 »  Z výdejny radosti dírou na peníze. Stahují se nad Zootem mračna?

Proč má investiční skupina Tomáše Rašky o problematický Zoot takový zájem? Zoot si díky včasnému načasování vstupu na trh a strategii, která se snažila bourat bariéry mezi internetovým a kamenným nakupováním módy (koncept se ovšem z počátku dost hledal), vytvořil jedinečnou pozici na českém trhu a stal se prakticky největším místním internetovým obchodem s oblečením a módou. Problém je, že tuto velmi nákladně vybudovanou pozici je v rychle nastupující silné konkurenci ( About You , Zalando ) možné udržovat jen velmi obtížně.

Otázkou zůstává, jaké má Natland s módním e-shopem do budoucna plány. Podle všeho ale rozhodně nejde o první investici skupiny do problematického módního byznysu. Jak v minulosti informoval deník E15, skupina dříve odkoupila také většinu závazků zkrachovalé společnosti Premium Fashion Brands (PFB) advokáta Jaroslava Havla, která na tuzemském trhu zastupovala luxusní značky jako Armani Jeans a Hugo Boss.

Přestože je Natlanad správcem pohledávek Zootu, akciový podíl ve společnosti zatím nevlastní. Prý to pro skupinu ani není priorita, tou má být naopak rychlá restrukturalizace společnosti. „Se skupinou Natland jsme postupně našli dohodu o budoucím rozvoji a i řešení závazků z minulosti,“ nechal se v tomto kontextu slyšet pro Hospodářské noviny zakladatel a ředitel Zootu Ladislav Trpák.

O tom, že si společnost nechce nechat ujít příležitost aktivně zasáhnout do budoucnosti Zootu, svědčí i fakt, že mezi akcionáři prosadila, aby byli do vedení Zootu přizváni dva noví externí konzultanti – Lukáš Uhl, který se podílel na rozjezdu rozvážkové služby Dáme jídlo , a Robert Vojáček, kterého si pro změnu mohou čtenáři spojit s jeho působením v taxislužbě Liftago a startupu Lidskásíla.cz .

Natland Finance skoupil nejen závazky vůči Raiffeisenbank, ale také závazky vůči dalším partnerům, především z řad dodavatelů. Fond tak nyní vlastní velkou část celkových závazků Zootu, celkem se jedná o závazky v hodnotě 150 milionů korun. Natland, který se tak už nyní dostal do pozice, kdy může a bude rozhodovat o dalším směřování Zootu, má v plánu odkoupit i zbývající závazky, zejména ten, který patří společnosti Citibank Europe.

Ten je jedním ze dvou hlavních pilířů skupiny Natland Group , která je většinově vlastněná a řízená (je předsedou představenstva) podnikatelem Tomášem Raškou. Skupina se věnuje většímu spektru aktivit, které zahrnují například developerskou činnost a rizikové investice. Mezi klíčové aktivity společnosti patří venture kapitálové investice do velmi mladých společností a správa problémových aktiv.

Hromadící se problémy dal tušit už loňský rok, kdy se společnost v prvním pololetí propadla do účetní ztráty . Zoot tehdy sice zvýšil tržby meziročně o desetinu (na 518 milionů korun), provozní výsledek hospodaření (EBITDA) se ale dostal do ztráty 55,2 milionu Kč.

Strategie, která z počátku přilákala velké množství zákazníků a takzvaně „prolomila ledy“ v internetovém nakupování módy v Česku, se později ukázala jako OPEXová (provozně nákladová) koule u nohy. Množství vratek a jejich management, který se dal zvládat při počátečním množství zákazníků, se podle všeho jen velmi špatně škáluje. Když tedy vyrostl Zoot z obratu necelých 6 milionů Kč v roce 2010 až k loňské miliardě, adekvátně s tím se znásobila i kumulovaná ztráta. Ta v loňském pololetí dosáhla závratné půlmiliardy korun. Management společnosti loni ze špatných výsledků obvinil špatné počasí a nevydařenou jarní sezónu, to ale zjevně není jádro dlouhodobého problému.

Ztráta se u začínající firmy, která cílila na dobytí pozice jedničky na trhu, dala snadno přehlédnout jako součást strategie. Firmě se také poměrně dlouho dařilo získávat další a další rozjezdový kapitál tím, že do akcionářské struktury přibírala nové investory. Asi nejznámějším VC, který do Zootu investoval, je zakladatel serveru Centrum.cz Oldřich Bajer. Zoot ale nepohrdl ani drobnými investory, v uplynulých několika letech emitoval firemní dluhopisy celkem za 230 milionů korun – těm bude za tři roky končit splatnost. Otázkou zůstává, co dál.

Zoot byl nyní dotlačen do pozice, kdy je nucený jednat o podmínkách restrukturalizace svých dluhů. To v praxi vlastně neznamená nic jiného než eufemistické ekonomické označení faktu, že se společnost musí u svých věřitelů doprošovat odpuštění části závazků a probíhá licitování o tom, za jakých podmínek se tak stane.

To je zejména pro majitele firemních dluhopisů obávaná noční můra, na druhé straně je to ale také ideální příležitost pro finanční dravce (mezi které zjevně spadá i Natland), neboť si společnost momentálně vůči věřitelům nemůže nijak vyskakovat a dají se vyjednat podmínky, na které by zdravá firma v životě nepřistoupila.