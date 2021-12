3D tiskárny, školka i lamy. Průša Research chce vybudovat nové sídlo na pražské Palmovce

Pomůžeme z nedostavěného areálu na pražské Palmovce vybudovat centrum veřejného života i nové sídlo naší firmy, navrhuje pražskému magistrátu výrobce 3D tiskáren Josef Průša. Zveřejnil návrh projektu, který by do dvou let chátrající stavbu proměnil v multifunkční areál.

Do budov by se podle záměru měla přestěhovat kompletní firma Prusa Research, jejímž 700 zaměstnancům už přestává stačit dosavadní sídlo v pražských Holešovicích. „Firma vyrostla v posledních několika letech více než desetinásobně. Aktuálně potřebuje na provoz přibližně 15 000 m2 a do budoucna počítá až s dvojnásobkem,“ vysvětluje.



Autor: Prusa Research Vizualizace možné nové podoby areálu na pražské Palmovce

Magistrátu nabízí projekt, který by kromě výrobny 3D tiskáren a firemních kanceláří na Palmovce vybudoval také veřejnou technologickou dílnu, knihovnu, technologický inkubátor, výukový sál, školku nebo galerii. Na střeše výškové kancelářské budovy by měla podle záměru vzniknout zahrada. Na Palmovku by se měly přestěhovat také ovce či lamy, které už dnes společnost ve svém sídle chová.

Palmovka by se podle Průši mohla stát i cílem turistů. „Už nyní pravidelně pořádáme prohlídky výroby v naší firmě. Na naši 3D tiskovou farmu, která je se skoro 600 tiskárnami s přehledem největší na světě, se jezdí dívat čeští fanoušci 3D tisku i zahraniční turisté,“ přibližuje firma.



Autor: Prusa Research Vizualizace možné nové podoby areálu na pražské Palmovce

Průša nedávno v sousedství Palmovky koupil areál Štrasburk v ulici Švábky. „Doufáme, že magistrát využije naší nabídky na společnou diskusi o obou místech zároveň – tedy o Švábkách i budově nedostavěné Palmovky. Jde o jedinečnou příležitost pro vdechnutí života do této problematické lokality a smysluplné využití chátrající stavby,“ říká Průša.

Náklady na vybudování areálu se podle jeho firmy mohou vyšplhat na 500 milionů až 1 miliardu Kč. Kolik by byla ochotná investovat samotná firma, zatím Průša neví. „To je zatím předčasné, záleží na tom, jak by dopadla případná jednání s magistrátem. Nevíme, jestli náš návrh vůbec reflektuje,“ řekl Lupě mluvčí firmy Martin Bach. Návrh je podle něj zatím ve stadiu vizualizací, konkrétní projektové zadání zatím firma nemá.

Nová Palmovka byl projekt na stavbu nové radnice Prahy 8 a obchodního centra. Stavba začala v roce 2014, ale brzy se kvůli soudním sporům o peníze zastavily. Letos v září zastupitelstvo Prahy 8 schválilo převod pozemků na magistrát. 16. prosince má o převodu jednat zastupitelstvo hlavního města Prahy.