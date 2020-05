 »  Web CNN Prima News: Sázka na jistotu

Přesně tento styl zvolili v TV Prima také pro svůj zpravodajský portál. Jeho výběr je naprosto logický, je to sázka na jistotu. V zahraničí ho používá řada velkých hráčů (např. BBC, RTL, RT – Russia Today a další), v Čechách byl donedávna doménou nakladatelství Mladá Fronta (neplést si s mediálním domem Mafra).

Jde o klasické flat řešení, využívající rastru, do kterého jsou vkládány jednotlivé prvky, zpravidla fotografie v malém počtu rozměrových variant, nadpisy článků, někdy obohacené o jména autorů, perexy či názvy kategorií.

Zpravodajský portál CNN Prima News se nachází na adrese cnn.iprima.cz . Televize z pražských Strašnic tak i nadále drží politiku domén třetího řádu, kterou použila u webů všech svých předchozích kanálů. Nutno podotknout, že to přispívá k přehlednosti internetového portfolia, což by mohli potvrdit například v TV Nova, kde s sebou dlouhá léta jako kouli na noze táhnou nevhodnou doménovou politiku zvolenou na samém počátku.

Do českého mediálního rybníčku přibyla zpravodajská stanice CNN Prima News a mediální analytici se vyjadřují k jejímu vizuálu, programové skladbě i personální výbavě.

Z barev web CNN Prima News využívá zejména dvě varianty tmavomodré s tmavší červenou, které jsou v kombinaci s podkladovou bílou jakýmsi zpravodajským etalonem.

Celkově webovému vizuálu není mnoho co vytknout, z vlastní zkušenosti musím konstatovat, že mi velmi připomíná redesign, který jsme v roce 2012 prováděli na TN.cz. Oba týmy zřejmě vycházely ze stejných principů, což je koneckonců u webů stejného typu logické.



Design webu TN.cz z roku 2012

Osobně jsem pak nejvíce zvědav, co s webem udělají automaticky spouštěná videa. Prima na svých webech před lety nastavila velmi agresivní reklamní politiku, a pokud je autoplay její součástí i tentokrát, mohlo by se stát, že to negativně ovlivní část článků nového zpravodajského webu. Je poměrně dobře zdokumentováno, že uživatelé autoplay na webu přijímají negativně a považují ho za obtěžující i v případě, že je video spuštěné bez zvuku. Z vlastní zkušenosti pak vím, že pokud články s videem začnete označovat tradičním červeným buttonkem „play“ a říkáte tím uživatelům „uvnitř je video“, začnou se za nějaký čas takovýmto článkům vyhýbat.

Částečným uklidněním pro typického českého konzumenta předražených mobilních dat může být fakt, že na mobilních zařízeních CNN Prima News autoplay vypíná, přesto budu nový zpravodajský web pozorně sledovat, abych zjistil, zda na Primě dojdou ke stejným zjištěním jako my před pár lety a zda je budou i stejně řešit.

Analytika

Ačkoli jsem pouhý produktový manažer, toliko obražeč porad, jak nás rádi vidí vývojáři, prošel jsem si kód nového webu a zdá se mi jak čistý, tak dobře strukturovaný. Je vidět, že při jeho psaní někdo přemýšlel. Na druhou stranu mě při pohledu do HTML pár věcí zarazilo.

Meta tagy na webu jsou, nevěděl jsem, že se u nových projektů ještě používají, jestli se nemýlím, z hlediska SEO už je Google nebere v potaz, jsou pouze textovou výplní SERP (rozhodně ale ničemu nevadí). Co mě zarazilo, je absence open graph tagů. Vyzkoušel jsem si sdílet několik typů obsahu a Facebook si například pro og:image, jak se zdá, skutečně nesahá. Přitom pokud je web opravdu tvořen pro nesofistikované uživatele, bylo by jim kvůli Facebooku rozumné vyjít poněkud vstříc.

Zároveň jsem na homepage nenašel žádnou H1. Používání headingů už se dnes samozřejmě neřídí tak striktními pravidly jako dříve a možná jsem něco přehlédl v aktuální verzi dokumentace Google (a odborníci na SEO mi to v diskuzi vysvětlí), ale skoro bych řekl, že pokud už tagy <hX> používáte, vynechat <h1> je trochu zbytečná frajeřina.

Tím se dostávám k sitemapě. Nový web ji samozřejmě má, ale zatím jsou tam jednoduše uvedeny všechny články bez ladu a skladu. Jestli jsem podle jejich ID počítal správně, za poslední dva měsíce jich přibylo zhruba sedm set. Limitu padesát tisíc URL se tedy na Primě nemusí obávat, na druhou stranu strukturovanější sitemapa, která počítá s limity, nebo dokonce uvádí kategorie, ta se u nového webu vyplatí.

Co jsem na webu také nenašel, byl soubor robots.txt. Hlavní na iprima.cz je na URL https://www.iprima.cz/robots.txt, avšak pokud si správně pamatuji, jestliže je robots.txt na doméně 3. řádu, platí pouze pro tuto doménu. Na Primě to zřejmě vědí, protože například Prima Cool na své doméně cool.iprima.cz svoje robots.txt má. Nový zpravodajský web však nikoli (alespoň jsem jej nenašel). Jestli na iPrima.cz používají Google Search Console, absence robots.txt by jim tam měla křičet velmi rudou barvou. Koneckonců uvidíme, jestli nám crawlery odhalí něco zajímavého.

Výkon a mobily

Za zpracování pro mobilní telefony si web CNN Prima News zaslouží pochvalu. Zejména proto, že je kvalitně optimalizovaný a velmi rychle se načítá (platí i pro desktop). Některé mobilní grafiky (např. upoutávky pořadů) se sice na telefonu nevykreslují správně (nezmenší se, pouze se oříznou), ale to je drobnost z koše s tisícem podobných nedodělků, který se po spuštění každého nového projektu postupně vyprazdňuje.

Několik analytických nástrojů mě upozornilo na to, že jsou na mobilních zobrazeních prvky, které Google označí jako nevhodné pro mobilní zařízení. Jde o prvky, které jsou si příliš blízko nebo které jsou příliš malé. Google už několik let razí strategii Mobile First, tedy analyzuje nejdříve zobrazení webu na mobilních zařízeních (včetně vyrenderování a spuštění minimálně části skriptů) a až potom se zabývá desktopem. A věci, které na mobilech nefungují, ty umí opravdu velmi nehezky postihovat.

Celkově je však mobilní verze velmi kvalitně udělaná a myslím, že bude mít úspěch.

Závěrem

V rozhovoru pro Český rozhlas ředitel FTV Prima Marek Singer uvedl, že chce web CNN Prima News dostat mezi největší zpravodajské weby. Pokud tím myslel dejme tomu první desítku, je to v běžném provozu jeden a půl, v dnešní době dva a půl milionu RU měsíčně. To je cíl ambiciózní, nicméně pro televizi, stále největším médium, nikoli nemožný.

Rád konstatuji, že web CNN Prima News je zpracovaný dobře a teď bude zejména na jeho redakci, jestli si najde svoje publikum. Jsem si jistý, že přes několik drobných nedostatků obohatí český internet, a přeji kolegům z Primy, aby byli jejich uživatelé s webem spokojení.

Pro nás ostatní bude bezesporu pobídkou k další tvrdé práci.