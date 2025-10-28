3D tiskař Josef Průša získal státní vyznamenání. Obdržel ho také otec e-governmentu Ondřej Felix

Prezident republiky Petr Pavel během dnešního státního svátku již potřetí uděloval státní vyznamenání. Dočkali se i tři zástupci technologického sektoru, kteří obdrželi medaile Za zásluhy (celkově jich bylo uděleno 32).
Prvním takto oceněným byl Josef Průša, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Prusa Research, která patří k největším výrobcům 3D tiskáren na světě. Průša teď kromě jiného bojuje s praktikami čínských konkurentů, o čemž píšeme v našem aktuálním textu. Prezident Průšu ocenil za to, že “výrazně přispěl k rozvoji 3D tisku, jeho popularizaci a zpřístupnění široké veřejnosti, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.”
Medaili Za zásluhy dále obdržel Ondřej Felix, který dlouhá léta v Česku budoval základy e-governmentu. Ten podle Pavla “významně přispěl k rozvoji a implementaci digitální infrastruktury pro veřejnou správu České republiky, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.”
Oceněn byl také Tomáš Jungwirth, vědec a vedoucí Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Prezident ocenil, že jeho tým “stál za objevem, který otevírá cestu k tisíckrát rychlejšímu ukládání digitálních dat, za zásluhy o stát v oblasti vědy.”