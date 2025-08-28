Lupa.cz  »  Antik uvedl na český trh miniaturní set-top box Ultra Nano TV Stick

Antik uvedl na český trh miniaturní set-top box Ultra Nano TV Stick

Filip Rožánek
Dnes
Antik Ultra Nano TV Stick Autor: Antik Telecom
Ultra Nano TV Stick

Společnost Antik Telecom uvedla na český trh svůj nový set-top box s názvem Ultra Nano TV Stick. Jedná se o dosud nejmenší zařízení tohoto typu v nabídce firmy, které svými rozměry připomíná větší USB flash disk. Novinka navazuje na předchozí model Antik Nano 4 a je určena pro příjem internetové televize.

Zařízení o rozměrech 86 × 25 × 11 mm a hmotnosti 27 gramů se připojuje přímo do HDMI portu televizoru. K internetu se Ultra Nano TV Stick připojuje výhradně prostřednictvím Wi-Fi, přičemž podporuje standard Wi-Fi 6 pro pásma 2,4 i 5 GHz. Pro plynulé streamování obsahu výrobce doporučuje internetové připojení s minimální rychlostí 6 Mbps.

Po hardwarové stránce je stick vybaven čtyřjádrovým procesorem Amlogic S905Y4, 2 GB operační paměti DDR4 a grafickým čipem Mali-G31 MP2. Podle Gabriela Fecka, vedoucího IPTV oddělení společnosti Antik Telecom, bylo cílem vytvořit funkční a snadno přenosné zařízení. „Zákazníci ocení nejen miniaturní velikost, ale i plnohodnotný výkon a řadu funkcí. Kromě toho se lehce přenáší, takže si ho mohou vzít kamkoliv,“ uvedl Fecko.

Set-top box využívá operační systém Linux. Softwarová nabídka je shodná s ostatními set-top boxy od Antiku a zahrnuje živé vysílání, televizní archiv, programového průvodce, videotéku a přístup k dalším aplikacím. Součástí balení je dálkový ovladač, který se zařízením komunikuje prostřednictvím technologie Bluetooth 5.4, což odstraňuje nutnost přímého míření na přijímač.

Česká pobočka Antiku přístroj nabízí za necelou tisícikorunu, což operátor označuje za zaváděcí cenu. Součástí zaváděcí nabídky je také měsíční bezplatný přístup ke službě Antik TV.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

