Allegro prodává své e-shopy ve Slovinsku a v Chorvatsku, v balíku jsou i technologická aktiva a týmy v Česku

Skupina Allegro prodá slovinskou dceřinou firmu Mimovrste a chorvatský Internet Mall. Součástí transakce jsou i vyčleněná technologická aktiva a týmy se sídlem v Česku, které tyto operace podporují. Kupcem je Mutares, německá burzovně obchodovaná investiční skupina specializovaná na transformaci podniků. Cenu firmy nezveřejnily, obchod by měl být hotový v první polovině roku.
Allegro v tiskové zprávě popisuje, že krok je vyústěním strategie dokončit proces ozdravení aktiv Mall Group, zjednodušit mezinárodní stopu a nasměrovat kapitál do škálovatelného, kapitálově nenáročného marketplace modelu v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zatímco oblasti, které firma označuje za „Mall North“ (severní část regionu CEE) prošly podle ní hlubokou reorganizací a integrací, samostatněji fungující Slovinsko a Chorvatsko nadále běžely na starší technologické infrastruktuře.
Do prodeje spadají i dedikované technologické týmy a aktiva se sídlem v Česku, které Slovinsko a Chorvatsko obsluhovaly. Sekce „Mall South“ za prvních devět měsíců loňska vygenerovala hrubou hodnotu prodaného zboží v přepočtu kolem 2,3 miliardy korun, což je meziročně o 6,7 % horší výsledek. Upravená EBITDA byla v minusu asi 140 milionů korun.
Kupující Mutares uvádí, že Mimovrste je jedničkou slovinského e‑commerce s více než 600 tisíci aktivních nakupujících a 48 miliony návštěv v roce 2024. Mall.hr patří v Chorvatsku mezi pět největších hráčů. Obě platformy dohromady nabízejí přibližně 2 miliony aktivních položek a zaměstnávají přes 250 lidí.
Allegro v Česku silně působí po koupi Mall.cz a dalších aktivit Mall Group, jejichž nákup oznámila v roce 2021 za přibližně 23 miliard korun. Český Mall byl součástí balíčku nyní prodávaných e-shopů. V roce 2022 noví vlastníci přiznali, že za Mall Group zaplatili příliš moc, když snížili její účetní hodnotu o téměř 60 procent. O rok později spustilo Allegro svůj český web, kam později převedlo CZC.cz a Mall.cz. Obchody vykazovaly ztrátové hospodaření.