 »  Vychází iPhone SE 2 a OnePlus 8, GitHub pro týmy je zdarma, COBOL stále jede

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Apple vydává druhou generaci populárního telefonu iPhone SE. Design stále vychází z trendu nastaveného iPhonem 6. Má velké rámečky, spodní tlačítko s Touch ID, 4,7" IPS displej (750 × 1334 pixelů), ovšem s podporou HDR a vyšším jasem a kontrastem. Je zde Wi-Fi 6 a největší přidanou hodnotou je velmi rychlý procesor A13. Cena startuje na 12 990 korunách za 64GB model. Nové SE zároveň v oficiální nabídce nahrazuje v podstatě stejně vypadající iPhony 8.

OnePlus zase představil atraktivní modely OnePlus 8 a 8 Pro. Verzi Pro lze poprvé označit za skutečný high-end, který nabízí Qualcomm Snapdragon 865, 8 a 12 GB LPDDR5, 5G modem, 4510mAh baterii, IP68 nebo 120Hz 6,78" AMOLED displej (1440 × 3168 pixelů). Ceny už tomu odpovídají, startuje se na 24 700 korunách. Verze 8 je o něco horší (LPDDR4X, 90Hz displej, 4300mAh baterie, bez IP68), ale stále má nejnovější Snapdragon a začíná na 19 300 korunách. Honor zase oficiálně uvedl řadu Honor 30, je bez služeb Googlu.

GitHub je nyní zdarma také pro týmy s neomezeným počtem členů. Připlácet je už tak nutné pouze v případě enterprise funkcí. Tarif Team Pro pak namísto devíti vyjde na čtyři dolary na uživatele měsíčně.

Nástroj Sandboxie je nyní k dispozici jako open source. Sophos uvolnil zdrojové kódy pod licencí GPLv3. Software funguje jako sandbox a umožňuje spouštět aplikace odděleně od systému.

Vyšla kniha No Filter: The Inside Story of Instagram. Popisuje pozadí vzniku několikaletého fenoménu, který byl jako první mobilní aplikace v historii prodán za miliardu dolarů. Kupujícím se stal Facebook, který Instagramu slíbil autonomii. Kniha ale popisuje, jak Zuckerberg začal konsolidovat moc a nakonec zakladatele vypudil. Podobně jako u WhatsAppu. K tématu lze doporučit nedávno vydanou knihu Facebook: The Inside Story.

AMD vydává novou sérii serverových procesorů Epyc. K dispozici jsou verze s 8, 16 a 32 jádry (vlákna 16, 32, respektive 48, takty pak 3,7, 3,5, respektive 3,2 GHz), využívá se Zen 2. AMD tyto modely pozicuje zejména pro databáze, superpočítače (HPC) a hyperkonvergovanou infrastrukturu.

Samsung otestoval nové možnosti 5G mmWave sítí. Prozatím v laboratorních testech dokázal do dvou zařízení dostat celkovou rychlost 8,6 Gb/s (do každého zhruba 4,3 Gb/s). Test využil 800 MHz v rámci mmWave spektra a MU-MIMO.