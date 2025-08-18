Lupa.cz  »  Aplikace Můj vlak od Českých drah nově zahrnuje podrobné plánky 160 nádraží

Aplikace Můj vlak od Českých drah nově zahrnuje podrobné plánky 160 nádraží

Jan Sedlák
Dnes
Vlak - České dráhy Autor: Depositphotos

Aplikace Můj vlak od Českých drah nově obsahuje plány pro lepší navigaci na nádražích a plánování cesty včetně napojení na městskou hromadnou dopravu a podobně.

Zobrazit si lze nástupiště, podchody, výtahy, eskalátory, čekárny, pokladny, restaurace, úschovny zavazadel a další služby. Data jsou k dispozici u více než 160 stanic a další mají postupně přibývat. Plánky stanovišť najdete pod záložkou Stanice v hlavní nabídce aplikace.

Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec uvedl, že appku Můj vlak denně používá přes sto tisíc uživatelů. Téměř polovina cestujících tohoto dopravce kupuje jízdenky online. Můj vlak má na Google Play Store od uživatelů hodnocení 4,6 hvězdičky z pěti, na Apple App Store je to 4,7 hvězdičky z pěti.

České dráhy už nějakou dobu přináší zajímavé inovace a investice (ostatně i appka patří v Evropě k těm nejlepším). Aktuálně například jako jedny z prvních na světě testují připojení k internetu přes satelitní Starlink. Postupně se rovněž investuje do lepšího mobilního signálu a Wi-Fi, například skrze speciálně upravená okna.

Jak vypadá Starlink ve vlaku InterPanter Českých drah:

