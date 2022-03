Zasáhnou ruské rakety i kryptoměny? Proti obcházení sankcí by měly bojovat samotné firmy

Přiškrcení finančních toků je fakticky jediná zbraň, kterou dnes Západ má k zastavení ruského vraždění na Ukrajině. A to aniž by vyvolal třetí světovou válku. V Moskvě a Petrohradu už se tvoří fronty u bankomatů, tamní burza je zavřená nejdelší dobu od roku 1917, rubl potkal strmý pád a napjatě se proto očekává, že by zejména vlivným mohla dojít s Putinem a jeho zbytečnou válkou trpělivost. Není proto divu, že jak běžní lidé, tak i boháči začali houfně utíkat i do kryptoměn. Na druhé straně se pak západní regulátoři logicky snaží ucpat díry v sankcích, kterými by mohlo Rusko upustit páru.

Konkrétně francouzský ministr ekonomiky a financí Bruno Le Maire před novináři po středečním jednání Evropské Rady, jasně řekl, že euroorgány pracují na zpřesnění a doplnění sankcí právě o oblast kryptoměn. Tady je důležité, že právě v prvním pololetí Francie předsedá Radě EU a je tedy zodpovědná za přípravu a vyjednání všech takových návrhů. V druhém pololetí letošního roku to mimochodem bude Česká republika.

Po zahrnutí kryptoměn volala už na začátku invaze před týdnem i šéfka Evropské centrální banky, původem francouzská politička Christine Lagarde a právě její instituce k tomu již vydala rychlou a neveřejnou analýzu. Podobně se vyjádřil i eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni s tím, že si odpovědné orgány většího zájmu o kryptoaktiva již „všimly“ a zvažují „zda mohou být využity k obcházení sankcí.“ V USA pak napsala urgentní dopis vlivná skupina senátorů vládnoucí Demokratické strany šéfce tamní centrální banky FED Jane Yellen. Tlačí zejména vlivná senátorka Elizabeth Warren, nechvalně proslulá až fanatickým voláním po utahování šroubů digitální ekonomice.

Úlohu kryptoodvětví v možném obcházení sankcí už Lupa shrnula. Žádný z představitelů EU ani USA ale zatím neupřesnil, jaká opatření konkrétně zvažují. Pojďme se tedy podívat, jaké jsou možnosti.

1. Nedělat nic

První a pro mnohé nejlepší varianta, je zkrátka nepřijímat žádné unáhlené kroky. Zapálení propagátoři krypta to neradi uslyší, ale hlavním argumentem je stále jeho objem a z toho plynoucí význam pro celý finanční systém. Tržní hodnota samotného bitcoinu se sice pohybuje již přes 800 miliard dolarů a právě v posledních dnech se zvýšeným zájmem roste o více než 15 procent. Odvětví decentralizovaných financí (DeFi) pak dosahuje 134 miliard dolarů. Jenže tady jsme ještě ve vyšších částkách, jen zmražená dolarová aktiva Centrální banky Ruské federace dosahují 640 miliard dolarů.

Před začátkem krize se navíc objem kryptoochodů s rublem podle údajů Chainanalysis pohyboval jen na úrovni 60 milionů dolarů denně. V případě těžby pak z dlouhodobé zkušenosti z Íránu vyplývá, že režim zvládl dosud podle odhadů natěžit za levnou elektřinu jen maximálně miliardu dolarů. Je tak jasné, že úplně obejít sankce se touto cestou Rusku nepodaří. Paradoxně tak dnes kryptoaktivům může uškodit spíše jejich popularita a vymstít se může i pochopitelná a upřímná snaha je propagovat jako nezávislý finanční systém.

Nedělat nic evropští a američtí regulátoři nejspíš nezvládnou nejen z důvodů politických tlaků, ale i proto, že regulace kryptoměn je právě nyní v hledáčku zájmu. Evropský parlament aktuálně dokončuje překvapivě třaskavé projednávání nového nařízení MiCA a finální kompromis s členskými státy se dost možná může hledat až během českého předsednictví EU. Americká komise pro cenné papíry SEC již také chystá pravidla obchodování, takže současná situace jde regulátorům takzvaně do rány.

2. Zákaz obchodování

Na druhou stranu bychom se ale neměli obávat ani nějakého plošného zákazu kryptoaktiv, nebo obchodování s nimi. Hlavním argumentem přitom je, že samotná Ukrajina krypto masivně využívá ve svůj prospěch a vláda má své vlastní oficiální peněženky, kam lze přispět. Podle odhadu Global Blockchain Business Council se jim touto cestou již podařilo vybrat 30 milionů dolarů. Stejně tak už vzniklo několik charitativních DAO, nejznámější z nich UkraineDAO spoluzaložila známá ruská prodemokratická feministická skupina Pussy Riot a společně vydražili NFT ukrajinské vlajky za více než 6,7 milionu dolarů. NFT chystá vydávat i samotná vláda prezidenta Volodymyra Zelenského, kde se o digitální aktivity stará vicepremiér Michailo Fedorov.

Potenciální sankce, či opatření k jejich obcházení tak budou pravděpodobně mnohem cílenější a lze odhadnout, že se budou podobat těm z tradičního finančního světa. Například od mezinárodní platební sítě SWIFT zatím byla zatím odstřižena jen sedmička ruských bank (Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya, Sovcombank, VEB a VTB) a chybí mezi nimi největší Sberbank. Navíc se nesmí převádět zdroje osob a institucí na sankčním seznamu. Omezení karet a mobilních plateb se také týká jen sankcionovaných institucí.

Na druhou stranu se ozývají kritické hlasy, že v této podobě jsou sankce neúčinné, jak SWIFT funguje a proč současné sankce nejsou žádná atomovka, hezky shrnuje analytik České spořitelny Michal Skořepa. Některé země EU již také chtějí zákazy rozšířit a lze očekávat, že pokud ke zpřísnění dojde, tak v příští vlně sankcí, kde by měla být zahrnuta právě i kryptoaktiva. Přísnějšímu přístupu ke kryptoodvětví napovídá také prostý fakt, že přes něj západní státy neplatí Rusku za plyn a ropu, což jej od úplného odstřižení od tradičního finančního systému stále do velké míry chrání.

Problém dnes představují zejména některé z největších kryptosměnáren, jako Binance a OKX se sídlem v Karibiku, které zavedení sankcí proti Rusku od počátku rovnou odmítly. Naopak v USA sídlící a na newyorské burze obchodovaný Coinbase jasně řekl, že bude blokovat jakékoliv transakce zahrnující strany z Ruska. K zablokování adres ruských uživatelů pak přímo vyzval ukrajinský digitální vicepremiér Fedorov.

Pro odhad toho, jak by mohly sankce vypadat je potřeba si připomenout úvodní kontext uvalených sankcí. Cílem není jen postižení samotného Putina a jeho blízkých, ale i tlak na celý režim skrze oligarchy a běžnou populaci. Pro regulátory je také nejsnazší zasáhnout centralizovaná slabá místa v podobě směnáren a uvalit na ně rozšířené povinnosti kontroly a odpovědnost za dohledání koncových vlastníků převáděných kryptoaktiv. Likvidační by to mohlo být zvlášť pro menší směnárny a samozřejmě by vzrostly náklady a s nimi i poplatky. Do špatné pozice by se také mohly dostat plně decentralizované DeFi systémy, na něž se úřadům špatně dohlíží kvůli absenci centralizovaného prvku.

Pořád ale bude existovat možnost taková opatření obcházet skrze nepřiznané nastrčené prostředníky, podobně jako u systému SWIFT. V krajním případě tak může dojít až k úplnému odstřižení kryptoměn od tradičních fiat měn. To by samozřejmě znamenalo zásadní ránu nejen pro jejich hodnotu, ale i velkou ránu pro nadějné rozšíření DeFi mezi běžné klienty i pro teprve se rodící web3. Na druhou stranu by něco takového vyhovovalo těm, kdo celému odvětví nepřejí, ať už kvůli obavám o bezpečnost, nebo z konkurence.

3. Radši sami a chytře

Právě proti možným lobbistickým tlakům by se mělo samotné kryptoodvětví začít aktivně bránit. A to nejen upozorňováním na pozitivní roli a příspěvky Ukrajině, ale hlavně vůči regulátorům dřív, než sami přistoupí k akci. Cestu ukazuje výzva České fintech asociace z tohoto týdne. Sdružení finančně-technologických firem od startupů po největší banky v něm jasně říká, že je potřeba, aby sami a dobrovolně hlídali možné pokusy o zneužití kryptoaktiv, i nad rámec zákonných povinností. Existují při tom technické nástroje pro detailní sledování původu a tokenů i monitorování celých sítí. Blockchain samotný přitom nabízí mnohem vyšší úroveň transparentnosti, než běžné finanční systémy a zrovna dnes se toho dá využít.

To ale samo o sobě nestačí. Fintech doporučuje také dobrovolně zvýšit úroveň kontrol klientů nad rámec zákonných povinností a také hlásit i sebemenší podezření regulátorům. Logikou přitom není jen „raději to uděláme sami, než nám to nařídí,“ ale také fakt, že samotné firmy zavedou potřebná opatření efektivněji, flexibilněji a levněji na dobrovolné bázi, než na základě rigidního předpisu.

Klíčová je ale hlavně otevřená snaha přispět a bez patosu se podílet na společném boji s agresorem. Postoj finančního světa, ale i firem jako ABRA, nebo Jablotron, které samy odstřihly ruské a zejména sankcionované klienty, je tak poněkud v kontrastu s nefinančním digitálním odvětvím. Kde se naopak strhl boj třeba o blokování domén sdružením CZ.NIC, či odmítnutí odpojení Ruska ze strany RIPE a ICANN, které o to požádala přímo ukrajinská vláda. Aniž by někdo chtěl rezignovat na hodnoty a ideály, v současné situaci se cení „hlavně něco rychle udělat,“ dát najevo snahu a jasnou pozici. Když už pro nic jiného, tak „co jste dělali, když byla válka“ bude do budoucna nepochybně silný argument při debatách o další regulaci digitální ekonomiky.

Pro samotné kryptoodvětví jde přitom o nesmírně složité a těžké rozhodnutí, přímo mentální posun směrem, kam nechce jít. V jeho genech je zakořeněn pravý opak, základem je nejen decentralizace, ale také svoboda a libertariánské ideály. Lze předpokládat, že mnozí budou argumentovat, že je lepší přijít třeba o spojení s tradičním finančním světem, než úzce spolupracovat s regulátory a fakticky se zařadit po bok fintechů i bank. Dnes ale již není pochyb, že v oblasti kryptoaktiv dříve či později dojde ke ztrátě politického panenství a současná krize to jen urychlí.

Doufejme, že zástupci nejperspektivnější technologie pro budoucnost internetu tomu nebudou jen pasivně přihlížet a čekat, co na ně dopadne. Ale aktivně sami přijmou chytrá a efektivní opatření proti obcházení sankcí. K čemuž mají ostatně mnohem lepší předpoklady než ti, kdo staví na mnohdy zastaralých bankovních systémech, jako je SWIFT.