AI videogenerátor Sora končí, OpenAI přijde i o miliardovou investici od Disneyho

Videoaplikace Sora, která byla považována za AI konkurenci TikToku, po půl roce překvapivě končí. Firma OpenAI to zatím bez dalších podrobností oznámila na sociální síti X. „Brzy zveřejním další informace, včetně termínů, kdy přestane fungovat aplikace a API, a detailů o tom, jak si budete moci stáhnout své výtvory,“ stojí v oznámení.
Šéf firmy Sam Altman před ním oznámil konec aplikace Sora zaměstnancům. Podle amerického deníku Wall Street Journal (WSJ) jim řekl, že firma ukončí nejen provoz aplikace, ale uzavře i přístup vývojářů k AI modelu, který ji pohání. Generování videí nebude dostupné ani v chatbotu ChatGPT.
OpenAI aplikaci spustila loni na konci září. Mělo jít o základ nové sociální sítě, kde uživatelé mohli pomocí AI modelu generovat krátká videa, sledovat výtvory jiných uživatelů nebo je vzájemně mixovat.
Na konci roku 2025 také firma uzavřela smlouvu s filmovým studiem Disney. Dohoda jí dala licenční práva k používání podoby stovek postav z filmů a seriálů Disney při generování AI videí. Studio také oznámilo, že do OpenAI investuje 1 miliardu dolarů. Podle WSJ ale Disney po ukončení aplikace Sora svůj investiční záměr přehodnotil.
Podle komentářů v zahraničních médiích ukončení Sory patrně souvisí se změnou strategie OpenAI. Firma se loni dostala pod tlak konkurence, která dotáhla její náskok ve vývoji AI produktů. Altman vyhlásil ve firmě poplach a zavelel k soustředění na vlajkové produkty jako je AI model GPT.