 »  Y Soft v Brně vyvinul robota pro testování softwaru. Umí „číst“ a ovládat obrazovku

Software je třeba naučit, co dané obrazce na displeji znamenají, a on už je pak díky namířené kameře začne rozpoznávat. Nejde tedy pouze o tupé klepání robotické ruky „někam“, systém se řídí kontextem.

Systém v současné době pracuje připojený do lokální počítačové sítě a pořízený obraz posílá v RAW formátu, což je datově výrazně náročné. Ruka se připojuje do IoT platformy Y Soft SafeQube 2. Jde o „krabičku“, která disponuje 2 GB RAM, gigabitovým ethernetem, 4GB interní pamětí, displejem nebo procesorem ARM Cortex A7 na 800 MHz.

Y Soft by do budoucna chtěl dojít do stavu, kdy dodá „natrénovanou“ krabičku, která bude schopná pracovat offline. Vizí je i to, že tato technologie automaticky pozná systém, a už nyní je v pokročilé fázi automatická kalibrace.

Projekt robotické ruky prozatím vzniká jako interní nástroj pro usnadnění testování. Do budoucna by z něj ovšem mohl vzniknout nový plnohodnotný byznys Y Softu. Mohlo by to vypadat jako robot určený pro testování embedovaných zařízení. Nemusí jít pouze o tiskárny, ale v podstatě o vše, co má displeje – ledničky nebo třeba automobily. Robot už dnes zvládá testovat rozhraní na chytrých telefonech.

Y Soft k robotovi vyvíjí ovládací dashboard systém běžící ve webovém rozhraní. Software by měl udržet dlouhodobé analýzy a ambicí je také toto všechno napojit do business intelligence.

Nahrazení lidí?

Y Soft v souladu se svými robotickými ambicemi a probíhající automatizací vydal vlastní průzkum toho, jak tyto změny vnímají lidé. Téměř 84 procent lidí si nemyslí, že jejich pracovní místa budou nahrazena roboty. Existují ale určité obavy. Téměř polovina (45,5 procenta) respondentů se obává, že stroje budou činit rozhodnutí, která postrádají prvek lidského myšlení.

Silným faktorem je věk. Téměř 23 procent pracovníků mladších 30 let se obává, že budou nahrazeni roboty, ve srovnání s téměř devíti procenty ve věku 45 až 60 let. U dělníků nad 60 let jsou to čtyři procenta. Většina z nich se domnívá, že se to stane během desetiletí.

Asi polovina respondentů (51 procent) uvedla, že se cítí dobře při práci s robotem, protože jim umožní zaměřit se na zajímavější části své práce. Mezi tři nejdůležitější oblasti, kde lidé spatřují roboty jako užitečné, patří výroba a testování výrobků (34 procent), administrativní úkoly jako běžné zpracování papíru (12 procent), práce recepčních nebo interního helpdesku firem (osm procent pracovníků).

Většina lidí (59 procent) si zároveň nedokáže představit, že by vznikla pracoviště, kde budou fungovat pouze roboti. Nicméně 24 procent z nich uvedlo, že si mohou představit celé pracovní prostředí plné robotů někdy v horizontu příštích 10 let.