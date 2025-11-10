Lupa.cz  »  3D tiskárny Prusa Research fungují i jako hudební nástroj. V Kunsthalle vznikl interaktivní orchestr

3D tiskárny Prusa Research fungují i jako hudební nástroj. V Kunsthalle vznikl interaktivní orchestr

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

tiskárny Prusa Research v Kunsthalle Autor: Kunsthalle
tiskárny Prusa Research v Kunsthalle

V pražské Kunsthalle odstartovala výstava, jejíž hlavní roli hrají tiskárny Prusa Research. Osmnáct 3D tiskáren se v rámci instalace CTRL+Play proměnilo v interaktivní hudební nástroj. Projekt vznikl ve spolupráci s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši a společností Prusa Research. Umožňuje návštěvníkům skládat vlastní skladby pomocí zvuků těchto tiskáren.

Návštěvníci ovládají speciální kontroler a s ním můžou vyzkoušet, jaké tóny dokážou 3D tiskárny zahrát. Zvuk doplňují synchronizovaná světla a pohyby zařízení, čímž vzniká audiovizuální orchestr. Za projektem stojí digitální designér Michael Rosa, který v poslední době spolupracoval s hudebníky jako Smack, Ben Cristovao nebo Nik Tendo. Na vývoji se podílel také hudebník Leoš Hort alias HRTL, performer na modulární syntezátor. Technologické zázemí a výrobu zajistil PrusaLab, hi-tech prototypingové studio a makerspace pod hlavičkou Prusa Research.

Instalace vznikla v dětské části, přímo pro prostor Kidshalle v Kunsthalle Praha. Tematicky navazuje na historii budovy jako bývalé transformační stanice a rozvíjí motivy elektřiny, světla a pohybu.

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká výrobce 3D tiskáren Průša, který bojuje s „patentovou smrští“ z Číny Přečtěte si také:

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká výrobce 3D tiskáren Průša, který bojuje s „patentovou smrští“ z Číny

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Záhadný sabotér "z Prahy" trollí ransomwarový gang

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).