2020.

Rada pro dohled Facebooku nařídila ve vůbec prvním rozhodnutí vrátit zpět některé smazané příspěvky. Potvrzuje se, že Facebook maže příspěvky, aniž byl posouzen kontext, a k smazání slouží pouze povrchní první posouzení. Jedním z omylů jsou i fotografie rakoviny prsu, které Facebook odstranil jako porušování pravidel s ohledem na nahotu pro dospělé. Detaily ve Facebook's Oversight Board orders takedowns restored.

Šílenství spojené s akciemi GameStop vyvolalo i reakci Facebooku. Ten „dočasně“ zablokoval skupinu Robinhood Stock Traders. Skupina měla 157 tisíc členů a Facebook zablokování odůvodnil porušováním pravidel ohledně „sexuálního zneužívání dospělých“. Dost originální. Na dotazy Facebook stále tvrdí, že skupinu neodstranil s ohledem na šílenství okolo akcií, ale poté, co se případu začala věnovat média, Facebook skupinu vrátil zpět. Bez vysvětlení.

Twitter zdarma otevírá kompletní archiv tweetů pro akademické výzkumy. Doposud za přístup vyžadoval peníze. Viz Enabling the future of academic research with the Twitter API.

Parler stále není zpět ani ve webové podobě. Na Parler.com jsou pořád jen staticky vytvořené příspěvky Johna Matze. Nutno dodat, že s pomocí ruské firmy.

MOBILNÍ APLIKACE

Telegram umožňuje nově import chatů a skupin z Whatsapp, Line a KakaoTalk. Samozřejmě to v praxi bude poněkud komplikované, protože na Telegramu zcela jistě nebudete mít k dispozici totožné kontakty (zejména ve skupinách).

WhatsApp opustilydesítky milionů uživatelů poté, co jim aplikace oznámila, že musí sdílet data s Facebookem. Změnu nakonec WhatsApp odsunul. Signal získal 7,5 milionu uživatelů, Telegram 25 milionů. Podle App Annie WhatsApp klesl z osmého na 23. místo v žebříčku stahování aplikací.

STARTUPY A EKONOMIKA

Taboolajde na akciový trh skrz SPAC s ohodnocením 2,6 miliardy USD a spojuje se s ION Acquisition Corp. Pokud uspěje, můžeme očekávat ještě obskurnější sbírku podivných inzerátů vydávajících se za články na zpravodajských webech. Zajímavé na ohodnocení je, že minulý rok měla Taboola pouze 34 milionů provozního zisku představujícího zhruba 3 procenta příjmů.

Američané v průměru utratí měsíčně 47 dolarů za streamingové služby. V roce 2020 tato částka stoupa o 13 dolarů oproti předchozímu roku. 81 % domácnosti platí za Netflix, byť zde došlo k mírnému poklesu. 65 procent za Amazon Prime, 56 % za Hulu (růst o 8 procentních bodů).

Twitter koupil Revue, službu pro rozesílání newsletterů podobnou Substacku. A také určenou pro psavce a novináře. Ostatně i tak je to pozicováno v oznámení Making Twitter a better home for writers. Revue Pro je nově dostupné zdarma a snížil se odvod z příjmů z newsletterů na 5 procent.

GameStop? Robinhood? Reddit Wall Street Bets? Razantní vzestup akcií? Bylo velmi obtížné si toho nevšimnout, bouřilo to na sociálních sítích nebývale. Začněte studovat třeba ve What happened with GameStop?

INFOGRAFIKY

50 nejnavštěvovanějších webů na světě v jedné jednoduché vizualizaci. Nejnavštěvovanější je Google s 92,5 miliardy návštěv. Druhý YouTube, 34,6 miliardy, a třetí Facebook s 25,5 miliardy. Ne nezajímavé je, že na devátém místě je české xvideos.com s 3,4 miliardy. To je čerstvě známé z Český web Xvideos obsahuje záběry dětí i násilí, řeší to policie. Zmapovali jsme fungování největších světových pornostránek a „Tekla ze mě krev, skončila jsem v nemocnici.“ Ženy viní firmu majitelů Xvideos z násilného natáčení porna.

