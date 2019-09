 »  Alibaba představila vlastní čip pro umělou inteligenci

Karel Wolf

Alibaba představila vlastní čip navržený pro výpočty spojené se strojovým učením a umělou Inteligencí.

Čip nese název Hanguang 800 a měl by výrazně optimalizovat ML/AI výpočty. Jako příklad nasazení uvádí Alibaba své online tržiště Taobao.com, kde musí firma procesovat miliardy produktových obrázků. To co stará konfigurace postavená konvenčně na sestavě GPU procesovala hodinu, zvládá nyní Hanguang 800 za pět minut.

Čip není žádným prototypem, ale jedná se o hotový produkt, který má již firma interně reálně nasazený, pomáhá například s automatickými překlady, personalizovanými doporučeními, zákaznickým servisem, nebo enginu pro vyhledávání produktů.

Společnost zatím nemá v plánu prodávat čip jako samostatný produkt. “V blízké budoucnosti chceme nástroj nabídnout také našim klientům prostřednictvím našich cloudových služeb,“ uvedl Jeff Zhang, CTO společnosti Alibaba pro CNBC.

Společnost se každopádně tímto krokem zařadila mezi čínské firmy, které podnikají vlastní aktivní kroky pro vymanění se ze závislosti na amerických výrobcích čipů.