 »  Vlastimil Ježek: spolehlivou knihovnu Internet nenahradí

Poskytování WiFi přináší Národní knihovně jednoznačně více výhod než nevýhod. Není nutné provozovat a udržovat tak vysoký počet uživatelských stanic zapojených do pevné sítě. Pevné připojení zůstává pouze na místech, kde jsou zpřístupňovány služby s vyššími nároky na bezpečnost provozu nebo kapacitu spojení. Nevýhodou může být potřeba dostatečné kapacity a výstupy silové sítě v uživatelských prostorách, protože při dlouhodobém využívání přenosných PC uživatelé běžně využívají elektřinu knihovny. I to je nutné předem zohlednit při stanovování podmínek pro poskytování těchto služeb. Obecně vyžadujeme po uživatelích, aby měli vlastní zdroj pro využívání svých technických zařízení, a pokud potřebují využít silovou síť, musí požádat službu.

K libovolným účelům připojení využívat nelze. WiFi je připojeno na zcela samostatném lokálním segmentu sítě, který nemůže přistupovat přímo ke službám vnitřní sítě. Může se pouze připojovat (přes dynamický NAT) do Internetu s přechodem přes firewall. To je rovněž jediný omezující prvek této služby. Pro práci na Internetu uživatelé žádná omezení přístupu nemají.

Došlo během roku provozu k nějakému pokusu o zneužití WiFi připojení (např. průnik do vnitřní sítě, přenos příliš velkého objemu dat, zneužití pro komerční účely apod.)?

K průniku do vnitřní sítě nedošlo (principiálně ani dojít nemohlo), nezaznamenali jsme ani pokus o zneužití připojení.

Internet bývá někdy označován za nástupce knihoven, jako agregátor informací, pro které si dříve lidé chodili mj. právě do knihoven. Nahradí podle Vás jednou Internet a vyhledávače knihovníky?

Internet a vyhledávače představují jinou dimenzi agregace informací než knihovny. Pokud jde o vyhledávání a zpřístupnění informací, představují vyhledávače a další internetové služby pro knihovny bezpochyby konkurenci i určitou hrozbu. Čím méně flexibilní budou knihovny a knihovníci v oblasti nabídky snadného, uživatelsky vlídného vyhledávání informací a jejich agregace včetně napojeni na primární dokumenty, tím bude jejich ohrožení v této oblasti větší. Knihovny jsou ale nezastupitelné jako spolehlivý zdroj informací. Za dlouhou dobu své existence nahromadily velké množství klasických dokumentů, které jsou zde spolehlivě uloženy a ochraňovány pro budoucnost a jsou popsány způsobem, který umožňuje (např. ve srovnání s Googlem) velmi přesné vyhledáni těchto dokumentů, což platí nejen pro klasické dokumenty, ale i pro dokumenty elektronické. Knihovny dnes hrají klíčovou roli při budováni tzv. trusted repositories, což jsou velmi složité, mezinárodně certifikované systémy zaručující spolehlivou ochranu a zpřístupnění elektronických dokumentů i v budoucnosti. Nejde jen o jejich spolehlivé fyzické uložení a zálohování, ale i o problematiku migrace, emulace apod. V této oblasti se i velcí agregátoři informací spoléhají na knihovny, např. vydavatelé jako Elsevier a Springer ukládají své informace pro budoucnost i pro případ havárie v současnosti ve spolehlivém depozitáři nizozemské národní knihovny. Jinými slovy: informace uložené v knihovnách jsou a budou nezastupitelným a spolehlivým zdrojem informací pro Internet i vyhledávače.

Národní knihovna poskytuje službu Ptejte se knihovny, kde je možné pokládat širokou paletu otázek prostřednictvím webu či e-mailu. Kolik lidí měsíčně tuto službu využije?

Měsíční průměr od roku 2004 je 250 dotazů, letos v červnu zatím přišlo 196 dotazů. Pro podrobnější statistiku viz tabulku níže.

Služba Ptejte se knihovny Počet zapojených knihoven 46 Celkový počet odeslaných dotazů (14. září 2004 – 20. června 2006) 5189 Počet dotazů odeslaných tento měsíc 196 Celkový počet dotazů u vybraných knihoven: Národní knihovna ČR 2363 Národní lékařská knihovna 197 Městská knihovna Ústí nad Orlicí 127 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 142 Státní technická knihovna 153 Knihovna Akademie věd České republiky 214 Vybrané tématické oblasti dotazů: Informace o knihovně 1401 Informace o vydaných dokumentech 560 Historie a pomocné historické vědy, biografické studie 393 Jazyk, lingvistika a literatura 711 Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 330 Lékařství 138 Umění, architektura, muzeologie 152 Geografie, geologie, vědy o zemi 92

Dotazy lze také posílat na adresu služby jednotlivých knihoven, vždy ve tvaru ptejteseknihovny@...... (např. ptejteseknihovny@nkp.cz), počet takto přímo zaslaných dotazů však není centrálně evidovaný.

Archív dotazů (výběr) je dostupný v rámci stránky služby.

Jak se díváte na ambice Googlu digitalizovat velkou část fondu světových knihoven a zpřístupnit je na Internetu?

Jedná se o ambiciózní a zřejmě perspektivní projekt. U nás prozatím podobné aktivity narážejí na to, ze čeština není světovým (a tudíž dobře „prodejným“) jazykem, i na neochotu vydavatelů spolupracovat se subjekty, které by měly zájem rozvinout podobné aktivity i v Česku. Samozřejmě vše komplikuje nedořešená oblast autorských práv.

Sdružení francouzských vydavatelů Google za jeho nápad žaluje pro porušení autorských práv. Měla by se podle Vás autorská práva na literární díla vztahovat i na jejich případný převod do digitální podoby a následné zveřejnění? Je to svým způsobem i pokus je zpřístupnit lidem, kteří by se s nimi jinak nemuseli nikdy seznámit…

Autorská práva nelze bez velkého rizika obcházet u dokumentů v klasické ani digitální podobě. Na druhé straně je pravda, že digitalizace a snadný přistup k digitálním dokumentům (ať již digitalizovaným nebo publikovaným v digitální podobě) otevírají přístup k těmto dokumentům i lidem, kteří by se k nim jinak nedostali. A právě zde zřejmě leží klíč k řešení problému s autorskými právy. Pokud bude uživatelská obec dostatečně rozsáhlá, aby i při nízkých poplatcích přijatelných pro jednotlivé uživatele byl jejich součet natolik vysoký, že bude impulsem pro změnu postoje držitelů autorských práv. Cesta asi nevede přes pokusy o průlom autorských práv na jedné straně a přes žaloby a soudy na straně druhé. Lepší variantou je jednání všech zúčastněných stran doplněné dobrou propagací společně (!) nabízených služeb.

Jak Vy osobně využíváte Internet (pracovně i soukromě)? Které jeho služby nejvíce využíváte (e-mail, www, icq, přenos souborů apod.)?

Internet používám denně, e-mailová pošta je určitě na prvním místě. U ostatních služeb neumím určit, kterou používám více než jinou – záleží vždy na tom, co potřebuji využít.

Dáváte přednost čtení z papíru, nebo z elektronických zařízení (monitor, kapesní počítač)?

" Určitě čtení z papíru, což ale neznamená, že čtení z monitoru nepoužívám – možná dokonce (paradoxně) v poslední době čtu z monitoru více. Číst přímo z elektronických zařízení naskenované knihy, časopisy nebo noviny ale rozhodně nehodlám."

Které internetové zdroje informací pro práci i osobní účely nejčastěji využíváte?

Ty, které zrovna potřebuji. Teď zrovna Google-Earth, abych se přesvědčil, že hotel, kam se chystáme na dovolenou, vypadá ze satelitního pohledu stejně klidně jako na prospektech.