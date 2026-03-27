Alza opět vyhrála cenu popularity mezi e-shopy, lepší stav e-commerce potvrzuje ona i další hráči z trhu

Heureka vyhlašovala ceny české e-commerce ShopRoku, v nichž u zákazníků v ocenění popularity zvítězila Alza.cz. Pozici obhajuje opakovaně. Obchod za loňský rok ohlašoval své rekordní tržby a zisk navýšil o víc než miliardu. Podle e-shopu i podle dalších hráčů z trhu se trh vrátil k normálu po výrazném pocovidovém propadu.
„Cena popularity je jedinou kategorií soutěže ShopRoku, kde o výsledku rozhodují přímo zákazníci prostřednictvím veřejného hlasování,“ komentuje CCO Heureky Ondřej Hnát. Cenu kvality, odvozovanou z hodnocení reálných nakupujících v programu Ověřeno zákazníky, získal e-shop Eva.cz. Značkou roku se stal Apple před Samsungem a Xiaomi. Odborná porota pak udělila Cenu Heureky erotickému e-shopu Růžový slon. „Myslím, že se trh vrátil na úroveň, jaká byla před covidem, dostali jsme se do určitého normálu po tom velkém třesku,“ hodnotí stav e-commerce šéfka marketingu v Růžovém slonu Tereza Kucková. Novou kategorií byl pro letošek Brand Challenger oceňující rychle rostoucí značky výrazné ve svém segmentu, tou se stalo Lego. Podle Heureky se může stát vyzivatelem dlouhodobých lídrů. Kategorii udržitelného e-shopu vyhrál OnlineShop, agenturou roku se stalo Advisio.
E-commerce v Česku se vrátila k růstu, zdejší e-shopy loni podruhé v historii utržily přes 200 miliard, když rostly o šest procent na konkrétně 206 miliard korun. Poprvé hranici překonaly v době covidu, kdy byla e-commerce kvůli karanténám na vzestupu. Letos má být největším trendem AI, která má pomáhat i s výběrem a objednáním zboží a obchodníkům zjednodušovat práci a šetřit náklady.