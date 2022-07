Výpadky datacenter kvůli vedru, Rusko chce vlastní herní engine, Intel bude zdražovat

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rekordní teploty způsobily výpadky datových center ve Velké Británii. Google Cloud narazil na problémy v Londýně, podobně na tom byl Oracle Cloud. Opět se rozjely debaty na téma, zda za to může globální oteplování, či nikoliv.

Facebook začal šifrovat odkazy, díky kterým může sledovat uživatele. Reaguje například na aktivity prohlížečů, které začaly jeho sledovací kódy typu fbclid odstraňovat. Podoba odkazu je dnes taková, že není možné sledovací prvek odstranit, protože by jinak odkaz nefungoval.

„Uvědomujeme si ohromný objem potíží, které před námi stojí, a budeme intenzivně a chytře hledat nová řešení a využívat všechny stávající technologické rezervy a inovativní výdobytky ruských podniků,“ prohlásil Vladimir Putin, když přiznal, že sankce zamezující přístup k západním technologiím Rusku dělají vážné problémy. Země se prý nehodlá propadnout o desítky let zpět. Putin zároveň sdělil, že například vývoj 5G ve státním Rostecu vedl ke skromným výsledkům. Vzhledem k exodu inteligence a dalším aspektům nelze příliš věřit tomu, že by Rusko skutečně zvládlo technologicky držet krok.

Rusko dokonce zvažuje vytvoření vlastního herního enginu. Unity a Epic Games (Unreal Engine) totiž vyjadřují podporu Ukrajině a v Rusku zastavují aktivity. Kommersant uvádí, že ruská vláda už debatuje s firmami jako Vkontakte. Uvolnit má až zhruba 8,6 milionu dolarů.

Čínský SMIC pomalu spouští vlastní 7nm výrobu čipů. Podařilo se mu to díky státní podpoře, lákání odborníků z Tchaj-wanu a vlastní rostoucí expertíze. SemiAnalysis uvádí, že Čína má nyní na trhu vyspělejší výrobu než USA a Evropa a soupeří s TSMC a Samsungem. Čínský Glenfly zase představil vlastní GPU, která sice není extra výkonná, ale dokáže doplnit čínské procesory Loongson nebo Phytium. Čína by tak měla mít zcela vlastní nezápadní set, rozebírá Cnews.cz.

Americký senát posunul jednání o schválení Chips Act, který má podpořit výrobu čipů v USA částkou 52 miliard dolarů. Trh se zároveň v podpoře začal štěpit. Část společností je totiž toho názoru, že Chips Act podpoří zejména Intel, a nikoliv firmy jako Qualcomm, Nvidia nebo AMD (které jsou fabless a továrny nemají).

Open RAN porazí všechny technologie včetně těch z Číny, prohlásil americký prezident Joe Biden. Řekl to při návštěvě Saúdské Arábie, kde mimo jiné dostal příslib toho, že tato země bude investovat do amerických 5G a 6G technologií. USA už nějakou dobu tlačí otevřený Open RAN. Mimo jiné z toho důvodu, že v 5G RAN nemá alternativy k Evropě a Číně. Light Reading nicméně píše, že politika USA naopak rozvoji Open RAN škodí, zmiňuje třeba přístup k Číně. S kritikou přišel šéf firmy Parallel Wireless. Tento silný hráč v Open RAN musí propustit 80 procent lidí, technologie se ještě neprosadila. Paradoxně také představuje bezpečnostní problém. Nové povídání o Open RAN má také Strand Consult.

Výměna technologií Huawei a ZTE v amerických sítích vyjde na více, než se čekalo. Vláda schválila vyplatit operátorům 1,9 miliardy dolarů, podle FCC je ale potřeba o tři miliardy dolarů více, píše Reuters. U nás je v požadavcích na platby od státu kvůli odstranění Huawei hlasitý zejména Vodafone.

Huawei se chystá vydat HarmonyOS 3.0. Jde o náhradu Androidu, kterou Číňané více rozjeli po amerických sankcích. HarmonyOS není určený pouze pro mobily, ale pro řadu dalších zařízení. Na našem trhu lze systém najít na chytrých hodinkách.

Microsoft ukončí podporu Microsoft 365 (Office 365) na Windows 7 a 8.1. Od desátého ledna 2023 také skončí podpora Windows Serveru 2008 R2.

Intel plánuje zdražování až o dvacet procent, zjistil Nikkei Asia. Týkat se to má nejenom procesorů, ale také řady dalších komponent typu Wi-Fi čipy. Vliv na to má mít inflace a další ekonomické aspekty.

Intel zveřejnil testy grafické karty s čipem Arc A750. Podle jeho údajů převyšuje výkon Nvidia GeForce RTX 3060 (nikoliv Ti), někdy až o více než deset procent. Je ale potřeba to brát spíše orientačně. Každopádně příchod Intelu do dedikovaných GPU by časem mohl být zajímavý, konkurence pro Nvidii a AMD by se hodila.

Google v ostré verzi vypustil Chrome OS Flex. Jde o verzi operačního systému Chrome OS, který lze instalovat na jakékoliv počítače, a není tedy nutné kupovat na to zaměřené chromebooky. Google certifikoval několik set zařízení.

Microsoft Azure a Oracle Cloud se spojují. Služba Oracle Database Service for Microsoft Azure umožňuje spravovat databáze Oraclu skrze Azure. Amazon Web Services má zase nové instance R6a, které ve spojení s procesory AMD nabízí až 1,5 TB RAM.

Esportový tým FaZe vstoupil na burzu Nasdaq. Jeho tržní hodnota je aktuálně na 290 milionech dolarů, což je pod očekáváním.

Asahi Linux už experimentálně běží i na čipech Apple M2. Podpora vznikla během dvanáctihodinového hackathonu. Nové vydání má řadu dalších novinek. Na projektu pracuje i český programátor, který vyvíjí ovladač pro zvuk.

Meta Platforms jako open source vydává svůj překladatelský AI systém. NLLB-200 zvládá pracovat se dvěma stovkami jazyků.

Google vydal Cirq 1.0. Jde o framework pro Python určený pro kvantové počítače. Nejde pouze o práci Googlu, ale širší odborné veřejnosti. Google nástroj používá u vlastních systémů jako TensorFlow Quantum.

Software českého startupu Manta se stává součástí IBM Cloud Pak. Nabídku lze využít pro analýzu toků dat. Pro Mantu jde o další zajímavý kanál. Firma už na investicích vybrala přes miliardu.