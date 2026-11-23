Obchodníci dobře vědí, že zákazníci slyší na příběhy. A pokud bychom měli hledat silný příběh českého e-shopu, jedním z těch marketingově nejvhodnějších by byla značka Kvalitex. Rodinná textilka, kterou založili Josef a Lena Handrejchovi ještě když Lena byla na mateřské a Josef dokončoval bakaláře v Liberci. Odstartovali v bytovce v Písku. Kladli důraz na materiály, budovali vlastní šicí dílnu, zakládající manželé stáli v čele firmy a byli pyšní na to, že během covidu nikoho nepropustili. Byznys se v roce 2020 mohl přestěhovat do vlastního průmyslového objektu, který pro něj manželé koupili, a stabilně fungoval. Do roku 2023.
To je rok, kdy začala na český trh výrazněji pronikat platforma Temu. Ta už koncem roku patřila mezi nejstahovanější aplikace v českých obchodech na Google Play a App Store. A šlo o první rok, který ovlivnil budoucí vývoj Kvalitexu. Od té doby do roku 2025 podle vyjádření tohoto e-shopu především Temu shodilo jeho obrat mezi téměř o třetinu, konkrétně z 16,9 milionu Kč na 11,7 milionu. A rok 2025 byl pro firmu ekonomicky vůbec nejtěžší.
Josef Handrejch přitom vysvětluje, že v jistou chvíli prostě přestalo dávat smysl přetahovat se s Temu o reklamu.„Nedošlo pouze k prodražení naší reklamy, ale hlavně k situaci, kdy se naše reklama přestala zobrazovat a nedávalo smysl do ní dál investovat. Nevycházelo to ekonomicky,“ říká.
V únoru 2026 se tak firma rozhodla kompletně překopat svou značku a pokusila se začít znovu. Do akce vložila 500 tisíc Kč a rebrand to byl dalekosáhlý, od nového loga po odlišnou komunikaci směrem k zákazníkům.
„Vlastně jsme změnili úplně všechno: vizuál, grafiku, prozákaznicky nastavený e-shop včetně zakázkové výroby a práce s tématy, abychom se odlišili od globálních tržišť. Ve firmě se změnil i přístup k zákazníkovi a pracujeme na velmi otevřené a vřelé komunikaci směrem ven z firmy. Tyto kroky jsou pro nás prioritou,“ říká Josef Handrejch. Sám se stal tváří brandu zarámovaného jako „Pepa z Kvalitexu“, který staví na něm jako osobě: vede folklorní soubor a je zastupitel města Písek, a firma jej propojuje s identitou e-shopu.
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Společnost říká, že se těžiště propagace přesunulo z klasického výkonu na obsah. Primární pozornost dostaly kanály obsahového marketingu, jako je blog a SEO obsah, mailingová práce s databází zákazníků a videoobsah kolem Pepy. Cílem se totiž stalo budovat brand kolem osoby zakladatele. Reklamy na platformách Meta a Google Ads ale firma nezastavila. Jejich cílem je držet PNO, tedy poměr reklamních nákladů k tržbám připsaným reklamě, kolem 20 %. Jinými slovy, na každých sto korun takto vykázaných tržeb připadá zhruba dvacet korun výdajů na reklamu.
Za období od 1. ledna do 25. října 2026 vynaložil Kvalitex na reklamu v Google a Meta 837 tisíc korun, o 82 % více než ve stejném období předchozího roku. Platformy mu za tu dobu připsaly tržby 4,22 milionu Kč, zatímco o rok dříve to bylo 2,51 milionu. Jde o údaje z atribuce reklamních platforem, které si mohou stejnou objednávku započítat obě, ale firma z rozdílu v reklamních nákladech a takto vykázaných tržbách počítá, že každá koruna investovaná navíc přinesla přibližně 4,5 koruny tržeb navíc.
Aby chápali, že lokální výroba má své limity a cenu
Situaci mezitím začala měnit i evropská pravidla. Od 1. července 2026 se na zásilky ze zemí mimo EU v hodnotě do 150 eur vztahuje prozatímní clo tři eura za položku, respektive za příslušný druh zboží v celním prohlášení. Od 1. listopadu přibyl ještě dvoueurový manipulační poplatek za dovoz e-commerce zásilek ze zemí mimo EU.
Čínská tržiště se na českém trhu zabydlela hluboce a ukazuje to obrovské množství zásilek, které až do letošního zavádění nových poplatků rostlo. Ale taky například data z průzkumu DPD za loňský rok. Čína byla loni nejčastější zahraniční zemí, odkud Češi nakupovali online: zkušenost s nákupem tam mělo 53 procent respondentů. Následovalo Německo s 36 procenty a Polsko s 27 procenty. Čínský podíl byl navíc vyšší než evropský průměr, který činil 48 procent.
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Pokud chtějí české e-shopy podobného zaměření na trhu uspět, vypadá to, že zdůrazňovat svůj původ je jednou z cest. Jednou z takových firem je Black Mountain, liberecká značka, která od roku 2011 tvoří dámské oděvy podle vlastních střihů. Oblečení šije v Česku v malých sériích a ukazuje i práci ve své liberecké dílně. „Takže od prvopočátku oslovujeme zákaznice, které chtějí lokální výrobu a chápou, že má své limity a svoji cenu. Bez této komunikace by bylo těžší vysvětlit rozdílnosti naší malé výroby a velké nadprodukce z Asie,“ popisuje pro Lupu Adéla Fleišmanová z marketingu firmy.
Nedokáže říct, jak velký vliv čínské platformy na společnost měly. „Cena samozřejmě hraje roli. I zákaznice, která se k nám ráda vrací, má svůj rozpočet a limit na nákupy,“ říká k nabídce a věří, že zákaznice chápou mimo jiné i zvýšený náklad na výrobu. Firma se aktivně snaží vysvětlovat takzvané cost per wear, tedy přepočet toho, kolik stojí jedno nošení oblečení. To používané více sezón může působit levněji. „Ale nebudeme lhát, že nepociťujeme tlak a pokud se bude i nadále snižovat podpora české oděvní tvorby, bude to mít dopad na dlouhodobé udržení řemesla v Čechách. Ochrana českých výrobců ze strany státu popravdě moc neexistuje. Přesto se my, a věřím že i další oděvní firmy, nevzdáváme a bojujeme,“ popisuje Fleišmanová.
Výkonnostní reklama na Googlu a Metě je dál pro řadu e-shopů jedním z hlavních zdrojů návštěvnosti a objednávek. Když ale rostla cena za tyto reklamy, mohlo to také znamenat, že se návštěvníka už jednoduše nevyplatilo na web vůbec přivádět. Podle odpovědí několika e-commerce hráčů pro Lupu může stát získání jedné objednávky skrz reklamy necelých 200 Kč, ale také 800 Kč. A pokud tito lidé utratí v obchodě příliš málo, může e-shop zůstávat v minusu. Jedinou šancí je, aby takové zákazníky obchodník přiměl nakupovat opakovaně. Problémem je tak i to, když obchod prodává zboží, u něhož zákazník snadno porovná cenu s nabídkou na tržišti, a příště půjde jinam.
Na reklamu na internetu má Black Mountain agenturu, která hlásí, že poslední dobou vnímá snížení ceny na Google Ads. „A to zejména u klientů, kteří prodávají sortiment, který je často nakupován na Temu a jemu podobných e-shopech,“ popisuje s odkazem například na kryty a doplňky ke smartphonům. „Nedá se ale jednoznačně tvrdit, že pokles cen reklamy přímo souvisí se zavedením cel. Mohly jej ovlivnit i další faktory. Každopádně se to neděje plošně, ale jen u určitých typů klientů,“ popisuje. Konkrétně pro Black Mountain to prý neplatí.
Shein se stáhl, místo našli další hráči
Temu z evropských reklamních aukcí úplně nezmizelo. Po zavedení cla a poplatků sice výrazně ustoupilo, ale po několika týdnech se do části aukcí vrátilo. Shein mezitím odešel a zatím se nevrátil. A v některých reklamních aukcích na Googlu se po zavedení nových poplatků zmírnil cenový tlak, ukazuje platforma Smart Ecommerce (smec).
Podle té se podíl inzerentů, kteří ve svých aukcích Google Ads zaznamenali Temu, před zavedením nových poplatků pohyboval kolem 75 procent. Krátce po jejich zavedení klesl přibližně na třetinu, na podzim už ale Temu znovu zaznamenávala zhruba polovina sledovaných inzerentů. Shein se z aukcí postupně vytratil a na podzim v nich byl téměř neviditelný. Jenže smec taky poukazuje na to, že tam, odkud se čínské platformy stáhly, nastupují další hráči. Joom se na začátku roku objevoval v aukcích zhruba u deseti procent inzerentů. Do podzimu se dostal přibližně na třetinu. V kategorii módy a životního stylu ho zaznamenaly dokonce zhruba dvě třetiny inzerentů.
K tomu posílily „Fake heritage shops“ – e-shopy s falešnou historií, které se vydávají za zavedené evropské nebo lokální značky, ve skutečnosti ale prodávají levné zboží dovážené z Číny. Mimo jiné používají lokální názvy, umělou inteligencí generované fotky a tvrdí, že fungují už řadu let. Smec u nich nepočítá podíl, ale ukazuje, že zatímco hned po zavedení nových poplatků jejich počet poklesl, teď se objevují častěji než dříve.
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Zmíněná čísla vycházejí ze sledování asi 500 evropských inzerentů a ukazují, u kolika se daná platforma objevila jako konkurent ve stejných reklamních aukcích. Smec tento ukazatel používá jako vodítko k tomu, jak silně jednotliví hráči do aukcí vstupují.
Nejde ale o plošné zlevnění ve všech reklamních systémech. Třetí čtvrtletí přineslo i tak meziroční růst ceny za proklik ve standardních Google Shopping kampaních, ten ale zpomalil z přibližně 6 % ve druhém čtvrtletí na 0,5 %. Samotná cena za proklik se v průběhu léta pohybovala kolem 35 až 36 eurocentů, v červnu dosahovala zhruba 38 centů. Ve vyhledávacích kampaních na Googlu naopak cena za proklik meziročně vzrostla asi o 2,5 %.
V českém prostředí divoký růst popisoval pro Lupu zakladatel českého e-shopu Bastard Martin Matez Jindra. Uvedl, že na Facebooku a Instagramu mu od roku 2023 do letošního jara vzrostla cena za tisíc zobrazení o 40 procent a cena za proklik o 55 procent. Náklady na získání jedné objednávky se podle něj zvýšily ze 165 na 215 korun, zatímco průměrná hodnota objednávky činí zhruba 600 korun. Samotné získání objednávky tak spolkne přes třetinu její průměrné hodnoty.
Tlak levných dovozů
Tržiště jsou problémem pro řadu e-shopů nejen kvůli reklamě. Například průzkum GLS Vibe Index hovoří o tom, že 41 % majitelů a jednatelů českých e-shopů označuje levnou zahraniční konkurenci za překážku růstu. Velká mezinárodní tržiště zmínilo 36 procent těchto respondentů. U prodejců módy a obuvi je tlak levných dovozů ještě výraznější, pociťují ho dvě třetiny obchodníků.
Průzkumy mezi nakupujícími jsou obvykle přívětivé a pokud jde o to, jak o sobě zákazníci hovoří, často zmiňují jako důležitý faktor kvalitu. Jenže důležité je i to, jak se k informacím dostanou. Například podle zářijové E-commerce Study 2026 od Asociace pro elektronickou komerci považuje 87 % online nakupujících za důležitý kvalitní popis vlastností produktu a 84 % přehlednost e-shopu. Mezi požadované faktory se řadí i jistota, že je zboží skutečně skladem. Nejnižší cenu na trhu označilo nicméně za důležitou 80 % lidí.
ČSOB v zářijové sektorové analýze uvádí, že stovka největších e-shopů rostla loni více než dvojnásobným tempem oproti celému trhu. Jenže právě menší hráče podle analýzy zatěžují vysoké náklady na získávání zákazníků a tlak na marže.
Ani v Kvalitexu se nepovedlo všechno. Firmě trvalo po rebrandu několik měsíců doladit spolupráci s marketingovou agenturou, což jednoznačně „stálo čas a peníze“. Některé aktuálně běžící kampaně vnímá Handrejch negativně a s jejich výsledky spokojený není. A snaží se být s investicemi opatrný: firma podle něj vědomě drží nižší tempo, protože každá chybná investice se v při jejich velikosti pozná hned. „Pracujeme hlavně na mravenčí práci, která nemá okamžitý efekt, ale věříme, že se v budoucnosti projeví kladně,“ říká šéf e-shopu.
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