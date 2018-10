 »  Vzájemné uznávání eID začalo. Kdy se Estonec přihlásí do datových schránek v ČR?

Představy o tom, jak se občan Estonska bude moci přihlašovat do českých datových schránek a my naopak například do slovenských elektronických schránek, je zatím daleko vzdáleně realitě.

Už samotné nařízení totiž obsahuje hned dva velké háčky. Prvním z nich je, že povinnost vzájemného uznávání eID se vztahuje pouze na tzv. notifikované systémy, u kterých byly splněny všechny lhůty dle eIDAS. A zatím jediným, kdo tímto kolem prošel, jsou Němci a (částečně) Italové. Dalších několik států je alespoň na běžecké dráze, většina se však zatím nepostavila ani na start. Druhým zádrhelem pak je, že možnost přihlásit se oznámeným systémem (např. německou elektronickou občankou) v zahraničí bude možné pouze u těch služeb, u kterých je to možné obdobným prostředkem v daném státě.





Partnerem seriálu o eIDAS, elektronických podpisech a službách vytvářejících důvěru je ASKON International.



Členským státům tak z eIDAS vyplývá především povinnost zprovoznění tzv. národního eIDAS uzlu (resp. jeho části Connector), který zajišťuje předávání požadavků na přihlášení ke konkrétní službě do jiných zemí. Na druhou stranu však z eIDAS nevyplývá povinnost své eID systémy oznámit ani nabízet u svých služeb eGovernmentu elektronickou identifikaci.

Jaké země již ohlásily své systémy?

Základní podmínkou pro uznávání prostředku pro elektronickou identifikaci (eID) v jiném státě je absolvování poměrně zdlouhavého procesu. Na jeho začátku je poskytnutí popisu svého národního řešení nejdříve ostatním členským státům (tzv. pre-notifikace), které prostřednictvím tzv. Sítě pro spolupráci (Cooperation Network) následně provádí hodnocení jednotlivých procesů a bezpečnosti. Výsledkem je pak vydání stanoviska obsahující názor hodnotících členských států, zda systém elektronické identifikace splňuje požadavky na deklarovanou úroveň záruky. Oficiální oznámení Evropské komisi však nemůže přijít dříve než po 6 měsících od prvotního oznámení popisu národního řešení ostatním členským státům. Poté, co členský stát oficiálně oznámí Evropské komisi svůj systém elektronické identifikace, začíná běžet 2měsíční lhůta pro zveřejnění oznámení v Úředním věstníku (Official Journal, OJ).

Ostatní členské státy následně mají až jeden rok na přípravu svých národních systémů na akceptování dané zahraniční identity či identit. U Německa jako jediného státu pak bylo použito přechodné období, kdy se 12měsíční lhůta (byť o pár dnů) prodloužila právě do 29. září 2018. Celý proces zachycuje následující schéma.

Zmíněná roční lhůta je však chápána jako maximální a ostatní členské státy nemusí rozhodně čekat do posledního dne. Teoreticky by tak již nyní bylo možné uznávat např. italské eID prostředky. Stejně tak členským státům nebrání nic v tom na dobrovolném základě uznávat i jiné než oznámené systémy. Takto je např. již více než rok možné se přihlašovat k některým elektronickým službám nizozemského e-Governmentu pomocí německých eOP.

Pokud se podíváme do českého zákona o elektronické identifikaci (250/2017 Sb.), vidíme, že díky znění § 3, odst. 2 jsme se v České republice 12měsíční implementační lhůty úplně vzdali.

Kvalifikovaným systémem je dále systém elektronické identifikace oznámený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího elektronickou identifikaci, v jehož rámci je vydáván a používán pouze prostředek pro elektronickou identifikaci s úrovní záruky alespoň značnou.

Z pozice zaměstnance provozovatele národního eIDAS uzlu mi to zároveň nedá si alespoň trochu nepostesknout nad nedokonalostí a možná jistou povrchností procesu vzájemného hodnocení v rámci Cooperation Network. Na jednu stranu sice mnohé členské státy často předloží dokumenty čítající dohromady i několik stovek stránek, na druhou stranu však např. Itálie dlouho neměla svůj eIDAS uzel v produkčním prostředí, a to přesto, že popis jejich systému již vyšel v Úředním věstníku a např. Lucembursko zase několik měsíců po prvotním oznámení svého eID systému stále nemělo svůj uzel zprovozněný ani v testovacím režimu.

Každá země může oznámit i více eID prostředků, a to jak státních, tak nestátních. Pro soukromé poskytovatele identit (eID), kterými mohou být např. banky, telekomunikační operátoři či další subjekty, tak vždy vede cesta přes odpovědnou vládní instituci. Každý prostředek je pak dle bezpečnosti zařazen do jedné ze tří kategorií či lépe řečeno úrovní záruky (Level of Assurance) – nízká, značná a vysoká, přičemž pro přeshraniční uznávání mají význam jen dvě nejvyšší. Celkem dobře je zároveň možné, aby jeden prostředek splňoval požadavky na dvě úrovně, a to podle toho, jaké bezpečnostní mechanismy si uživatel nastaví. Jako příklad může posloužit např. mojeID či datové schránky, které (dle mého názoru) by mohly bez větších problémů splnit požadavek jak na nízkou, tak na značnou úroveň, přičemž rozhodující je, zda uživatel použije dvoufaktorovou autentizaci (např. přes jednorázové SMS či OTP), či se spolehne jen na uživatelské jméno a heslo.

Z celkem 31 zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) se zatím rozhodlo jen devět nabídnout svým občanům výhody přihlašování rovněž k zahraničním službám e-Governmentu. Jako první se na cestu vzájemného uznávání rozhodlo vydat Německo, které svůj národní systém založený na elektronických občanských průkazech pre-notifikovalo 20. února 2017, následované Itálií (24. listopadu 2017), Španělskem (20. února 2018), Lucemburskem (26. února 2018), Estonskem (27. února 2018), Chorvatskem (28. února 2018), Belgií (28. května 2018), Portugalskem (30. května 2018) a nejnověji též celkem překvapivě Velkou Británií (28. srpna 2018).