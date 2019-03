 »  Apple nehraje fér, stěžuje si hudební služba Spotify u Evropské komise

David Slížek

Spotify podalo Evropské komisi (EK) oficiální stížnost na společnost Apple. Společnost provozující App Store s aplikacemi pro mobilní systém iOS (a zároveň vlastní hudební službu Apple Music) podle zakladatele švédské hudební služby Daniela Elka úmyslně znevýhodňuje aplikace konkurence vůči svým vlastním.

Elk si stěžuje například na to, že Spotify musí ze všech transakcí, uskutečněných v App Store přes platební systém Applu, odvádět 30% poplatek. Týká se to podle něj i předplatného v placené verzi Spotify. „Pokud bychom tuto daň platitli, museli bychom uměle navýšit cenu Premium členství výrazně nad výši předplatného Apple Music. Pokud chceme zůstat konkurenceschopní, nemůžeme to udělat,“ vysvětluje Elk jeden z důvodů své nespokojenosti.

Když se firma podle něj rozhodne platební systém Applu nepoužívat, znamená to pro ni řadu technických a uživatelských omezení, které na ni Apple uvalí. Stěžuje si například také na to, že Apple neumožnil přístup Spotify ke službám jako je Siri, HomePod nebo Apple Watch.

Požadujeme jen to, aby Apple se všemi aplikacemi zacházel stejně, říká Elk. Uživatelé by také měli dostat skutečnou možnost volby, který platební systém použijí, dodává s tím, že by obchody s aplikacemi také neměly rozhodovat o tom, jak tvůrci aplikací mohou s uživateli komunikovat.

Spotify na podporu své stížnosti spustilo také web timetoplayfair.com, na kterém své argumenty vysvětluje.