České e-shopy loni podruhé v historii utržily přes 200 miliard, trh se po covidu vrátil k růstu

Česká e-commerce v roce 2025 meziročně vyrostla o šest procent. Online prodeje zboží se dostaly na hodnotu 206 miliardy korun. Hranice 200 miliard byla překonána podruhé v historii a poprvé od covidu, kdy byla e-commerce kvůli karanténám na vzestupu a později došlo k útlumu. Jde o čísla Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a Heureka.cz.
“Potvrdilo se, že e-commerce v určitou chvíli předběhla sama sebe. Nyní jsme se dostali na hodnoty, které odpovídají plynulému růstu a ke kterým bychom průběžně došli. Věřím, že stoupat budou obraty i v roce 2026,” shrnul Jan Vetyška, výkonný ředitel APEKu.
“Období pandemie přineslo umělé navýšení a následné snížení, ale aktuální výsledky ukazují, že jsme se vrátili k přirozené růstové křivce,” doplnil David Chmelař, ředitel Heureka Group.
APEK a Heureka dále vypíchly trend v rozvoji doručování objednaných balíků: “Prakticky kontinuálně po celých dvanáct měsíců se zvyšoval počet nakupujících, kteří si nechali dodat svoji objednávku do výdejního boxu. Díky našim pravidelným výzkumům mezi spotřebiteli víme, že zatímco v lednu využilo box alespoň jednou 56 procent nakupujících, v červenci to už bylo 65 procent a v prosinci dokonce 72 procent zákazníků. Pohodlí a široká dostupnost jsou přitom hlavní výhody, které spotřebitelé na boxech oceňují.
Letos má být největším trendem AI. Ta má pomáhat s výběrem a objednáním zboží a obchodníkům zjednodušovat práci a šetřit náklady. Podle APEKu lze čekat dynamický vývoj.