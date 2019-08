 »  Lidé elektrokoloběžky nechtějí, ukázala anketa Prahy 2. Lime tvrdí, že rozhodovat se podle ní je absurdní

Karel Wolf

Městská část Praha 2 uzavřela anketu o dopravě, v níž zjišťovala názor obyvatel na sdílené elektrokoloběžky. Lidé by podle výsledků ankety elektrokoloběžky nejraději úplně zakázali.

Anketu, která probíhala během července, vyhlásila městská část Praha 2 v radničním měsíčníku Noviny Prahy 2, kde byl otištěn anketní kupon. Celkem od 1. do 31. července hlasovalo 396 Pražanů (což není statisticky příliš reprezentativní vzorek), kteří odpovídali na otázku, zda chtějí sdílené elektrokoloběžky v ulicích městské části. Z tohoto počtu 306 hlasujících zakroužkovalo odpověď NE, 82 hlasovalo pro ANO, 8 hlasů bylo neplatných (nezakroužkována žádná odpověď).

„Jsme první městská část, která se ptá svých obyvatel na jejich názor ohledně sdílených elektrokoloběžek. Výsledek ankety není překvapením, z reakcí našich obyvatel vím, že mnohým vadí, když se elektrokoloběžky povalují na různých místech a jezdí se na nich po chodnících mezi chodci,“ říká místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

„Podle zákona koloběžka spadá do stejné kategorie jako jízdní kolo a dle platné evropské certifikace je schopna provozu po pozemních komunikacích. Provoz koloběžek na Praze 2 tedy respektuje místní úpravu. Věříme, že v jednadvacátém století nebude Praha 2 nastavovat politiku na základě ankety, v rámci které bylo nutné vystřihnout kupónek z papírových radničních novin a dojít s ním osobně k hlasovací urně na radnici. Tím je samozřejmě vysvětlena i nízká účast hlasujících. Ankety se zúčastnilo 396 rezidentů Prahy 2 z celkových 49 tisíc. Pro srovnání, na našich koloběžkách se v Praze denně sveze několik tisícovek lidí, kterých se mj. často ptáme prostřednictvím našich vlastních elektronických anket na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení služby. Během týdne posbíráme zpětnou vazbu od tisícovek lidí, prohlásil na konto ankety Ondřej Široký, provozní manažer české pobočky společnosti Lime.

Výsledek ankety není pro městskou část závazný, ale plánuje jej zohlednit při dalších jednáních se společností Lime, která elektrokoloběžky provozuje. Vedení městské části Praha 2 chce zajistit urychlené odstraňování údajně neoprávněně zaparkovaných koloběžek na svém území a také tvrdí, že bude trvat na požadavku, kterým je doložení písemné dohody společnosti Lime se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky o způsobu provozování s ohledem na jejich potřeby. A druhým dokumentem, který požaduje městská část, je osvědčení od Ministerstva dopravy a PČR že sdílené elektrokoloběžky jsou technicky vybavené pro provoz na silnicích pro motorová vozidla.

„Společnost Lime uzavřela memorandum o spolupráci s hlavním městem Praha a všechny body uvedené v tomto memorandu Lime plní. Praha 2 – jako jediná městská část – si klade podmínky nad rámec tohoto memoranda a požaduje splnění dalších bodů. Jmenovitě je to písemná dohoda se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) a dále blíže nespecifikovaná certifikace koloběžky. Tyto body se samozřejmě snažíme v maximální míře plnit ačkoli jdou nad rámec samotného memoranda s hlavním městem Prahou,“ dodává Široký.

Rozhovor serveru Lupa.cz s Ondřejem Širokým z února 2019

Provoz sdílených elektrokoloběžek momentálně není na Praze 2 povolen, což znamená, že by zde žádná z koloběžek neměla parkovat. Nesystémový zákaz je ovšem pro provozovatele obtížné dodržet, tak jej zatím v podstatě ignoruje. Městská část na to nyní upozornila Magistrát hlavního města Prahy. První sdílené elektrokoloběžky se totiž v ulicích Prahy 2 objevily na podzim loňského roku poté, co jejich provozovatel vyjednal s pražským magistrátem podmínky jejich provozu. Podle Prahy 2 se tak ovšem stalo bez vědomí městské části.