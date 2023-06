Za 100milionovou kryptokrádeží z Atomic Wallet stojí severokorejští hackeři

Za krádeží z non-kustodiální kryptopeněženky Atomic Wallet, nad kterou se protáčejí panenky, nestojí nikdo menší, než legendární a obávaná severokorejská APT skupina Lazarus Group.

S touto tezí alespoň v úterý definitivně (po podezření z minulého týdne) přišla blockchainová forenzní společnost Elliptic. Ta zároveň přinesla nový odhad celkových ztrát uživatelů peněženky. Ti měli kvůli ztraceným kryptoměnám přijíto částku převyšující 100 milionů dolarů. Největší známá individuální ztráta nejmenovaného uživatele dělá 7,95 milionu dolarů (asi 175 milionů korun).

Pokud je tato teze pravdivá, jde o první velkou krypto krádež, kterou má Lazarus Group na svědomí od taktéž stomilionového hacku Horizon Bridge. Ten se symbolicky odehrál přesně před rokem, tedy v červnu 2022.

Provozovatel non-kustodiální peněženky 3. června potvrdil, že obdržel zprávy o napadení peněženek některých uživatelů a uvedl, že bylo napadeno méně než 1 % jeho aktivních peněženek. Toto číslo bylo pravděpodobně podhodnocené, další aktualizace zatím ovšem neposkytl.

Ellipticu se podařilo shromáždit poměrně velké množství peněženek obětí hacku, konkrétně se jednalo asi o pět a půl tisíce peněženek. Pak již stačilo vše prohnat nástrojem na blockchainovou analýzu, v daném případě, Elliptic Investigator, a celkový obraz se začal skládat.

At the moment less than 1% of our monthly active users have been affected/reported. Last drained transaction was confirmed over 40h ago.



Security investigation is ongoing. We report victim addresses to major exchanges & blockchain analytics to trace and block the stolen funds.