 »  První dojmy: Na CNN Prima News zatím vítězí technika a marketing

Diskusní pořady, které vyplnily večerní blok, pokračovaly v tradici „rádia v televizi“. V případě relace Silný hlas Markéty Fialové bychom to mohli vzít doslova. Po marketingové masáži, jak je česká CNN dynamická a jak si bude moderátorka zvát hosty, s jejichž názory nemusíme souhlasit, ale měli bychom si je poslechnout, jsem čekal trochu jiný spád. Debata s farářkou a psychiatrem ve studiu ale byla tak poklidná, že by se mohla předepisovat místo léků na spaní. Silný hlas je úplně zaměnitelné povídání s hostem, jakých najdeme v médiích hromadu. Nemohl jsem se zbavit dojmu, že se dívám na rozhlas s webkamerou.

Hlavní zprávy uzavřela pozvánka na bulvární magazín Showtime, který nabízí novinky ze světa celebrit, reportáže o módě a životním stylu, případně technické vychytávky. Jestli něco výstižně vyjadřuje rozdíl mezi ČT24 a českou CNN, jsou to právě podobné odlehčené pořady, v nichž se potkávají virální příspěvky z Instagramu se žertovnými anketami. V neděli odpovídal grafik Tomáš Břínek (TMBK) třeba na dotaz, jestli někdy vytvořil vtipné koláže s tváří své tchyně Haliny Pawlowské.

Se spuštěním CNN Prima News se na Primu vrátilo sportovní zpravodajství. Ale ve sportovní redakci asi stále sídlí duch magazínu Top Star. „Dvojnásobná olympijská vítězka v roli mámy, kuchařky, učitelky a nakonec i oštěpařky. Stejně jako řada dalších českých žen plní v době omezení několik rolí,“ zněl úvod první reportáže o tom, co teď dělá oštěpařka Barbora Špotáková.

Celkově vypadá zpravodajská hodina jako klasické pop-zprávy komerční televize, na začátek se ale zdálo, že redakce pořádně neví, koho chce vlastně oslovovat. Pro tradiční publikum Primy byly stopáže některých reportáží příliš dlouhé a forma cizí. Pro nové publikum to byla zvláštní směsice seriózních a žoviálních příspěvků doplněných rozpačitě ukončovanými živými vstupy. Televize týdny trénovala podobu zpravodajství a zpracování jednotlivých reportáží, ale jejich kvalita kolísala. Například dikce redaktora Josefa Koliny připomínala víc původní Primu nebo televizi Barrandov. Jeho akční průzkum mezi podnikateli na „nákupní tepně“, jak označil Dejvickou ulici, sklouzával ke komentovanému zpravodajství.

Zjištění z dokumentu pak měla posloužit při navazující diskusi v pořadu 360° Pavlíny Wolfové. Šéfka investigativy Markéta Dobiášová ve studiu usedla proti Jaroslavu Tvrdíkovi, který pomáhal státní smlouvy na nákup zdravotnických prostředků v Číně zprostředkovat.

Tato debata však nebude patřit do zlatého fondu CNN Prima News. Jaroslav Tvrdík je soupeř, na kterého musí být redaktor připravený. Jemu se ale podařilo oponentku rozhodit, debata se rozpadla a stala se z ní nepřehledná bramboračka plná handrkování, které moderátorka pořadu víceméně jen přihlížela, aby ji následně ukončila. Tvrdík zpochybňoval podstatu otázek a výsledný dojem byl takový, že diskusi lépe ustál on. Přitom nákupy v Číně bezesporu mají mnoho zvláštních souvislostí, na něž už delší dobu upozorňují různá média, jen tady se výsledek nepodařil.

Nakonec tedy nejlepšími pořady byly přejaté autorské formáty Richarda Questa a Christiane Amanpourové, kterým Prima dopřála české hlasy. Oba pořady, Quest Means Business i Amanpour, jsou totiž dabované. Jejich fanoušci si je ale už nejspíš našli v originálním znění, i tady je tedy s otazníkem, zda se zrovna oni budou dívat na přeložené verze.

Česká CNN má bezpochyby vynikající studio, které je opravdu velkolepé a umožňuje různá grafická kouzla, scény a snímání. Technicky k žádnému selhání nedošlo. Jen marketing tu vítězí nad obsahem: dlouhé čekání podporované postupně budovanou kampaní vytvořilo dojem, který se zatím nenaplnil. Jsou to ale první dojmy z večera, jenž sama CNN Prima News označovala za představení toho nejlepšího, co má k dispozici. Skutečnou výzvou bude první celodenní vysílání a to, jak se redaktoři poperou s mimořádnými vstupy, nečekanými situacemi a kontinuálním pokrýváním aktuálního dění. Zrcadlem jejich snažení teď už není jenom naleštěná podlaha ve studiu. Hodně štěstí.